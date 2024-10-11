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"Перерастет в ядерную войну". К главе ЕК с обратились с жестким требованием - РИА Новости, 11.10.2024
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15:34 11.10.2024 (обновлено: 16:11 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/ritter-1977624272.html
"Перерастет в ядерную войну". К главе ЕК с обратились с жестким требованием
"Перерастет в ядерную войну". К главе ЕК с обратились с жестким требованием - РИА Новости, 11.10.2024
"Перерастет в ядерную войну". К главе ЕК с обратились с жестким требованием
Экс-разведчик США Скотт Риттер на своей странице в соцсети X призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T15:34
2024-10-11T16:11
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Экс-разведчик США Скотт Риттер на своей странице в соцсети X призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку. Ранее Урсула фон дер Ляйен прокомментировала в Х присуждение Нобелевской премии мира японскому движению выживших после атомных бомбардировок. В частности, она написала, что общим долгом является защита будущих поколений от ужасов ядерной войны. "И, несмотря на это, вы подталкиваете Украину использовать оружие НАТО для нанесения ударов вглубь территории России, делая НАТО прямой стороной конфликта и провоцируя прямой конфликт между Россией и НАТО, который неизбежно перерастет во всеобщую, глобальную и в конце концов ядерную войну. Лучший способ защитить будущие поколения - это уйти вам в отставку. Сейчас", - написал Риттер. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20240813/ritter-1965821090.html
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в мире, россия, сша, украина, скотт риттер, урсула фон дер ляйен, владимир путин, нато, еврокомиссия
В мире, Россия, США, Украина, Скотт Риттер, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, НАТО, Еврокомиссия
"Перерастет в ядерную войну". К главе ЕК с обратились с жестким требованием

Экс-разведчик Риттер призвал главу Еврокомиссии фон дер Ляйен уйти в отставку

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Экс-разведчик США Скотт Риттер на своей странице в соцсети X призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку.
Ранее Урсула фон дер Ляйен прокомментировала в Х присуждение Нобелевской премии мира японскому движению выживших после атомных бомбардировок. В частности, она написала, что общим долгом является защита будущих поколений от ужасов ядерной войны.
Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Риттер заявил, что агенты ФБР признались в многолетней слежке за ним
13 августа, 00:00
"И, несмотря на это, вы подталкиваете Украину использовать оружие НАТО для нанесения ударов вглубь территории России, делая НАТО прямой стороной конфликта и провоцируя прямой конфликт между Россией и НАТО, который неизбежно перерастет во всеобщую, глобальную и в конце концов ядерную войну. Лучший способ защитить будущие поколения - это уйти вам в отставку. Сейчас", - написал Риттер.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
На Западе набросились на фон дер Ляйен из-за ее слов об Орбане
10 октября, 04:00
 
В миреРоссияСШАУкраинаСкотт РиттерУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинНАТОЕврокомиссия
 
 
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