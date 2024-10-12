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В результате атаки БПЛА в Краснодарском крае повреждены дома
В результате атаки БПЛА в Краснодарском крае повреждены дома - РИА Новости, 12.10.2024
В результате атаки БПЛА в Краснодарском крае повреждены дома
В двух районах Краснодарского края из-за атаки БПЛА получили повреждения дома и имущество местных жителей, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T06:16
2024-10-12T06:16
2024-10-12T09:33
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
приморско-ахтарск
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славянск-на-кубани
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В двух районах Краснодарского края из-за атаки БПЛА получили повреждения дома и имущество местных жителей, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Из-за атаки беспилотников киевского режима минувшей ночью в двух районах Краснодарского края пострадали дома и имущество жителей", — написал он. Кондратьев добавил, что в Славянске-на-Кубани при падении обломков дрона получили повреждения крыши двух частных домов. В Приморско-Ахтарске выбило стекла в одном из домов, получил повреждения и загорелся легковой автомобиль. Огонь оперативно ликвидировали.Губернатор отметил, что инфраструктурные объекты работают штатно. Поврежденное имущество в обоих случаях помогут восстановить главы муниципалитетов.
https://ria.ru/20241010/bpla-1977329660.html
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происшествия, краснодарский край, приморско-ахтарск, вениамин кондратьев, славянск-на-кубани
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Приморско-Ахтарск, Вениамин Кондратьев, Славянск-на-Кубани
В результате атаки БПЛА в Краснодарском крае повреждены дома
На Кубани из-за атаки БПЛА были повреждены дома и загорелась легковая машина