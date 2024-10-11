"Перерастет в ядерную войну". К главе ЕК с обратились с жестким требованием
Экс-разведчик Риттер призвал главу Еврокомиссии фон дер Ляйен уйти в отставку
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Экс-разведчик США Скотт Риттер на своей странице в соцсети X призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку.
Ранее Урсула фон дер Ляйен прокомментировала в Х присуждение Нобелевской премии мира японскому движению выживших после атомных бомбардировок. В частности, она написала, что общим долгом является защита будущих поколений от ужасов ядерной войны.
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"И, несмотря на это, вы подталкиваете Украину использовать оружие НАТО для нанесения ударов вглубь территории России, делая НАТО прямой стороной конфликта и провоцируя прямой конфликт между Россией и НАТО, который неизбежно перерастет во всеобщую, глобальную и в конце концов ядерную войну. Лучший способ защитить будущие поколения - это уйти вам в отставку. Сейчас", - написал Риттер.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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