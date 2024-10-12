Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, что Джонсон думает о срыве мирных переговоров по Украине - РИА Новости, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/dzhonson-1977735706.html
СМИ рассказали, что Джонсон думает о срыве мирных переговоров по Украине
СМИ рассказали, что Джонсон думает о срыве мирных переговоров по Украине - РИА Новости, 12.10.2024
СМИ рассказали, что Джонсон думает о срыве мирных переговоров по Украине
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отрицает свою вину в срыве мирных переговоров России и Украины в 2022 году, пишет РБК со ссылкой на отрывки... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T14:12
2024-10-12T14:12
в мире
украина
киев
великобритания
борис джонсон
владимир зеленский
давид арахамия
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800950736_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_bdfd947293cd4d41565a937a24c8b21f.jpg
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отрицает свою вину в срыве мирных переговоров России и Украины в 2022 году, пишет РБК со ссылкой на отрывки из мемуаров политика."Это полная чушь. &lt;…&gt; Не думаю, что украинский лидер, Зеленский или кто-либо еще, мог бы договориться о мирной сделке и после этого пробыть в президентском офисе больше пяти минут", — утверждает он в своей книге под названием Unleashed.Как указали в материале, британский политик был удивлен обвинениями в срыве переговоров и узнал о них лишь после своей отставки, находясь в Греции, где одна женщина из немецкой семьи оставила ему записку."Господин Джонсон, как вы можете спокойно жить, когда погибают сотни тысяч людей после того, как вы съездили в Киев и остановили мирное соглашение в апреле 2022 года?" — говорилось в переданном послании бывшему премьер-министру.В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров Киева с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать" дальше.
https://ria.ru/20241012/nyt-1977728186.html
https://ria.ru/20241012/mwm-1977722671.html
украина
киев
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800950736_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_7b3984a150a23d78a197a6239e0f4e2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, великобритания, борис джонсон, владимир зеленский, давид арахамия, верховная рада украины, рбк (медиагруппа), политика
В мире, Украина, Киев, Великобритания, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины, РБК (медиагруппа), Политика
СМИ рассказали, что Джонсон думает о срыве мирных переговоров по Украине

РБК: Джонсон назвал чушью обвинения в срыве мирных переговоров по Украине

© AP Photo / Alberto PezzaliБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отрицает свою вину в срыве мирных переговоров России и Украины в 2022 году, пишет РБК со ссылкой на отрывки из мемуаров политика.
«
"Это полная чушь. <…> Не думаю, что украинский лидер, Зеленский или кто-либо еще, мог бы договориться о мирной сделке и после этого пробыть в президентском офисе больше пяти минут", — утверждает он в своей книге под названием Unleashed.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
СМИ рассказали об оружии, применяемом ВСУ в зоне СВО
Вчера, 12:44
Как указали в материале, британский политик был удивлен обвинениями в срыве переговоров и узнал о них лишь после своей отставки, находясь в Греции, где одна женщина из немецкой семьи оставила ему записку.
«
"Господин Джонсон, как вы можете спокойно жить, когда погибают сотни тысяч людей после того, как вы съездили в Киев и остановили мирное соглашение в апреле 2022 года?" — говорилось в переданном послании бывшему премьер-министру.
В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров Киева с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать" дальше.
Украинские бронетранспортеры - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
"Продолжают уничтожать". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ в зоне СВО
Вчера, 11:36
 
В миреУкраинаКиевВеликобританияБорис ДжонсонВладимир ЗеленскийДавид АрахамияВерховная Рада УкраиныРБК (медиагруппа)Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала