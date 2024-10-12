БРИКС никогда не будет военным союзом, заявили в МИД России
МИД России: БРИКС никогда не являлся и не собирается становиться военным союзом
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© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Объединение БРИКС не было и не будет военным союзом, заявили в Министерстве иностранных дел России.
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"БРИКС никогда не являлся, не является и не собирается становиться военным союзом. Более того, БРИКС — это даже не международная организация или интеграционная структура, а межгосударственное объединение равноправных участников", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
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В министерстве напомнили, что БРИКС подразумевает многопрофильное стратегическое партнерство, базирующееся на трех ключевых "столпах": политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные связи.
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"Отношения между партнерами по БРИКС строятся на основе равноправия и взаимного уважения, принципов открытости, прагматизма, солидарности и (что в данном случае главное) ненаправленности против кого бы то ни было", — подчеркнули в МИД.
Этот тезис легко подтверждается основополагающими документами БРИКС, в том числе в каждой совместной декларации лидеров стран-участниц, добавили там.
В министерстве также отметили, что одна из главных задач БРИКС — создание справедливой и многосторонней мировой экономической системы. С момента своего появления организация выступает за мирное урегулирование международных споров и укрепление многосторонности в решении глобальных вопросов. Объединение поддерживает принципы международного права и уважение суверенитета государств. Расширение БРИКС за счет желающих присоединиться стран вносит вклад в усиление роли развивающихся государств в международных делах, что следует из объективных перемен в мировой экономике.
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"Даже теоретически поставить БРИКС в один ряд с агрессивным военным блоком НАТО, который за долгие десятилетия своего существования отметился лишь кровавыми вторжениями и подрывом безопасности в различных регионах планеты, просто нелепо. Именно в уставных документах Североатлантического альянса есть чётко обозначенные "противники", именно НАТО проводит всё более масштабные учения как у российских границ, так и в АТР, именно НАТО поставляет всё более смертоносное вооружение и разведданные марионеточному неонацистскому режиму в Киеве, бросающему на убой украинцев и сотрудничающему с международными террористическими организациями", — отметили в МИД.
Россия в 2024 году занимает пост председателя организации. Председательство проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках него Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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