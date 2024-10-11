https://ria.ru/20241011/trutnev-1977503797.html

Полпред ДФО прибыл в Якутск, где пройдет турнир снайперов

Полпред ДФО прибыл в Якутск, где пройдет турнир снайперов - РИА Новости, 11.10.2024

Полпред ДФО прибыл в Якутск, где пройдет турнир снайперов

Полпред ДФО Юрий Трутнев прибыл с рабочим визитом в Якутск, где состоится второй всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T04:17

2024-10-11T04:17

2024-10-11T04:19

юрий трутнев

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

якутск

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ЯКУТСК, 11 окт - РИА Новости. Полпред ДФО Юрий Трутнев прибыл с рабочим визитом в Якутск, где состоится второй всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее сообщалось о том, что первый турнир прошел в Якутии 23 февраля на полигоне "Сулус". Участникам приходилось стрелять при температуре до минус 36 градусов. В соревнованиях принимали участие представители боевых частей и подразделений, работающих в зоне СВО, а также Росгвардии, ФСО и министерства обороны. Главный приз в каждом блоке соревнований – внедорожник. Награда за второе место – вездеход, за третье – 500 тысяч рублей. "Заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев работает в Республике Саха (Якутия). В рамках рабочей поездки полпред проведёт встречу с руководством филиала Центра "ВОИН" в Якутии и посетит второй Всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции, посвященный памяти легендарного снайпера времен Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Федора Матвеевича Охлопкова", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20240911/putin-1972121668.html

якутск

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юрий трутнев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), якутск