Рейтинг@Mail.ru
Николаев: в Якутии до 2030 года подключат к газу 27 сел - РИА Новости, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
 
18:06 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/yakutiya-1977661602.html
Николаев: в Якутии до 2030 года подключат к газу 27 сел
Николаев: в Якутии до 2030 года подключат к газу 27 сел - РИА Новости, 11.10.2024
Николаев: в Якутии до 2030 года подключат к газу 27 сел
Якутия использует сжиженный природный газ для газификации сел, до 2030 года по этой технологии подключат к газу 27 сел, сообщил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T18:06
2024-10-11T18:06
республика саха (якутия)
мирнинский район
айсен николаев
газпром
сила сибири — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970431321_0:127:3091:1866_1920x0_80_0_0_489ff61fffa1974258ce00514d82d8bd.jpg
ЯКУТСК, 11 окт - РИА Новости. Якутия использует сжиженный природный газ для газификации сел, до 2030 года по этой технологии подключат к газу 27 сел, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Айсен Николаев. По словам главы республики, в якутском селе Качикатцы завешается реализация пилотного проекта с использованием сжиженного природного газа. В ближайшее время планируется приступить к строительству инфраструктуры хранения и регазификации. Пуск газа в дома намечен на 2025 год. "Далее в соответствии с нашей Программой потребления СПГ до 2030 года приступим к газификации следующих населенных пунктов. Программой предусмотрено подключение к газу по этой технологии 27 сел", - отметил он. Глава Якутии рассказал о том, что работа по организации газопереработки в регионе ведется в рамках Алданского промышленного кластера. Производство по соглашению с "Газпромом" будет подключено к газопроводу "Сила Сибири". "Также планируем расширение текущего производства СПГ в Центральной Якутии. На Западе в Мирнинском районе реализуется проект по производству гелия из природного газа", - добавил Николаев. Ранее сообщалось о том, что на полях международного газового форума в Санкт-Петербурге "Газпром гелий сервис" подписал соглашение о сотрудничестве с "УК Полюс". Стороны проработают возможность реализации проекта по переводу на сжиженный природный газ карьерной техники и автономной газификации котельных АО "Полюс Алдан" в Якутии.
https://ria.ru/20241010/yakutiya-1977358801.html
https://ria.ru/20240912/nikolaev-1972119727.html
мирнинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970431321_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_3749838934bb20a0d575fea8f727d2c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мирнинский район, айсен николаев, газпром, сила сибири — 2
Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, Айсен Николаев, Газпром, Сила Сибири — 2

Николаев: в Якутии до 2030 года подключат к газу 27 сел

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАйсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 11 окт - РИА Новости. Якутия использует сжиженный природный газ для газификации сел, до 2030 года по этой технологии подключат к газу 27 сел, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Айсен Николаев.
По словам главы республики, в якутском селе Качикатцы завешается реализация пилотного проекта с использованием сжиженного природного газа. В ближайшее время планируется приступить к строительству инфраструктуры хранения и регазификации. Пуск газа в дома намечен на 2025 год.
Развитие рынка газомоторного топлива обсудил глава Якутии на газовом форуме - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Развитие рынка газомоторного топлива обсудил глава Якутии на газовом форуме
10 октября, 12:09
"Далее в соответствии с нашей Программой потребления СПГ до 2030 года приступим к газификации следующих населенных пунктов. Программой предусмотрено подключение к газу по этой технологии 27 сел", - отметил он.
Глава Якутии рассказал о том, что работа по организации газопереработки в регионе ведется в рамках Алданского промышленного кластера. Производство по соглашению с "Газпромом" будет подключено к газопроводу "Сила Сибири". "Также планируем расширение текущего производства СПГ в Центральной Якутии. На Западе в Мирнинском районе реализуется проект по производству гелия из природного газа", - добавил Николаев.
Ранее сообщалось о том, что на полях международного газового форума в Санкт-Петербурге "Газпром гелий сервис" подписал соглашение о сотрудничестве с "УК Полюс". Стороны проработают возможность реализации проекта по переводу на сжиженный природный газ карьерной техники и автономной газификации котельных АО "Полюс Алдан" в Якутии.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Айсен Николаев: Якутск должен стать самым комфортным северным городом
12 сентября, 10:00
 
Республика Саха (Якутия)Мирнинский районАйсен НиколаевГазпромСила Сибири — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала