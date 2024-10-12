СМИ рассказали, что Джонсон думает о срыве мирных переговоров по Украине
РБК: Джонсон назвал чушью обвинения в срыве мирных переговоров по Украине
© AP Photo / Alberto PezzaliБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отрицает свою вину в срыве мирных переговоров России и Украины в 2022 году, пишет РБК со ссылкой на отрывки из мемуаров политика.
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"Это полная чушь. <…> Не думаю, что украинский лидер, Зеленский или кто-либо еще, мог бы договориться о мирной сделке и после этого пробыть в президентском офисе больше пяти минут", — утверждает он в своей книге под названием Unleashed.
Как указали в материале, британский политик был удивлен обвинениями в срыве переговоров и узнал о них лишь после своей отставки, находясь в Греции, где одна женщина из немецкой семьи оставила ему записку.
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"Господин Джонсон, как вы можете спокойно жить, когда погибают сотни тысяч людей после того, как вы съездили в Киев и остановили мирное соглашение в апреле 2022 года?" — говорилось в переданном послании бывшему премьер-министру.
В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров Киева с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать" дальше.