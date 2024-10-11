https://ria.ru/20241011/rossija-1977516549.html
Россия заинтересована в сильном Таджикистане, заявила Матвиенко
Россия заинтересована в сильном Таджикистане, заявила Матвиенко - РИА Новости, 11.10.2024
Россия заинтересована в сильном Таджикистане, заявила Матвиенко
Россия заинтересована в сильном Таджикистане, это является залогом стабильности для всей Центральной Азии, заявила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T08:57
2024-10-11T08:57
2024-10-11T08:57
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ДУШАНБЕ, 11 окт — РИА Новости. Россия заинтересована в сильном Таджикистане, это является залогом стабильности для всей Центральной Азии, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко находится в Таджикистане с официальным визитом с 9 по 11 октября. "Подчеркну, что Россия заинтересована в сильном Таджикистане. И это не пустые слова. Потому что только сильный Таджикистан является залогом стабильности всего Центральноазиатского региона", - сказала Матвиенко в ходе Международной парламентской конференции "30-летие Конституции Республики Таджикистан". Матвиенко отметила, что в условиях геополитической нестабильности РФ и Таджикистан вместе пытаются найти ответы "на современные вызовы и угрозы". "Придаем большое значение нашему сотрудничеству в сфере обеспечения региональной безопасности, в борьбе с терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью и наркотрафиком", - резюмировала политик.
https://ria.ru/20241010/matvienko-1977329085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, россия, центральная азия, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Таджикистан, Россия, Центральная Азия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
Россия заинтересована в сильном Таджикистане, заявила Матвиенко
Матвиенко: Россия заинтересована в сильном Таджикистане, это залог стабильности
ДУШАНБЕ, 11 окт — РИА Новости. Россия заинтересована в сильном Таджикистане, это является залогом стабильности для всей Центральной Азии, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко находится в Таджикистане с официальным визитом с 9 по 11 октября.
"Подчеркну, что Россия заинтересована в сильном Таджикистане. И это не пустые слова. Потому что только сильный Таджикистан является залогом стабильности всего Центральноазиатского региона", - сказала Матвиенко в ходе Международной парламентской конференции "30-летие Конституции Республики Таджикистан".
Матвиенко отметила, что в условиях геополитической нестабильности РФ и Таджикистан вместе пытаются найти ответы "на современные вызовы и угрозы". "Придаем большое значение нашему сотрудничеству в сфере обеспечения региональной безопасности, в борьбе с терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью и наркотрафиком", - резюмировала политик.