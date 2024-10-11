https://ria.ru/20241011/ritter-1977624272.html

"Перерастет в ядерную войну". К главе ЕК с обратились с жестким требованием

"Перерастет в ядерную войну". К главе ЕК с обратились с жестким требованием - РИА Новости, 11.10.2024

"Перерастет в ядерную войну". К главе ЕК с обратились с жестким требованием

Экс-разведчик США Скотт Риттер на своей странице в соцсети X призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T15:34

2024-10-11T15:34

2024-10-11T16:11

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скотт риттер

урсула фон дер ляйен

владимир путин

нато

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Экс-разведчик США Скотт Риттер на своей странице в соцсети X призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку. Ранее Урсула фон дер Ляйен прокомментировала в Х присуждение Нобелевской премии мира японскому движению выживших после атомных бомбардировок. В частности, она написала, что общим долгом является защита будущих поколений от ужасов ядерной войны. "И, несмотря на это, вы подталкиваете Украину использовать оружие НАТО для нанесения ударов вглубь территории России, делая НАТО прямой стороной конфликта и провоцируя прямой конфликт между Россией и НАТО, который неизбежно перерастет во всеобщую, глобальную и в конце концов ядерную войну. Лучший способ защитить будущие поколения - это уйти вам в отставку. Сейчас", - написал Риттер. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20240813/ritter-1965821090.html

https://ria.ru/20241010/zapad-1977314679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, украина, скотт риттер, урсула фон дер ляйен, владимир путин, нато, еврокомиссия