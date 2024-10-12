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Актер Григорий Чабан потерял сознание на сцене в Петербурге
Актер Григорий Чабан потерял сознание на сцене в Петербурге - РИА Новости, 12.10.2024
Актер Григорий Чабан потерял сознание на сцене в Петербурге
Актеру Григорию Чабану стало плохо на сцене во время спектакля в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, сейчас актер в больнице, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T22:52
2024-10-12T22:52
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Актеру Григорию Чабану стало плохо на сцене во время спектакля в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, сейчас актер в больнице, сообщили РИА Новости в театре. "Да, актеру стало плохо во время спектакля, он потерял сознание. Сразу вызвали скорую, он сейчас в больнице, в сознании. Предстоит обследование", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что спектакль "Три сестры" в связи с состоянием здоровья артиста был перенесен на 2 декабря. Чабан в настоящее время является приглашенным артистом в театре имени Ленсовета. Григорий Чабан родился в 1985 году в Ленинграде. Окончил СПГАТИ в 2012 году (курс Ю.М. Красовского) и был принят в труппу театра имени Ленсовета. Снимался в сериалах "Бывшие", "Почка", "Налет", "Актер", "Бонус", "Мерзлая земля", "Первый класс". C 2020 года - актер БДТ имени Товстоногова.
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санкт-петербург, ленинград, происшествия
Санкт-Петербург, Ленинград, Происшествия
Актер Григорий Чабан потерял сознание на сцене в Петербурге
Актеру Григорию Чабану стало плохо во время спектакля в театре в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Актеру Григорию Чабану стало плохо на сцене во время спектакля в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, сейчас актер в больнице, сообщили РИА Новости в театре.
"Да, актеру стало плохо во время спектакля, он потерял сознание. Сразу вызвали скорую, он сейчас в больнице, в сознании. Предстоит обследование", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что спектакль "Три сестры" в связи с состоянием здоровья артиста был перенесен на 2 декабря.
Чабан в настоящее время является приглашенным артистом в театре имени Ленсовета.
Григорий Чабан родился в 1985 году в Ленинграде
. Окончил СПГАТИ в 2012 году (курс Ю.М. Красовского) и был принят в труппу театра имени Ленсовета. Снимался в сериалах "Бывшие", "Почка", "Налет", "Актер", "Бонус", "Мерзлая земля", "Первый класс". C 2020 года - актер БДТ имени Товстоногова.