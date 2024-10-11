https://ria.ru/20241011/shojgu-1977630373.html

Шойгу передал главе Тывы перечень поручений Путина

Шойгу передал главе Тывы перечень поручений Путина - РИА Новости, 11.10.2024

Шойгу передал главе Тывы перечень поручений Путина

Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу передал главе Тывы Владиславу Ховалыгу перечень поручений по итогам визита президента России Владимира Путина в... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T16:03

2024-10-11T16:03

2024-10-11T16:03

урумчи

россия

ссср

сергей шойгу

владислав ховалыг

владимир путин

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КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу передал главе Тывы Владиславу Ховалыгу перечень поручений по итогам визита президента России Владимира Путина в регион в сентябре. "Я сегодня передал Владиславу Товарищтайовичу (Ховалыгу - ред.) подписанный перечень поручений президента. Он подписал его вчера, просил его передать. Я это сделал. Там учтены все те просьбы, предложения, которые были высказаны во время его рабочей поездки сюда, в республику", - сказал Шойгу во время торжественного собрания, посвященного празднованию 80-летия добровольного вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР. Шойгу также отметил, что в планах по развитию региона есть строительство железной дороги, которая дойдет до китайского города Урумчи. "Хотелось бы, чтобы та железная дорога, которую собираемся построить, я уверен, она будет построена, "Кызыл – Курагино", пойдет дальше и придет в тот самый дружественный, как вы сказали, Синьцзян-Уйгурский автономный район (регион на северо-западе Китая – ред.), а, проще говоря, в Урумчи. И это тоже есть в планах, это тоже есть в разных вариантах и проектах", - уточнил он.

https://ria.ru/20240902/tyva-1969986860.html

урумчи

россия

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урумчи, россия, ссср, сергей шойгу, владислав ховалыг, владимир путин