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Главы МИД стран ЕС рассмотрят мирную инициативу по Украине - РИА Новости, 11.10.2024
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15:42 11.10.2024 (обновлено: 15:58 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/ukraina-1977626198.html
Главы МИД стран ЕС рассмотрят мирную инициативу по Украине
Главы МИД стран ЕС рассмотрят мирную инициативу по Украине - РИА Новости, 11.10.2024
Главы МИД стран ЕС рассмотрят мирную инициативу по Украине
Главы МИД стран Евросоюза в рамках обсуждения ситуации вокруг Украины рассмотрят 14 октября в Люксембурге мирную инициативу Бразилии и Китая, сообщил... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T15:42
2024-10-11T15:58
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза в рамках обсуждения ситуации вокруг Украины рассмотрят 14 октября в Люксембурге мирную инициативу Бразилии и Китая, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Министры обсудят мирный план Владимира Зеленского, а также инициативу Китая и Бразилии", - сказал он.Источник пояснил, что эту тему поднимут европейские министры, обсуждавшие эту инициативу в ходе Генассамблеи ООН.Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент упомянул и отмену санкций против РФ.После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".
https://ria.ru/20241008/formula-1976871900.html
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в мире, украина, евросоюз, бразилия, китай, россия, владимир путин, генеральная ассамблея оон, владимир зеленский, нато, оон, юрий ушаков
В мире, Украина, Евросоюз, Бразилия, Китай, Россия, Владимир Путин, Генеральная Ассамблея ООН, Владимир Зеленский, НАТО, ООН, Юрий Ушаков
Главы МИД стран ЕС рассмотрят мирную инициативу по Украине

Главы МИД стран ЕС рассмотрят мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза в рамках обсуждения ситуации вокруг Украины рассмотрят 14 октября в Люксембурге мирную инициативу Бразилии и Китая, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Министры обсудят мирный план Владимира Зеленского, а также инициативу Китая и Бразилии", - сказал он.
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8 октября, 04:51
Источник пояснил, что эту тему поднимут европейские министры, обсуждавшие эту инициативу в ходе Генассамблеи ООН.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент упомянул и отмену санкций против РФ.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".
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В миреУкраинаЕвросоюзБразилияКитайРоссияВладимир ПутинГенеральная Ассамблея ООНВладимир ЗеленскийНАТОООНЮрий Ушаков
 
 
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