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Шойгу передал главе Тывы перечень поручений Путина - РИА Новости, 11.10.2024
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16:03 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/shojgu-1977630373.html
Шойгу передал главе Тывы перечень поручений Путина
Шойгу передал главе Тывы перечень поручений Путина - РИА Новости, 11.10.2024
Шойгу передал главе Тывы перечень поручений Путина
Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу передал главе Тывы Владиславу Ховалыгу перечень поручений по итогам визита президента России Владимира Путина в... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T16:03
2024-10-11T16:03
урумчи
россия
ссср
сергей шойгу
владислав ховалыг
владимир путин
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КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу передал главе Тывы Владиславу Ховалыгу перечень поручений по итогам визита президента России Владимира Путина в регион в сентябре. "Я сегодня передал Владиславу Товарищтайовичу (Ховалыгу - ред.) подписанный перечень поручений президента. Он подписал его вчера, просил его передать. Я это сделал. Там учтены все те просьбы, предложения, которые были высказаны во время его рабочей поездки сюда, в республику", - сказал Шойгу во время торжественного собрания, посвященного празднованию 80-летия добровольного вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР. Шойгу также отметил, что в планах по развитию региона есть строительство железной дороги, которая дойдет до китайского города Урумчи. "Хотелось бы, чтобы та железная дорога, которую собираемся построить, я уверен, она будет построена, "Кызыл – Курагино", пойдет дальше и придет в тот самый дружественный, как вы сказали, Синьцзян-Уйгурский автономный район (регион на северо-западе Китая – ред.), а, проще говоря, в Урумчи. И это тоже есть в планах, это тоже есть в разных вариантах и проектах", - уточнил он.
https://ria.ru/20240902/tyva-1969986860.html
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урумчи, россия, ссср, сергей шойгу, владислав ховалыг, владимир путин
Урумчи, Россия, СССР, Сергей Шойгу, Владислав Ховалыг, Владимир Путин
Шойгу передал главе Тывы перечень поручений Путина

Шойгу передал Ховалыгу перечень поручений по итогам визита Путина в Туву

© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу передал главе Тывы Владиславу Ховалыгу перечень поручений по итогам визита президента России Владимира Путина в регион в сентябре.
"Я сегодня передал Владиславу Товарищтайовичу (Ховалыгу - ред.) подписанный перечень поручений президента. Он подписал его вчера, просил его передать. Я это сделал. Там учтены все те просьбы, предложения, которые были высказаны во время его рабочей поездки сюда, в республику", - сказал Шойгу во время торжественного собрания, посвященного празднованию 80-летия добровольного вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР.
Шойгу также отметил, что в планах по развитию региона есть строительство железной дороги, которая дойдет до китайского города Урумчи.
"Хотелось бы, чтобы та железная дорога, которую собираемся построить, я уверен, она будет построена, "Кызыл – Курагино", пойдет дальше и придет в тот самый дружественный, как вы сказали, Синьцзян-Уйгурский автономный район (регион на северо-западе Китая – ред.), а, проще говоря, в Урумчи. И это тоже есть в планах, это тоже есть в разных вариантах и проектах", - уточнил он.
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УрумчиРоссияСССРСергей ШойгуВладислав ХовалыгВладимир Путин
 
 
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