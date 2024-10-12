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Депутат Воронежской областной думы погиб в ДТП
Депутат Воронежской областной думы погиб в ДТП - РИА Новости, 12.10.2024
Депутат Воронежской областной думы погиб в ДТП
Депутат Воронежской областной думы Евгений Гапоненко погиб в ДТП в Острогожском районе утром в субботу, сообщил губернатор Александр Гусев в своем... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T11:37
2024-10-12T11:37
2024-10-12T15:29
острогожский район
россия
александр гусев (губернатор)
воронежская областная дума
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 12 окт — РИА Новости. Депутат Воронежской областной думы Евгений Гапоненко погиб в ДТП в Острогожском районе утром в субботу, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Сегодня утром в ДТП в Острогожском районе трагически погиб Евгений Гапоненко" — написал он.Глава региона добавил, что погибшему было 39 лет, помимо депутатской работы, он возглавлял один из крупнейших в области производителей плодов и ягод ЗАО "Острогожсксадпитомник".Гусев рассказал, что Гапоненко стремился сделать возглавляемое им предприятие одним из лучших садоводческих хозяйств России, он внедрял в компании новые технологии, расширял ассортимент продукции. В Воронежской облдуме депутат занимал пост заместителя председателя комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций. Он помогал с ремонтом и закупкой оборудования в школах, детских садах и сельских домах культуры. Гусев выразил соболезнования семье погибшего, коллективу "Острогожсксадпитомника", а также жителям Острогожского района, на благо которого трудился депутат.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
острогожский район, россия, александр гусев (губернатор), воронежская областная дума, происшествия
Острогожский район, Россия, Александр Гусев (губернатор), Воронежская областная Дума, Происшествия
Депутат Воронежской областной думы погиб в ДТП
Депутат Воронежской облдумы Евгений Гапоненко погиб в ДТП
ВОРОНЕЖ, 12 окт — РИА Новости.
Депутат Воронежской областной думы Евгений Гапоненко погиб в ДТП в Острогожском районе утром в субботу, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале
.
«
"Сегодня утром в ДТП в Острогожском районе трагически погиб Евгений Гапоненко" — написал он.
Глава региона добавил, что погибшему было 39 лет, помимо депутатской работы, он возглавлял один из крупнейших в области производителей плодов и ягод ЗАО "Острогожсксадпитомник".
Гусев рассказал, что Гапоненко стремился сделать возглавляемое им предприятие одним из лучших садоводческих хозяйств России
, он внедрял в компании новые технологии, расширял ассортимент продукции.
В Воронежской облдуме депутат занимал пост заместителя председателя комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций. Он помогал с ремонтом и закупкой оборудования в школах, детских садах и сельских домах культуры.
Гусев выразил соболезнования семье погибшего, коллективу "Острогожсксадпитомника", а также жителям Острогожского района, на благо которого трудился депутат.