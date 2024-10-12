Рейтинг@Mail.ru
Актер Григорий Чабан потерял сознание на сцене в Петербурге - РИА Новости, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:52 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/akter-1977782558.html
Актер Григорий Чабан потерял сознание на сцене в Петербурге
Актер Григорий Чабан потерял сознание на сцене в Петербурге - РИА Новости, 12.10.2024
Актер Григорий Чабан потерял сознание на сцене в Петербурге
Актеру Григорию Чабану стало плохо на сцене во время спектакля в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, сейчас актер в больнице, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T22:52
2024-10-12T22:52
санкт-петербург
ленинград
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977782417_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b14e38e9b1e2bb69f146b0f6545da08.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Актеру Григорию Чабану стало плохо на сцене во время спектакля в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, сейчас актер в больнице, сообщили РИА Новости в театре. "Да, актеру стало плохо во время спектакля, он потерял сознание. Сразу вызвали скорую, он сейчас в больнице, в сознании. Предстоит обследование", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что спектакль "Три сестры" в связи с состоянием здоровья артиста был перенесен на 2 декабря. Чабан в настоящее время является приглашенным артистом в театре имени Ленсовета. Григорий Чабан родился в 1985 году в Ленинграде. Окончил СПГАТИ в 2012 году (курс Ю.М. Красовского) и был принят в труппу театра имени Ленсовета. Снимался в сериалах "Бывшие", "Почка", "Налет", "Актер", "Бонус", "Мерзлая земля", "Первый класс". C 2020 года - актер БДТ имени Товстоногова.
https://ria.ru/20241012/zbruev-1977753834.html
санкт-петербург
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977782417_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4887e4242e6ac9c20e1e9f1f8e9cdd5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, ленинград, происшествия
Санкт-Петербург, Ленинград, Происшествия
Актер Григорий Чабан потерял сознание на сцене в Петербурге

Актеру Григорию Чабану стало плохо во время спектакля в театре в Петербурге

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАктер Григорий Чабан
Актер Григорий Чабан - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Актер Григорий Чабан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Актеру Григорию Чабану стало плохо на сцене во время спектакля в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, сейчас актер в больнице, сообщили РИА Новости в театре.
"Да, актеру стало плохо во время спектакля, он потерял сознание. Сразу вызвали скорую, он сейчас в больнице, в сознании. Предстоит обследование", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что спектакль "Три сестры" в связи с состоянием здоровья артиста был перенесен на 2 декабря.
Чабан в настоящее время является приглашенным артистом в театре имени Ленсовета.
Григорий Чабан родился в 1985 году в Ленинграде. Окончил СПГАТИ в 2012 году (курс Ю.М. Красовского) и был принят в труппу театра имени Ленсовета. Снимался в сериалах "Бывшие", "Почка", "Налет", "Актер", "Бонус", "Мерзлая земля", "Первый класс". C 2020 года - актер БДТ имени Товстоногова.
Актер Александр Збруев - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
В "Ленкоме" рассказали о самочувствии Александра Збруева
Вчера, 16:59
 
Санкт-ПетербургЛенинградПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала