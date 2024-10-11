Рейтинг@Mail.ru
Крупнейшее на Украине предприятие по добыче титана продали в частные руки - РИА Новости, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:40 11.10.2024 (обновлено: 21:52 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/titan-1977687265.html
Крупнейшее на Украине предприятие по добыче титана продали в частные руки
Крупнейшее на Украине предприятие по добыче титана продали в частные руки - РИА Новости, 11.10.2024
Крупнейшее на Украине предприятие по добыче титана продали в частные руки
Крупнейшее на Украине предприятие по добыче и обогащению концентратов титановых руд - "Объединенную горно-химическую компанию", продали компании "Цемин... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T21:40
2024-10-11T21:52
украина
днепропетровская область
житомирская область
денис шмыгаль
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_8576531a8b45bd49222d829519830806.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Крупнейшее на Украине предприятие по добыче и обогащению концентратов титановых руд - "Объединенную горно-химическую компанию", продали компании "Цемин Украина", владельцем которой является азербайджанский бизнесмен Насиб Хасанов, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль. По данным из открытых источников, компания "Цемин Украина", принадлежащая азербайджанскому бизнесмену Насибу Хасанову, стала единственным участником аукциона по приватизации предприятия "Объединенная горно-химическая компания", в состав которого входят Вольногорский горно-металлургический комбинат в Днепропетровской области и Иршанский горно-обогатительный комбинат в Житомирской области. "Правительство сегодня приняло решение о продаже государственного пакета акций ОГХК ("Объединенной горно-химической компании")... Победитель аукциона предложил около 4 миллиардов гривен (97 миллионов долларов)", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Согласно утвержденным условиям продажи, покупатель обязан сохранить основные виды деятельности предприятия, инвестировать в техническое переоборудование и модернизацию не менее 400 миллионов гривен (9,7 миллиона долларов), а также оплатить долги по заработной плате и перед бюджетом, погасить просроченную кредиторскую задолженность.
https://ria.ru/20240613/ukraina-1952542078.html
украина
днепропетровская область
житомирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_376cf0b143a6574488a25c2b70ba5788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, днепропетровская область, житомирская область, денис шмыгаль, в мире
Украина, Днепропетровская область, Житомирская область, Денис Шмыгаль, В мире
Крупнейшее на Украине предприятие по добыче титана продали в частные руки

Украинскую "Объединенную горно-химическую компанию" продали бизнесмену Хасанову

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Крупнейшее на Украине предприятие по добыче и обогащению концентратов титановых руд - "Объединенную горно-химическую компанию", продали компании "Цемин Украина", владельцем которой является азербайджанский бизнесмен Насиб Хасанов, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.
По данным из открытых источников, компания "Цемин Украина", принадлежащая азербайджанскому бизнесмену Насибу Хасанову, стала единственным участником аукциона по приватизации предприятия "Объединенная горно-химическая компания", в состав которого входят Вольногорский горно-металлургический комбинат в Днепропетровской области и Иршанский горно-обогатительный комбинат в Житомирской области.
"Правительство сегодня приняло решение о продаже государственного пакета акций ОГХК ("Объединенной горно-химической компании")... Победитель аукциона предложил около 4 миллиардов гривен (97 миллионов долларов)", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Согласно утвержденным условиям продажи, покупатель обязан сохранить основные виды деятельности предприятия, инвестировать в техническое переоборудование и модернизацию не менее 400 миллионов гривен (9,7 миллиона долларов), а также оплатить долги по заработной плате и перед бюджетом, погасить просроченную кредиторскую задолженность.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Украина хочет продать 19 предприятий на пять миллиардов долларов, пишут СМИ
13 июня, 12:34
 
УкраинаДнепропетровская областьЖитомирская областьДенис ШмыгальВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала