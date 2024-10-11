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"Процесс необратим". Путин указал на судьбоносный поворот - РИА Новости, 11.10.2024
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14:24 11.10.2024 (обновлено: 16:32 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/putin-1977595070.html
"Процесс необратим". Путин указал на судьбоносный поворот
"Процесс необратим". Путин указал на судьбоносный поворот - РИА Новости, 11.10.2024
"Процесс необратим". Путин указал на судьбоносный поворот
Уходящая неделя для президента России была насыщена международной повесткой. После московской встречи с партнерами по СНГ Владимир Путин посетил Туркменистан,... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T14:24
2024-10-11T16:32
россия
владимир путин
масуд пезешкиан
брикс
туркменистан
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Уходящая неделя для президента России была насыщена международной повесткой. После московской встречи с партнерами по СНГ Владимир Путин посетил Туркменистан, где выступил на международном форуме. Там же он провел первые переговоры с недавно избранным иранским коллегой. О главном — в материале РИА Новости.Приглашение в КазаньСреди белых мерседесов у Торгово-промышленной палаты, где проходил форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития", одна машина выделялась. Российский лидер прибыл на черном "Аурусе". К слову, два года назад именно Туркмения первой в зарубежье приобрела этот автомобиль представительского класса.Путина встретил коллега Сердар Бердымухамедов — за традиционным рукопожатием последовала церемония фотографирования.Мероприятие в Ашхабаде приурочено к 300-летию со дня рождения туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги. Поэтому президент России начал свое выступление на пленарном заседании с рассказа о мыслителе, которого "заслуженно считают великим гуманистом".По мнению Путина, "идеалы добрососедства" туркменского классика особенно актуальны сегодня, "когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами".Международные отношения вступили в эпоху коренных глобальных изменений. Формируется порядок, отражающий многообразие всей планеты, и, что главное, "процесс носит необратимый характер"."Появляются новые мощные центры экономического роста, финансового и политического влияния, прежде всего здесь, на Глобальном Востоке, на Глобальном Юге в целом, — подчеркнул президент. — Эти центры стремятся сохранить и укрепить суверенитет и социокультурную идентичность, ищут пути гармоничного развития в соответствии со своими традициями и с опорой на национальные интересы".Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию о взаимодействии в формирующемся многополярном мире. Москва открыта для диалога со всеми партнерами и единомышленниками, в том числе в рамках многосторонних форматов (СНГ, ШОС, ЕАЭС). Именно в таком ключе готовится саммит БРИКС, который откроется в Казани уже 22 октября. Путин выразил надежду увидеть на мероприятии лидеров, приехавших в Ашхабад.На пути к историческому договоруНа полях форума президент России кратко пообщался с пакистанским коллегой Асифом Али Зардари, а также с председателем Великого национального собрания (парламента) Турции Нуманом Куртулмушем. В планах Москвы и Анкары — встреча Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, как раз во время казанского саммита БРИКС.Разумеется, внимание привлекли первые очные переговоры Путина с Масудом Пезешкианом, президентом Ирана, победившим на досрочных выборах в июле после гибели Ибрагима Раиси.Беседа с глазу на глаз продолжалась почти час."Отношения с Ираном носят для нас приоритетный характер", — подчеркнул Путин. И связи укрепляются, растет товарооборот.Москва и Тегеран активно взаимодействуют на международной арене, оценки международных событий "часто очень близки". Кроме того, Иран недавно стал полноценным участником ШОС и БРИКС. Поэтому следующая встреча состоится на саммите в Казани.Помимо двусторонних вопросов, затронули актуальную ближневосточную повестку."Европейские страны и Соединенные Штаты не хотят, чтобы отношения стран в регионе продолжались в спокойном русле", — отметил Пезешкиан. — У нас очень много сейчас возможностей, и мы должны помогать друг другу. Наши принципы схожи, наши позиции на международной арене схожи".Иранский президент надеется, что в Казани удастся подписать пакет важных двусторонних документов, включая и договор о стратегическом партнерстве. Путин еще в сентябре это одобрил. Документ, который готовят с января 2022-го, призван вывести сотрудничество Москвы и Тегерана на принципиально новый уровень. Это соглашение уже называют "историческим".
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россия, владимир путин, масуд пезешкиан, брикс, туркменистан
Россия, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, БРИКС, Туркменистан
"Процесс необратим". Путин указал на судьбоносный поворот

В Ашхабаде прошли первые очные переговоры Путина и нового президента Ирана

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций - участников международного форума в Ашхабаде
Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций - участников международного форума в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Уходящая неделя для президента России была насыщена международной повесткой. После московской встречи с партнерами по СНГ Владимир Путин посетил Туркменистан, где выступил на международном форуме. Там же он провел первые переговоры с недавно избранным иранским коллегой. О главном — в материале РИА Новости.

Приглашение в Казань

Среди белых мерседесов у Торгово-промышленной палаты, где проходил форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития", одна машина выделялась. Российский лидер прибыл на черном "Аурусе". К слову, два года назад именно Туркмения первой в зарубежье приобрела этот автомобиль представительского класса.
© POOL | Перейти в медиабанкВизит президента Владимира Путина в Туркменистан
Визит президента Владимира Путина в Туркменистан - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© POOL
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Визит президента Владимира Путина в Туркменистан
Путина встретил коллега Сердар Бердымухамедов — за традиционным рукопожатием последовала церемония фотографирования.
Мероприятие в Ашхабаде приурочено к 300-летию со дня рождения туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги. Поэтому президент России начал свое выступление на пленарном заседании с рассказа о мыслителе, которого "заслуженно считают великим гуманистом".
По мнению Путина, "идеалы добрососедства" туркменского классика особенно актуальны сегодня, "когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами".
Международные отношения вступили в эпоху коренных глобальных изменений. Формируется порядок, отражающий многообразие всей планеты, и, что главное, "процесс носит необратимый характер".
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии приветствия глав делегаций — участников международного форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития" в Ашхабаде
Президент РФ Владимир Путин на церемонии приветствия глав делегаций - участников международного форума Взаимосвязь времён и цивилизаций - основа мира и развития в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии приветствия глав делегаций — участников международного форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития" в Ашхабаде
"Появляются новые мощные центры экономического роста, финансового и политического влияния, прежде всего здесь, на Глобальном Востоке, на Глобальном Юге в целом, — подчеркнул президент. — Эти центры стремятся сохранить и укрепить суверенитет и социокультурную идентичность, ищут пути гармоничного развития в соответствии со своими традициями и с опорой на национальные интересы".
Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию о взаимодействии в формирующемся многополярном мире. Москва открыта для диалога со всеми партнерами и единомышленниками, в том числе в рамках многосторонних форматов (СНГ, ШОС, ЕАЭС). Именно в таком ключе готовится саммит БРИКС, который откроется в Казани уже 22 октября. Путин выразил надежду увидеть на мероприятии лидеров, приехавших в Ашхабад.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций — участников международного форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития" в Ашхабаде
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций - участников международного форума Взаимосвязь времён и цивилизаций - основа мира и развития в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций — участников международного форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития" в Ашхабаде

На пути к историческому договору

На полях форума президент России кратко пообщался с пакистанским коллегой Асифом Али Зардари, а также с председателем Великого национального собрания (парламента) Турции Нуманом Куртулмушем. В планах Москвы и Анкары — встреча Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, как раз во время казанского саммита БРИКС.
Разумеется, внимание привлекли первые очные переговоры Путина с Масудом Пезешкианом, президентом Ирана, победившим на досрочных выборах в июле после гибели Ибрагима Раиси.
Беседа с глазу на глаз продолжалась почти час.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде
"Отношения с Ираном носят для нас приоритетный характер", — подчеркнул Путин. И связи укрепляются, растет товарооборот.
Москва и Тегеран активно взаимодействуют на международной арене, оценки международных событий "часто очень близки". Кроме того, Иран недавно стал полноценным участником ШОС и БРИКС. Поэтому следующая встреча состоится на саммите в Казани.
Помимо двусторонних вопросов, затронули актуальную ближневосточную повестку.
"Европейские страны и Соединенные Штаты не хотят, чтобы отношения стран в регионе продолжались в спокойном русле", — отметил Пезешкиан. — У нас очень много сейчас возможностей, и мы должны помогать друг другу. Наши принципы схожи, наши позиции на международной арене схожи".
Иранский президент надеется, что в Казани удастся подписать пакет важных двусторонних документов, включая и договор о стратегическом партнерстве. Путин еще в сентябре это одобрил. Документ, который готовят с января 2022-го, призван вывести сотрудничество Москвы и Тегерана на принципиально новый уровень. Это соглашение уже называют "историческим".
 
РоссияВладимир ПутинМасуд ПезешкианБРИКСТуркменистан
 
 
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