https://ria.ru/20241011/yakutiya-1977661602.html

Николаев: в Якутии до 2030 года подключат к газу 27 сел

Николаев: в Якутии до 2030 года подключат к газу 27 сел - РИА Новости, 11.10.2024

Николаев: в Якутии до 2030 года подключат к газу 27 сел

Якутия использует сжиженный природный газ для газификации сел, до 2030 года по этой технологии подключат к газу 27 сел, сообщил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T18:06

2024-10-11T18:06

2024-10-11T18:06

республика саха (якутия)

мирнинский район

айсен николаев

газпром

сила сибири — 2

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ЯКУТСК, 11 окт - РИА Новости. Якутия использует сжиженный природный газ для газификации сел, до 2030 года по этой технологии подключат к газу 27 сел, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Айсен Николаев. По словам главы республики, в якутском селе Качикатцы завешается реализация пилотного проекта с использованием сжиженного природного газа. В ближайшее время планируется приступить к строительству инфраструктуры хранения и регазификации. Пуск газа в дома намечен на 2025 год. "Далее в соответствии с нашей Программой потребления СПГ до 2030 года приступим к газификации следующих населенных пунктов. Программой предусмотрено подключение к газу по этой технологии 27 сел", - отметил он. Глава Якутии рассказал о том, что работа по организации газопереработки в регионе ведется в рамках Алданского промышленного кластера. Производство по соглашению с "Газпромом" будет подключено к газопроводу "Сила Сибири". "Также планируем расширение текущего производства СПГ в Центральной Якутии. На Западе в Мирнинском районе реализуется проект по производству гелия из природного газа", - добавил Николаев. Ранее сообщалось о том, что на полях международного газового форума в Санкт-Петербурге "Газпром гелий сервис" подписал соглашение о сотрудничестве с "УК Полюс". Стороны проработают возможность реализации проекта по переводу на сжиженный природный газ карьерной техники и автономной газификации котельных АО "Полюс Алдан" в Якутии.

https://ria.ru/20241010/yakutiya-1977358801.html

https://ria.ru/20240912/nikolaev-1972119727.html

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мирнинский район, айсен николаев, газпром, сила сибири — 2