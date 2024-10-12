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Прокурор Ингушетии взял на контроль расследование дела об обстреле машины - РИА Новости, 12.10.2024
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01:14 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/ingushetiya-1977700716.html
Прокурор Ингушетии взял на контроль расследование дела об обстреле машины
Прокурор Ингушетии взял на контроль расследование дела об обстреле машины - РИА Новости, 12.10.2024
Прокурор Ингушетии взял на контроль расследование дела об обстреле машины
Прокурор Ингушетии взял на контроль ход расследования уголовного дела по факту нападения на автомобиль в Назрани, в результате которого погибли три человека,... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T01:14
2024-10-12T01:14
назрань
магас
республика ингушетия
происшествия
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НАЛЬЧИК, 12 окт – РИА Новости. Прокурор Ингушетии взял на контроль ход расследования уголовного дела по факту нападения на автомобиль в Назрани, в результате которого погибли три человека, включая полицейского, сообщила прокуратура региона. Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что вечером на автодороге на въезде в Магас неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками центра "Э" республиканского МВД, погиб один полицейский и двое гражданских. По данным регионального СУСК, вечером в пятницу в Назрани, у федеральной трассы "Кавказ", неустановленные лица, находясь в автомобиле, обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники МВД по Ингушетии. В результате нападения, по предварительным данным, погибли три человека, включая сотрудника полиции. По данному факту возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте оружия. "Прокурором Республики Ингушетия Андреем Васильченко для координации действий правоохранительных органов осуществлен выезд в город Назрань на место вооруженного нападения на автомобиль, в котором находились сотрудники полиции и гражданские лица. Кроме того, им взяты на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по данному факту", - говорится в сообщении. Отмечается, что принимаются меры к установлению личностей и местонахождения лиц, совершивших нападение.
https://ria.ru/20240918/ingushetiya-1973435268.html
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назрань
магас
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назрань, магас, республика ингушетия, происшествия
Назрань, Магас, Республика Ингушетия, Происшествия
Прокурор Ингушетии взял на контроль расследование дела об обстреле машины

Прокурор Ингушетии взял на контроль расследование дела о нападении на полицию

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 12 окт – РИА Новости. Прокурор Ингушетии взял на контроль ход расследования уголовного дела по факту нападения на автомобиль в Назрани, в результате которого погибли три человека, включая полицейского, сообщила прокуратура региона.
Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что вечером на автодороге на въезде в Магас неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками центра "Э" республиканского МВД, погиб один полицейский и двое гражданских. По данным регионального СУСК, вечером в пятницу в Назрани, у федеральной трассы "Кавказ", неустановленные лица, находясь в автомобиле, обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники МВД по Ингушетии. В результате нападения, по предварительным данным, погибли три человека, включая сотрудника полиции. По данному факту возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте оружия.
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"Прокурором Республики Ингушетия Андреем Васильченко для координации действий правоохранительных органов осуществлен выезд в город Назрань на место вооруженного нападения на автомобиль, в котором находились сотрудники полиции и гражданские лица. Кроме того, им взяты на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по данному факту", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принимаются меры к установлению личностей и местонахождения лиц, совершивших нападение.
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