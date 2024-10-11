Шойгу передал главе Тывы перечень поручений Путина
Шойгу передал Ховалыгу перечень поручений по итогам визита Путина в Туву
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу передал главе Тывы Владиславу Ховалыгу перечень поручений по итогам визита президента России Владимира Путина в регион в сентябре.
"Я сегодня передал Владиславу Товарищтайовичу (Ховалыгу - ред.) подписанный перечень поручений президента. Он подписал его вчера, просил его передать. Я это сделал. Там учтены все те просьбы, предложения, которые были высказаны во время его рабочей поездки сюда, в республику", - сказал Шойгу во время торжественного собрания, посвященного празднованию 80-летия добровольного вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР.
Шойгу также отметил, что в планах по развитию региона есть строительство железной дороги, которая дойдет до китайского города Урумчи.
"Хотелось бы, чтобы та железная дорога, которую собираемся построить, я уверен, она будет построена, "Кызыл – Курагино", пойдет дальше и придет в тот самый дружественный, как вы сказали, Синьцзян-Уйгурский автономный район (регион на северо-западе Китая – ред.), а, проще говоря, в Урумчи. И это тоже есть в планах, это тоже есть в разных вариантах и проектах", - уточнил он.
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