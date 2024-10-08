https://ria.ru/20241008/sng-1977021008.html

"Есть все возможности". О чем договорился Путин с партнерами

"Есть все возможности". О чем договорился Путин с партнерами - РИА Новости, 08.10.2024

"Есть все возможности". О чем договорился Путин с партнерами

В Москве прошло заседание Совета глав государств — членов СНГ. Цель — подвести итоги года. Нашлось время и для двусторонних переговоров российского президента с РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T18:04

2024-10-08T18:04

2024-10-08T18:33

москва

азербайджан

армения

владимир путин

ильхам алиев

никол пашинян

снг

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Москве прошло заседание Совета глав государств — членов СНГ. Цель — подвести итоги года. Нашлось время и для двусторонних переговоров российского президента с коллегами. О главном — в материале РИА Новости."Самые близкие друзья"Саммит в Большом Кремлевском дворце открылся в узком составе. Помимо российского лидера, участвовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев."Взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики Российской Федерации, — напомнил Путин, открывая встречу. — Для нас страны Содружества — самые близкие соседи, друзья, стратегические партнеры, и мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества".Президент уверен, что "у нас есть все возможности для запуска новых крупных взаимовыгодных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, финансах, инфраструктуре".Одной из основных тем стало экономическое взаимодействие в рамках Содружества. "Общими усилиями создаются устойчивые и независимые от внешнего влияния финансовые инфраструктуры, — подчеркнул Путин. — Расширяется использование во взаимных расчетах национальных валют, их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ уже превышает 85 процентов". Процессы импортозамещения на пространстве объединения также идут быстрыми темпами — "тем самым укрепляется технологический суверенитет"."Ключевым направлением совместной работы по линии Содружества традиционно является борьба с терроризмом и экстремизмом, оргпреступностью, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией", — отметил российский президент.В этом контексте своевременной стала инициатива главы Узбекистана Мирзиеева разработать программу сотрудничества в области дерадикализации: "исхожу из того, что мы сегодня примем решение об утверждении (этой программы. — Прим. ред.)", — заявил Путин.Большое значение имеет тесная координация членов СНГ на внешнеполитическом треке. Кроме того, участники объединения не забывают и об общей истории: в 2025-м совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Путин рассказал о предложении учредить в Содружестве почетное звание города трудовой славы и присвоить его населенным пунктам, жители которых внесли особый вклад в завершение ВОВ.Говорили и о перспективах расширении существующего формата Содружества. Президент Казахстана, в частности, предложил рассмотреть вопрос учреждения формата "СНГ+". Данная площадка станет "основой для расширения региональных связей", подчеркнул он.Не только переговорыОфициальной дискуссией и торжественным приемом программа саммита не ограничилась. Гости начали прибывать в Москву еще накануне заседания, что совпало с 72-м днем рождения Путина, 7 октября. Побеседовали в неформальной обстановке."Лидеры СНГ все были в Ново-Огареве, поздравляли Путина с днем рождения", — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Разговор был спокойный, откровенный, дружеский", — оценил неформальную встречу помощник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.Не обошлось и без других активностей. Александр Лукашенко, например, перед саммитом наломал дров — в прямом смысле. "Разминка перед официальной повесткой", — сообщил близкий к белорусскому лидеру Telegram-канал "Пул Первого", выложив соответствующий видеоролик.Физкультуре уделил внимание и Никол Пашинян — прокатился на велосипеде вдоль Москвы-реки и похвалил "красивую дорожку".Большой интерес вызвали отдельные двусторонние переговоры Путина — с Ильхамом Алиевым и Пашиняном. Примечательно, что на общей встрече лидеров стран СНГ те сидели рядом.Баку и Ереван продолжают процесс делимитации границ. Москва как один из главных посредников армяно-азербайджанского урегулирования, разумеется, следит за событиями. Но на встречах затронули и другие сферы. Россия продолжает наращивать темпы экономического сотрудничества с закавказскими партнерами.В частности, торговый оборот с Азербайджаном достигает 4,3 миллиарда долларов. "Много хороших, интересных проектов и в сфере энергетики, и в сфере инфраструктурного развития, — подчеркнул Путин на встрече с Алиевым. — Они все перспективные, они все реальные, живые проекты, и двусторонние, и многосторонние".Не хуже обстоят дела и с Арменией. "Товарооборот достиг в прошлом году 7,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии этого года вырос в два с половиной раза, превысив 8,3 миллиарда долларов, — рассказал Путин на переговорах с Пашиняном. — Если в таком темпе будем двигаться, то это означает, что торговый оборот этого года может составить 14-16 миллиардов долларов. Это рекордный показатель".Обсуждение других вопросов лидеры оставили за закрытыми дверями.Пашинян позитивно оценил переговоры, сообщила его пресс-секретарь. Кроме того армянский премьер заверил, что Ереван уже в этом месяце готов подписать с Баку проект мирного соглашения.В будущем году председательство в СНГ в рамках ротации (по алфавиту) перейдет от России к Таджикистану. Но традиционные тесные контакты Москвы с партнерами, разумеется, продолжатся. Российская сторона ждет гостей на саммит БРИКС, который откроется в Казани уже через две недели.

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москва, азербайджан, армения, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, снг