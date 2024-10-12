Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган заявил о желании решить спорные вопросы с Грецией путем переговоров - РИА Новости, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/erdogan-1977732281.html
Эрдоган заявил о желании решить спорные вопросы с Грецией путем переговоров
Эрдоган заявил о желании решить спорные вопросы с Грецией путем переговоров - РИА Новости, 12.10.2024
Эрдоган заявил о желании решить спорные вопросы с Грецией путем переговоров
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что направит главу турецкого МИД Хакана Фидана в Афины для переговоров по спорным вопросам, в том числе по... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T13:42
2024-10-12T13:42
в мире
греция
турция
афины
хакан фидан
реджеп тайип эрдоган
кириакос мицотакис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946105095_0:195:550:504_1920x0_80_0_0_fcffef84b3875ce04a9ac2723db0b163.jpg
АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что направит главу турецкого МИД Хакана Фидана в Афины для переговоров по спорным вопросам, в том числе по Эгейскому морю. Ранее газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщала, что Фидан посетит с визитом Грецию в ноябре. "После выборов 2023 года возникло понимание того, сможем ли мы решить текущую хроническую проблему между Грецией и Турцией путём квалифицированных переговоров. Вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом мы оказали политическую поддержку этому процессу, а наше министерство иностранных дел начало всестороннее исследование по этому вопросу. Важно, чтобы с обеих сторон было желание определить проблемы, изложить их содержание и найти определённые решения", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Сербии. По его словам, снизить риск конфликтов в регионе две страны могут только путём переговоров. "Наш министр иностранных дел Хакан Фидан отправится в Грецию и проведет переговоры по этим вопросам. Мы будем обсуждать все эти вопросы на основе нашего целостного подхода к Эгейскому морю. Турция и Греция - две соседние страны, имеющие исторические связи. Принцип добрососедства - это ключ к формуле выигрыша для обеих стран. Я считаю, что отношения между Турцией и Грецией движутся к лучшим дням на этой основе... Как страны региона, мы можем укрепить безопасность и стабильность и снизить риски конфликтов только через диалог и сотрудничество. Мы стремимся к справедливости. Мы не покушаемся ни на чью землю и намерены до конца защищать свои права", - сказал Эрдоган. Греция и Турция лишь в начале 2023 года снизили напряжённость в отношениях. На протяжении десятилетий две страны не могут урегулировать спорные вопросы, они неоднократно оказывались на грани вооружённого конфликта из-за территориальных споров. Среди проблемных вопросов - демилитаризация греческих островов, положение турецкого меньшинства, которое Греция называет мусульманским, десятимильная воздушная зона вокруг греческих островов и прочее. Афины же настаивают, что предметом переговоров может быть только разграничение морских зон.
https://ria.ru/20240711/kipr-1958868339.html
https://ria.ru/20240512/turtsiya-1945334958.html
греция
турция
афины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946105095_0:118:551:531_1920x0_80_0_0_5d9e43bdf09cee9571a4f7adf5643f13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, греция, турция, афины, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, кириакос мицотакис
В мире, Греция, Турция, Афины, Хакан Фидан, Реджеп Тайип Эрдоган, Кириакос Мицотакис
Эрдоган заявил о желании решить спорные вопросы с Грецией путем переговоров

Эрдоган направит главу МИД Турции Фидана в Афины на переговоры по Эгейскому морю

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании партии AKP
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании партии AKP - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании партии AKP. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что направит главу турецкого МИД Хакана Фидана в Афины для переговоров по спорным вопросам, в том числе по Эгейскому морю.
Ранее газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщала, что Фидан посетит с визитом Грецию в ноябре.
Флаги Греции, Кипра, Турции и Северного Кипра в Никосии - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Премьер Греции заявил о необходимости возобновления переговоров по Кипру
11 июля, 01:35
"После выборов 2023 года возникло понимание того, сможем ли мы решить текущую хроническую проблему между Грецией и Турцией путём квалифицированных переговоров. Вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом мы оказали политическую поддержку этому процессу, а наше министерство иностранных дел начало всестороннее исследование по этому вопросу. Важно, чтобы с обеих сторон было желание определить проблемы, изложить их содержание и найти определённые решения", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Сербии.
По его словам, снизить риск конфликтов в регионе две страны могут только путём переговоров.
«
"Наш министр иностранных дел Хакан Фидан отправится в Грецию и проведет переговоры по этим вопросам. Мы будем обсуждать все эти вопросы на основе нашего целостного подхода к Эгейскому морю. Турция и Греция - две соседние страны, имеющие исторические связи. Принцип добрососедства - это ключ к формуле выигрыша для обеих стран. Я считаю, что отношения между Турцией и Грецией движутся к лучшим дням на этой основе... Как страны региона, мы можем укрепить безопасность и стабильность и снизить риски конфликтов только через диалог и сотрудничество. Мы стремимся к справедливости. Мы не покушаемся ни на чью землю и намерены до конца защищать свои права", - сказал Эрдоган.
Греция и Турция лишь в начале 2023 года снизили напряжённость в отношениях. На протяжении десятилетий две страны не могут урегулировать спорные вопросы, они неоднократно оказывались на грани вооружённого конфликта из-за территориальных споров. Среди проблемных вопросов - демилитаризация греческих островов, положение турецкого меньшинства, которое Греция называет мусульманским, десятимильная воздушная зона вокруг греческих островов и прочее. Афины же настаивают, что предметом переговоров может быть только разграничение морских зон.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Эрдоган и Мицотакис обсудят "дорожную карту" отношений, пишут СМИ
12 мая, 08:07
 
В миреГрецияТурцияАфиныХакан ФиданРеджеп Тайип ЭрдоганКириакос Мицотакис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала