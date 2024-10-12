https://ria.ru/20241012/bespilotniki-1977709985.html

Над территорией России за ночь нейтрализовали 47 украинских БПЛА

Над территорией России за ночь нейтрализовали 47 украинских БПЛА - РИА Новости, 12.10.2024

Над территорией России за ночь нейтрализовали 47 украинских БПЛА

Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили 47 украинских беспилотников, большую часть из них — над Краснодарским краем и Азовским морем,... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T07:15

2024-10-12T07:15

2024-10-12T09:19

специальная военная операция на украине

россия

краснодарский край

азовское море

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589094_0:195:2949:1854_1920x0_80_0_0_ec26d87de1619ac1c9e72c33f12c305d.jpg

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили 47 украинских беспилотников, большую часть из них — над Краснодарским краем и Азовским морем, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 украинских БПЛА самолетного типа", — отметили в ведомстве.В министерстве уточнили, что 17 беспилотников перехватили и уничтожили над территорией Краснодарского края, 16 — над акваторией Азовского моря, еще 12 сбили над Курской и два — над Белгородской областью.Сегодня губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщал, что жилые дома были повреждены минувшей ночью в двух районах Краснодарского края из-за атаки украинских беспилотников. Пострадавших нет, инфраструктурные объекты работают штатно, уточнил Кондратьев.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20241012/ustinka-1977709063.html

https://ria.ru/20241011/ukraina-1977483161.html

россия

краснодарский край

азовское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, краснодарский край, азовское море, безопасность