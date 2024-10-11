https://ria.ru/20241011/udary-1977503466.html

"Убрать из перечня": раскрыто, что офис Зеленского задумал против Буданова*

"Убрать из перечня": раскрыто, что офис Зеленского задумал против Буданова* - РИА Новости, 11.10.2024

"Убрать из перечня": раскрыто, что офис Зеленского задумал против Буданова*

Главу Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова* хотели лишить влияния в вопросе нанесения ударов по территории России, сообщает агентство... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T04:14

2024-10-11T04:14

2024-10-11T04:14

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Главу Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова* хотели лишить влияния в вопросе нанесения ударов по территории России, сообщает агентство "РБК-Украина"."Непублично ГУР хотели убрать из перечня тех, кто может наносить дальнобойные удары по территории России. <…> То есть предлагалось, что такие операции смогут выполнять все остальные органы, кроме военной разведки, но до этого не дошло ", — приводит слова одного из собеседников автор материала.По данным издания, слухи о возможной отставке Буданова* возникли на фоне его конфликта с главой офиса президента Андреем Ермаком, который и является сторонником его увольнения.Ранее издание "Forbes-Украина" сообщило, что офис Владимира Зеленского обсуждает увольнение руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* и министра обороны Рустема Умерова. В публикации утверждалось, что у Буданова* натянутые отношения с Андреем Ермаком и Александром Сырским, а Умерова планируют заменить из-за неспособности наладить работу в министерстве.В конце сентября украинское издание "Новое время" со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* может быть уволен в ближайшее время, но назначать его послом не планируется.Отношения Буданова* и главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака испортились весной 2024 года, хотя еще в феврале Буданова* наряду с Александром Сырским рассматривали на должность главнокомандующего ВСУ. Когда же на этот пост избрали Сырского, Буданову собирались расширить полномочия.*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241004/dubinskiy-1976447795.html

https://ria.ru/20240926/budanov-1974587238.html

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россия, владимир зеленский, андрей ермак, рустем умеров, министерство обороны украины, forbes, в мире