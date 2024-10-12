https://ria.ru/20241012/afera-1977700914.html

СМИ: у россиян изымают автомобили, ввезенные мошенниками из Казахстана

СМИ: у россиян изымают автомобили, ввезенные мошенниками из Казахстана - РИА Новости, 12.10.2024

СМИ: у россиян изымают автомобили, ввезенные мошенниками из Казахстана

Россияне стали жертвами масштабной аферы с более чем 800 автомобилями, ввезенными из Казахстана, сообщило издание "Газета.ru". РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T01:22

2024-10-12T01:22

2024-10-12T09:49

авто

казахстан

россия

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россияне стали жертвами масштабной аферы с более чем 800 автомобилями, ввезенными из Казахстана, сообщило издание "Газета.ru"."Россияне столкнулись с массовым изъятием новых автомобилей, ввезенных из Казахстана. Машины забирают при любом визите в ГИБДД, однако они честно были куплены в России, а их владельцы не догадывались об афере продавцов", — говорится в материале.По словам руководителя экспертного центра "Автокриминалист" Максима Шелкова, на протяжении 2023 года организаторы схемы предлагали гражданам Казахстана оформить автомобили на себя в кредит за вознаграждение в два миллиона тенге (около 400 тысяч рублей) и возможность их дальнейшего выкупа по низкой цене. Злоумышленники уверяли, что автомобили приобретаются для работы в таксопарках и автопрокате, обещали вносить за заемщиков платежи по кредитам, а после погашения займа — переоформить машину на таксопарк или автопрокат либо выкупить ее по льготной цене.При этом на самом деле устные договоренности с гражданами Казахстана не были выполнены, а в феврале 2024 года мошенники перестали погашать долги по кредитам. В ходе расследования стало известно, что машины не работали на территории Казахстана, их сразу вывезли в Россию и распродали с помощью подделки договоров купли-продажи от имени казахских собственников.По словам Шелкова, практически все пострадавшие покупали авто в 2023 году, при этом машины были официально оформлены в России с получением электронного техпаспорта и свидетельства безопасности конструкции ТС. Эти авто официально продавали через салоны, как машины, привезенные из Казахстана по параллельному импорту. "Но в феврале 2024 года граждане Казахстана начали массово подавать заявления в полицию о том, что их обманули мошенники", — добавил Шелков.Как отметил эксперт, число пострадавших неуклонно растет: граждане Казахстана пытаются вернуть свои автомобили, а россияне вынуждены добиваться, чтобы их либо признали добросовестными покупателями, либо вернули уплаченные автосалонам деньги.Среди популярных моделей машин, которые оказались в России по этой схеме, издание называет Hyundai Elantra, Creta, Sonata, Tucson, а также Toyota Camry.

https://ria.ru/20240911/peterburg-1971960303.html

https://ria.ru/20241007/peterburg-1976768865.html

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авто, казахстан, россия, гибдд мвд рф, hyundai creta, toyota corolla