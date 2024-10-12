https://ria.ru/20241012/erdogan-1977732281.html
Эрдоган заявил о желании решить спорные вопросы с Грецией путем переговоров
Эрдоган заявил о желании решить спорные вопросы с Грецией путем переговоров - РИА Новости, 12.10.2024
Эрдоган заявил о желании решить спорные вопросы с Грецией путем переговоров
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что направит главу турецкого МИД Хакана Фидана в Афины для переговоров по спорным вопросам, в том числе по... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T13:42
2024-10-12T13:42
2024-10-12T13:42
в мире
греция
турция
афины
хакан фидан
реджеп тайип эрдоган
кириакос мицотакис
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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что направит главу турецкого МИД Хакана Фидана в Афины для переговоров по спорным вопросам, в том числе по Эгейскому морю. Ранее газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщала, что Фидан посетит с визитом Грецию в ноябре. "После выборов 2023 года возникло понимание того, сможем ли мы решить текущую хроническую проблему между Грецией и Турцией путём квалифицированных переговоров. Вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом мы оказали политическую поддержку этому процессу, а наше министерство иностранных дел начало всестороннее исследование по этому вопросу. Важно, чтобы с обеих сторон было желание определить проблемы, изложить их содержание и найти определённые решения", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Сербии. По его словам, снизить риск конфликтов в регионе две страны могут только путём переговоров. "Наш министр иностранных дел Хакан Фидан отправится в Грецию и проведет переговоры по этим вопросам. Мы будем обсуждать все эти вопросы на основе нашего целостного подхода к Эгейскому морю. Турция и Греция - две соседние страны, имеющие исторические связи. Принцип добрососедства - это ключ к формуле выигрыша для обеих стран. Я считаю, что отношения между Турцией и Грецией движутся к лучшим дням на этой основе... Как страны региона, мы можем укрепить безопасность и стабильность и снизить риски конфликтов только через диалог и сотрудничество. Мы стремимся к справедливости. Мы не покушаемся ни на чью землю и намерены до конца защищать свои права", - сказал Эрдоган. Греция и Турция лишь в начале 2023 года снизили напряжённость в отношениях. На протяжении десятилетий две страны не могут урегулировать спорные вопросы, они неоднократно оказывались на грани вооружённого конфликта из-за территориальных споров. Среди проблемных вопросов - демилитаризация греческих островов, положение турецкого меньшинства, которое Греция называет мусульманским, десятимильная воздушная зона вокруг греческих островов и прочее. Афины же настаивают, что предметом переговоров может быть только разграничение морских зон.
https://ria.ru/20240711/kipr-1958868339.html
https://ria.ru/20240512/turtsiya-1945334958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, турция, афины, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, кириакос мицотакис
В мире, Греция, Турция, Афины, Хакан Фидан, Реджеп Тайип Эрдоган, Кириакос Мицотакис
Эрдоган заявил о желании решить спорные вопросы с Грецией путем переговоров
Эрдоган направит главу МИД Турции Фидана в Афины на переговоры по Эгейскому морю
АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что направит главу турецкого МИД Хакана Фидана в Афины для переговоров по спорным вопросам, в том числе по Эгейскому морю.
Ранее газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщала, что Фидан посетит с визитом Грецию в ноябре.
"После выборов 2023 года возникло понимание того, сможем ли мы решить текущую хроническую проблему между Грецией и Турцией путём квалифицированных переговоров. Вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом
мы оказали политическую поддержку этому процессу, а наше министерство иностранных дел начало всестороннее исследование по этому вопросу. Важно, чтобы с обеих сторон было желание определить проблемы, изложить их содержание и найти определённые решения", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Сербии
.
По его словам, снизить риск конфликтов в регионе две страны могут только путём переговоров.
«
"Наш министр иностранных дел Хакан Фидан отправится в Грецию и проведет переговоры по этим вопросам. Мы будем обсуждать все эти вопросы на основе нашего целостного подхода к Эгейскому морю. Турция и Греция - две соседние страны, имеющие исторические связи. Принцип добрососедства - это ключ к формуле выигрыша для обеих стран. Я считаю, что отношения между Турцией и Грецией движутся к лучшим дням на этой основе... Как страны региона, мы можем укрепить безопасность и стабильность и снизить риски конфликтов только через диалог и сотрудничество. Мы стремимся к справедливости. Мы не покушаемся ни на чью землю и намерены до конца защищать свои права", - сказал Эрдоган.
Греция и Турция лишь в начале 2023 года снизили напряжённость в отношениях. На протяжении десятилетий две страны не могут урегулировать спорные вопросы, они неоднократно оказывались на грани вооружённого конфликта из-за территориальных споров. Среди проблемных вопросов - демилитаризация греческих островов, положение турецкого меньшинства, которое Греция называет мусульманским, десятимильная воздушная зона вокруг греческих островов и прочее. Афины же настаивают, что предметом переговоров может быть только разграничение морских зон.