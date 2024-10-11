Главы МИД стран ЕС рассмотрят мирную инициативу по Украине
Главы МИД стран ЕС рассмотрят мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза в рамках обсуждения ситуации вокруг Украины рассмотрят 14 октября в Люксембурге мирную инициативу Бразилии и Китая, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Министры обсудят мирный план Владимира Зеленского, а также инициативу Китая и Бразилии", - сказал он.
Источник пояснил, что эту тему поднимут европейские министры, обсуждавшие эту инициативу в ходе Генассамблеи ООН.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент упомянул и отмену санкций против РФ.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".
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