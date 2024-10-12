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Над территорией России за ночь нейтрализовали 47 украинских БПЛА - РИА Новости, 12.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:15 12.10.2024 (обновлено: 09:19 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/bespilotniki-1977709985.html
Над территорией России за ночь нейтрализовали 47 украинских БПЛА
Над территорией России за ночь нейтрализовали 47 украинских БПЛА - РИА Новости, 12.10.2024
Над территорией России за ночь нейтрализовали 47 украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили 47 украинских беспилотников, большую часть из них — над Краснодарским краем и Азовским морем,... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T07:15
2024-10-12T09:19
специальная военная операция на украине
россия
краснодарский край
азовское море
безопасность
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили 47 украинских беспилотников, большую часть из них — над Краснодарским краем и Азовским морем, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 украинских БПЛА самолетного типа", — отметили в ведомстве.В министерстве уточнили, что 17 беспилотников перехватили и уничтожили над территорией Краснодарского края, 16 — над акваторией Азовского моря, еще 12 сбили над Курской и два — над Белгородской областью.Сегодня губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщал, что жилые дома были повреждены минувшей ночью в двух районах Краснодарского края из-за атаки украинских беспилотников. Пострадавших нет, инфраструктурные объекты работают штатно, уточнил Кондратьев.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20241012/ustinka-1977709063.html
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россия, краснодарский край, азовское море, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Краснодарский край, Азовское море, Безопасность
Над территорией России за ночь нейтрализовали 47 украинских БПЛА

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над территорией России 47 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК-М3" на СВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом БУК-М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК-М3" на СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили 47 украинских беспилотников, большую часть из них — над Краснодарским краем и Азовским морем, сообщили в Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 украинских БПЛА самолетного типа", — отметили в ведомстве.
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В министерстве уточнили, что 17 беспилотников перехватили и уничтожили над территорией Краснодарского края, 16 — над акваторией Азовского моря, еще 12 сбили над Курской и два — над Белгородской областью.
Сегодня губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщал, что жилые дома были повреждены минувшей ночью в двух районах Краснодарского края из-за атаки украинских беспилотников. Пострадавших нет, инфраструктурные объекты работают штатно, уточнил Кондратьев.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКраснодарский крайАзовское мореБезопасность
 
 
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