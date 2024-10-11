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Совфед предложил штрафовать юрлиц за прием ставок от несовершеннолетних - РИА Новости, 11.10.2024
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08:14 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/stavki-1977512579.html
Совфед предложил штрафовать юрлиц за прием ставок от несовершеннолетних
Совфед предложил штрафовать юрлиц за прием ставок от несовершеннолетних - РИА Новости, 11.10.2024
Совфед предложил штрафовать юрлиц за прием ставок от несовершеннолетних
Сенаторы разработали поправки в кодекс РФ об административных правонарушениях, по которым нарушение запрета организатором азартной игры принимать ставки у... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T08:14
2024-10-11T08:14
россия
андрей кутепов
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сенаторы разработали поправки в кодекс РФ об административных правонарушениях, по которым нарушение запрета организатором азартной игры принимать ставки у несовершеннолетних, должников, недееспособных граждан повлечет наложение штрафа на юрлиц в размере до одного миллиона рублей, документ направлен на отзыв в правительство РФ. В соответствие с проектом, статью 14.1 (1) КоАП предлагается дополнить частью 4 (1): "Заключение организатором азартной игры основанных на риске соглашений о выигрыше с лицами, не достигшими возраста 18 лет, недееспособными или ограниченно дееспособными гражданами либо с лицами, являющимися должниками, сведения о которых содержатся в банке данных в исполнительном производстве, - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей". Документ есть в распоряжении РИА Новости. Как пояснил РИА Новости один из авторов законопроекта, глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов, предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Госдума 2 октября приняла в первом чтении законопроект, запрещающий организаторам азартных игр принимать ставки и заключать пари с несовершеннолетними, должниками по алиментам и гражданами с ограниченной дееспособностью. Документ внесен сенаторами Андреем Кутеповым и Александром Трембицким. Граждане до 18 лет и сейчас по закону не могут участвовать в азартных играх и посещать игорные заведения. Вместе с тем законодательство РФ не устанавливает прямого запрета на заключение организаторами азартных игр пари с такими лицами и не предусматривает соответствующей ответственности для организаторов азартных игр, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. В результате молодежи до 18 лет все же удается заключать пари и делать ставки – в основном через интернет, особенно если организатор игры лишь формально соблюдает требование об идентификации участника. Законопроект также предоставляет организаторам азартных игр право требовать от посетителя покинуть игорное заведение в случае нарушения правил его посещения и иных требований, установленных законодательством РФ. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению. Кабмин обращает внимание, что документ запрещает участие соответствующих лиц в азартных играх, проводимых лишь в букмекерских конторах и тотализаторах, а в иных игорных заведениях - нет. Депутаты полагают, что такой запрет необходимо распространить на участие в азартных играх, проводимых "не только в букмекерских конторах и тотализаторах, но и непосредственно в игорных заведениях". Кроме того, кабмин предлагает распространить предлагаемые ограничения и на лиц, над которыми установлено попечительство в связи их недееспособностью или ограниченной дееспособностью вследствие психического расстройства. Реализация этих ограничений потребует подключения организаторов азартных игр к государственной информсистеме "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере". Они должны будут заключить соглашение об информационном взаимодействии с оператором этой системы, чтобы получать из нее сведения о лицах, признанных судом недееспособными либо ограниченно дееспособными и находящихся под попечительством. В связи с этим правительство предлагает дополнить законопроект переходными положениями для предоставления организаторам азартных игр времени на заключение таких соглашений и соблюдение технических условий присоединения к системе.
https://ria.ru/20241002/gosduma-1975941212.html
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россия, андрей кутепов, александр трембицкий, совет федерации рф, госдума рф
Россия, Андрей Кутепов, Александр Трембицкий, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Совфед предложил штрафовать юрлиц за прием ставок от несовершеннолетних

Сенатор: штраф за прием ставок от несовершеннолетних составит до миллиона рублей

© iStock.com / HirurgМужчина делает ставки во время футбольного матча
Мужчина делает ставки во время футбольного матча - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© iStock.com / Hirurg
Мужчина делает ставки во время футбольного матча. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сенаторы разработали поправки в кодекс РФ об административных правонарушениях, по которым нарушение запрета организатором азартной игры принимать ставки у несовершеннолетних, должников, недееспособных граждан повлечет наложение штрафа на юрлиц в размере до одного миллиона рублей, документ направлен на отзыв в правительство РФ.
В соответствие с проектом, статью 14.1 (1) КоАП предлагается дополнить частью 4 (1): "Заключение организатором азартной игры основанных на риске соглашений о выигрыше с лицами, не достигшими возраста 18 лет, недееспособными или ограниченно дееспособными гражданами либо с лицами, являющимися должниками, сведения о которых содержатся в банке данных в исполнительном производстве, - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей".
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Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Как пояснил РИА Новости один из авторов законопроекта, глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов, предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.
Госдума 2 октября приняла в первом чтении законопроект, запрещающий организаторам азартных игр принимать ставки и заключать пари с несовершеннолетними, должниками по алиментам и гражданами с ограниченной дееспособностью.
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Документ внесен сенаторами Андреем Кутеповым и Александром Трембицким.
Граждане до 18 лет и сейчас по закону не могут участвовать в азартных играх и посещать игорные заведения. Вместе с тем законодательство РФ не устанавливает прямого запрета на заключение организаторами азартных игр пари с такими лицами и не предусматривает соответствующей ответственности для организаторов азартных игр, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. В результате молодежи до 18 лет все же удается заключать пари и делать ставки – в основном через интернет, особенно если организатор игры лишь формально соблюдает требование об идентификации участника.
Законопроект также предоставляет организаторам азартных игр право требовать от посетителя покинуть игорное заведение в случае нарушения правил его посещения и иных требований, установленных законодательством РФ.
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Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению. Кабмин обращает внимание, что документ запрещает участие соответствующих лиц в азартных играх, проводимых лишь в букмекерских конторах и тотализаторах, а в иных игорных заведениях - нет. Депутаты полагают, что такой запрет необходимо распространить на участие в азартных играх, проводимых "не только в букмекерских конторах и тотализаторах, но и непосредственно в игорных заведениях".
Кроме того, кабмин предлагает распространить предлагаемые ограничения и на лиц, над которыми установлено попечительство в связи их недееспособностью или ограниченной дееспособностью вследствие психического расстройства.
Реализация этих ограничений потребует подключения организаторов азартных игр к государственной информсистеме "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере". Они должны будут заключить соглашение об информационном взаимодействии с оператором этой системы, чтобы получать из нее сведения о лицах, признанных судом недееспособными либо ограниченно дееспособными и находящихся под попечительством.
В связи с этим правительство предлагает дополнить законопроект переходными положениями для предоставления организаторам азартных игр времени на заключение таких соглашений и соблюдение технических условий присоединения к системе.
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