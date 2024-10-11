"Убрать из перечня": раскрыто, что офис Зеленского задумал против Буданова*
"РБК-Украина": Буданова хотели отстранить от участия в ударах по России
© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Главу Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова* хотели лишить влияния в вопросе нанесения ударов по территории России, сообщает агентство "РБК-Украина".
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"Непублично ГУР хотели убрать из перечня тех, кто может наносить дальнобойные удары по территории России. <…> То есть предлагалось, что такие операции смогут выполнять все остальные органы, кроме военной разведки, но до этого не дошло ", — приводит слова одного из собеседников автор материала.
По данным издания, слухи о возможной отставке Буданова* возникли на фоне его конфликта с главой офиса президента Андреем Ермаком, который и является сторонником его увольнения.
Ранее издание "Forbes-Украина" сообщило, что офис Владимира Зеленского обсуждает увольнение руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* и министра обороны Рустема Умерова. В публикации утверждалось, что у Буданова* натянутые отношения с Андреем Ермаком и Александром Сырским, а Умерова планируют заменить из-за неспособности наладить работу в министерстве.
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В конце сентября украинское издание "Новое время" со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* может быть уволен в ближайшее время, но назначать его послом не планируется.
Отношения Буданова* и главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака испортились весной 2024 года, хотя еще в феврале Буданова* наряду с Александром Сырским рассматривали на должность главнокомандующего ВСУ. Когда же на этот пост избрали Сырского, Буданову собирались расширить полномочия.
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*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.