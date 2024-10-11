Николаев: в Якутии до 2030 года подключат к газу 27 сел
Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
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ЯКУТСК, 11 окт - РИА Новости. Якутия использует сжиженный природный газ для газификации сел, до 2030 года по этой технологии подключат к газу 27 сел, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Айсен Николаев.
По словам главы республики, в якутском селе Качикатцы завешается реализация пилотного проекта с использованием сжиженного природного газа. В ближайшее время планируется приступить к строительству инфраструктуры хранения и регазификации. Пуск газа в дома намечен на 2025 год.
"Далее в соответствии с нашей Программой потребления СПГ до 2030 года приступим к газификации следующих населенных пунктов. Программой предусмотрено подключение к газу по этой технологии 27 сел", - отметил он.
Глава Якутии рассказал о том, что работа по организации газопереработки в регионе ведется в рамках Алданского промышленного кластера. Производство по соглашению с "Газпромом" будет подключено к газопроводу "Сила Сибири". "Также планируем расширение текущего производства СПГ в Центральной Якутии. На Западе в Мирнинском районе реализуется проект по производству гелия из природного газа", - добавил Николаев.
Ранее сообщалось о том, что на полях международного газового форума в Санкт-Петербурге "Газпром гелий сервис" подписал соглашение о сотрудничестве с "УК Полюс". Стороны проработают возможность реализации проекта по переводу на сжиженный природный газ карьерной техники и автономной газификации котельных АО "Полюс Алдан" в Якутии.
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