https://ria.ru/20241012/akter-1977782558.html

Актер Григорий Чабан потерял сознание на сцене в Петербурге

Актер Григорий Чабан потерял сознание на сцене в Петербурге - РИА Новости, 12.10.2024

Актер Григорий Чабан потерял сознание на сцене в Петербурге

Актеру Григорию Чабану стало плохо на сцене во время спектакля в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, сейчас актер в больнице, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T22:52

2024-10-12T22:52

2024-10-12T22:52

санкт-петербург

ленинград

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Актеру Григорию Чабану стало плохо на сцене во время спектакля в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, сейчас актер в больнице, сообщили РИА Новости в театре. "Да, актеру стало плохо во время спектакля, он потерял сознание. Сразу вызвали скорую, он сейчас в больнице, в сознании. Предстоит обследование", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что спектакль "Три сестры" в связи с состоянием здоровья артиста был перенесен на 2 декабря. Чабан в настоящее время является приглашенным артистом в театре имени Ленсовета. Григорий Чабан родился в 1985 году в Ленинграде. Окончил СПГАТИ в 2012 году (курс Ю.М. Красовского) и был принят в труппу театра имени Ленсовета. Снимался в сериалах "Бывшие", "Почка", "Налет", "Актер", "Бонус", "Мерзлая земля", "Первый класс". C 2020 года - актер БДТ имени Товстоногова.

https://ria.ru/20241012/zbruev-1977753834.html

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санкт-петербург, ленинград, происшествия