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В результате атаки БПЛА в Краснодарском крае повреждены дома - РИА Новости, 12.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:16 12.10.2024 (обновлено: 09:33 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/povrezhdeniya-1977708028.html
В результате атаки БПЛА в Краснодарском крае повреждены дома
В результате атаки БПЛА в Краснодарском крае повреждены дома - РИА Новости, 12.10.2024
В результате атаки БПЛА в Краснодарском крае повреждены дома
В двух районах Краснодарского края из-за атаки БПЛА получили повреждения дома и имущество местных жителей, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T06:16
2024-10-12T09:33
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
приморско-ахтарск
вениамин кондратьев
славянск-на-кубани
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В двух районах Краснодарского края из-за атаки БПЛА получили повреждения дома и имущество местных жителей, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Из-за атаки беспилотников киевского режима минувшей ночью в двух районах Краснодарского края пострадали дома и имущество жителей", — написал он. Кондратьев добавил, что в Славянске-на-Кубани при падении обломков дрона получили повреждения крыши двух частных домов. В Приморско-Ахтарске выбило стекла в одном из домов, получил повреждения и загорелся легковой автомобиль. Огонь оперативно ликвидировали.Губернатор отметил, что инфраструктурные объекты работают штатно. Поврежденное имущество в обоих случаях помогут восстановить главы муниципалитетов.
https://ria.ru/20241010/bpla-1977329660.html
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краснодарский край
приморско-ахтарск
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происшествия, краснодарский край, приморско-ахтарск, вениамин кондратьев, славянск-на-кубани
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Приморско-Ахтарск, Вениамин Кондратьев, Славянск-на-Кубани
В результате атаки БПЛА в Краснодарском крае повреждены дома

На Кубани из-за атаки БПЛА были повреждены дома и загорелась легковая машина

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В двух районах Краснодарского края из-за атаки БПЛА получили повреждения дома и имущество местных жителей, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
«
"Из-за атаки беспилотников киевского режима минувшей ночью в двух районах Краснодарского края пострадали дома и имущество жителей", — написал он.
ПВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Власти Краснодарского края рассказали о последствиях атаки БПЛА ВСУ
10 октября, 09:09
Кондратьев добавил, что в Славянске-на-Кубани при падении обломков дрона получили повреждения крыши двух частных домов.
В Приморско-Ахтарске выбило стекла в одном из домов, получил повреждения и загорелся легковой автомобиль. Огонь оперативно ликвидировали.
Губернатор отметил, что инфраструктурные объекты работают штатно. Поврежденное имущество в обоих случаях помогут восстановить главы муниципалитетов.
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Вчера, 18:55
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКраснодарский крайПриморско-АхтарскВениамин КондратьевСлавянск-на-Кубани
 
 
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