Над территорией России за ночь нейтрализовали 47 украинских БПЛА
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над территорией России 47 БПЛА ВСУ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК-М3" на СВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК-М3" на СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили 47 украинских беспилотников, большую часть из них — над Краснодарским краем и Азовским морем, сообщили в Минобороны.
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"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 украинских БПЛА самолетного типа", — отметили в ведомстве.
В министерстве уточнили, что 17 беспилотников перехватили и уничтожили над территорией Краснодарского края, 16 — над акваторией Азовского моря, еще 12 сбили над Курской и два — над Белгородской областью.
Сегодня губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщал, что жилые дома были повреждены минувшей ночью в двух районах Краснодарского края из-за атаки украинских беспилотников. Пострадавших нет, инфраструктурные объекты работают штатно, уточнил Кондратьев.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
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