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Крупнейшее на Украине предприятие по добыче титана продали в частные руки
Крупнейшее на Украине предприятие по добыче титана продали в частные руки - РИА Новости, 11.10.2024
Крупнейшее на Украине предприятие по добыче титана продали в частные руки
Крупнейшее на Украине предприятие по добыче и обогащению концентратов титановых руд - "Объединенную горно-химическую компанию", продали компании "Цемин... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T21:40
2024-10-11T21:40
2024-10-11T21:52
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Крупнейшее на Украине предприятие по добыче и обогащению концентратов титановых руд - "Объединенную горно-химическую компанию", продали компании "Цемин Украина", владельцем которой является азербайджанский бизнесмен Насиб Хасанов, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль. По данным из открытых источников, компания "Цемин Украина", принадлежащая азербайджанскому бизнесмену Насибу Хасанову, стала единственным участником аукциона по приватизации предприятия "Объединенная горно-химическая компания", в состав которого входят Вольногорский горно-металлургический комбинат в Днепропетровской области и Иршанский горно-обогатительный комбинат в Житомирской области. "Правительство сегодня приняло решение о продаже государственного пакета акций ОГХК ("Объединенной горно-химической компании")... Победитель аукциона предложил около 4 миллиардов гривен (97 миллионов долларов)", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Согласно утвержденным условиям продажи, покупатель обязан сохранить основные виды деятельности предприятия, инвестировать в техническое переоборудование и модернизацию не менее 400 миллионов гривен (9,7 миллиона долларов), а также оплатить долги по заработной плате и перед бюджетом, погасить просроченную кредиторскую задолженность.
https://ria.ru/20240613/ukraina-1952542078.html
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украина, днепропетровская область, житомирская область, денис шмыгаль, в мире
Украина, Днепропетровская область, Житомирская область, Денис Шмыгаль, В мире
Крупнейшее на Украине предприятие по добыче титана продали в частные руки
Украинскую "Объединенную горно-химическую компанию" продали бизнесмену Хасанову
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Крупнейшее на Украине предприятие по добыче и обогащению концентратов титановых руд - "Объединенную горно-химическую компанию", продали компании "Цемин Украина", владельцем которой является азербайджанский бизнесмен Насиб Хасанов, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.
По данным из открытых источников, компания "Цемин Украина", принадлежащая азербайджанскому бизнесмену Насибу Хасанову, стала единственным участником аукциона по приватизации предприятия "Объединенная горно-химическая компания", в состав которого входят Вольногорский горно-металлургический комбинат в Днепропетровской области
и Иршанский горно-обогатительный комбинат в Житомирской области
.
"Правительство сегодня приняло решение о продаже государственного пакета акций ОГХК ("Объединенной горно-химической компании")... Победитель аукциона предложил около 4 миллиардов гривен (97 миллионов долларов)", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Согласно утвержденным условиям продажи, покупатель обязан сохранить основные виды деятельности предприятия, инвестировать в техническое переоборудование и модернизацию не менее 400 миллионов гривен (9,7 миллиона долларов), а также оплатить долги по заработной плате и перед бюджетом, погасить просроченную кредиторскую задолженность.