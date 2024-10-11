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Полпред ДФО прибыл в Якутск, где пройдет турнир снайперов - РИА Новости, 11.10.2024
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04:17 11.10.2024 (обновлено: 04:19 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/trutnev-1977503797.html
Полпред ДФО прибыл в Якутск, где пройдет турнир снайперов
Полпред ДФО прибыл в Якутск, где пройдет турнир снайперов - РИА Новости, 11.10.2024
Полпред ДФО прибыл в Якутск, где пройдет турнир снайперов
Полпред ДФО Юрий Трутнев прибыл с рабочим визитом в Якутск, где состоится второй всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T04:17
2024-10-11T04:19
юрий трутнев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
якутск
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ЯКУТСК, 11 окт - РИА Новости. Полпред ДФО Юрий Трутнев прибыл с рабочим визитом в Якутск, где состоится второй всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее сообщалось о том, что первый турнир прошел в Якутии 23 февраля на полигоне "Сулус". Участникам приходилось стрелять при температуре до минус 36 градусов. В соревнованиях принимали участие представители боевых частей и подразделений, работающих в зоне СВО, а также Росгвардии, ФСО и министерства обороны. Главный приз в каждом блоке соревнований – внедорожник. Награда за второе место – вездеход, за третье – 500 тысяч рублей. "Заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев работает в Республике Саха (Якутия). В рамках рабочей поездки полпред проведёт встречу с руководством филиала Центра "ВОИН" в Якутии и посетит второй Всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции, посвященный памяти легендарного снайпера времен Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Федора Матвеевича Охлопкова", - рассказали в пресс-службе.
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юрий трутнев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), якутск
Юрий Трутнев, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Якутск
Полпред ДФО прибыл в Якутск, где пройдет турнир снайперов

Полпред ДФО Трутнев прибыл с визитом в Якутск, где пройдет турнир снайперов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев . Архивное фото
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ЯКУТСК, 11 окт - РИА Новости. Полпред ДФО Юрий Трутнев прибыл с рабочим визитом в Якутск, где состоится второй всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ранее сообщалось о том, что первый турнир прошел в Якутии 23 февраля на полигоне "Сулус". Участникам приходилось стрелять при температуре до минус 36 градусов. В соревнованиях принимали участие представители боевых частей и подразделений, работающих в зоне СВО, а также Росгвардии, ФСО и министерства обороны. Главный приз в каждом блоке соревнований – внедорожник. Награда за второе место – вездеход, за третье – 500 тысяч рублей.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Путин поручил Трутневу поддержать проекты по развитию ДФО
11 сентября, 16:27
"Заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев работает в Республике Саха (Якутия). В рамках рабочей поездки полпред проведёт встречу с руководством филиала Центра "ВОИН" в Якутии и посетит второй Всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции, посвященный памяти легендарного снайпера времен Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Федора Матвеевича Охлопкова", - рассказали в пресс-службе.
 
Юрий ТрутневФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Якутск
 
 
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