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Депутат Воронежской областной думы погиб в ДТП

Депутат Воронежской областной думы погиб в ДТП - РИА Новости, 12.10.2024

Депутат Воронежской областной думы погиб в ДТП

Депутат Воронежской областной думы Евгений Гапоненко погиб в ДТП в Острогожском районе утром в субботу, сообщил губернатор Александр Гусев в своем... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T11:37

2024-10-12T11:37

2024-10-12T15:29

острогожский район

россия

александр гусев (губернатор)

воронежская областная дума

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 12 окт — РИА Новости. Депутат Воронежской областной думы Евгений Гапоненко погиб в ДТП в Острогожском районе утром в субботу, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Сегодня утром в ДТП в Острогожском районе трагически погиб Евгений Гапоненко" — написал он.Глава региона добавил, что погибшему было 39 лет, помимо депутатской работы, он возглавлял один из крупнейших в области производителей плодов и ягод ЗАО "Острогожсксадпитомник".Гусев рассказал, что Гапоненко стремился сделать возглавляемое им предприятие одним из лучших садоводческих хозяйств России, он внедрял в компании новые технологии, расширял ассортимент продукции. В Воронежской облдуме депутат занимал пост заместителя председателя комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций. Он помогал с ремонтом и закупкой оборудования в школах, детских садах и сельских домах культуры. Гусев выразил соболезнования семье погибшего, коллективу "Острогожсксадпитомника", а также жителям Острогожского района, на благо которого трудился депутат.

острогожский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

острогожский район, россия, александр гусев (губернатор), воронежская областная дума, происшествия