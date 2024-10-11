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Путину доверяют 78% россиян, показал опрос - РИА Новости, 11.10.2024
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11:27 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/putin-1977549844.html
Путину доверяют 78% россиян, показал опрос
Путину доверяют 78% россиян, показал опрос - РИА Новости, 11.10.2024
Путину доверяют 78% россиян, показал опрос
Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 74,4% россиян, при этом 78% респондентов доверяют ему, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T11:27
2024-10-11T11:27
россия
владимир путин
михаил мишустин
вциом
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 74,4% россиян, при этом 78% респондентов доверяют ему, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Одобрение деятельности Путина выразили 74,4% опрошенных, на вопрос о доверии президенту положительно ответили 78% респондентов. При этом не доверяют Путину 17,7% россиян, 16,3% - выразили неодобрение его работы. Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 51,7% опрошенных, доверяют ему - 60,3%, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ. Кроме того, на вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись бы в ближайшее воскресенье, 35,8% назвали "Единую Россию", 10% - КПРФ, 10% - ЛДПР, 6,5% - "Новые люди", 3,8% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Также 11% опрошенных указали непарламентские партии. Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 30 сентября по 6 октября 2024 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%. -0-
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россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ, Госдума РФ, Единая Россия
Путину доверяют 78% россиян, показал опрос

ВЦИОМ: работу Путина на посту президента одобряют 74,4% россиян

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 74,4% россиян, при этом 78% респондентов доверяют ему, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Одобрение деятельности Путина выразили 74,4% опрошенных, на вопрос о доверии президенту положительно ответили 78% респондентов. При этом не доверяют Путину 17,7% россиян, 16,3% - выразили неодобрение его работы.
Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 51,7% опрошенных, доверяют ему - 60,3%, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ.
Кроме того, на вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись бы в ближайшее воскресенье, 35,8% назвали "Единую Россию", 10% - КПРФ, 10% - ЛДПР, 6,5% - "Новые люди", 3,8% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Также 11% опрошенных указали непарламентские партии.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 30 сентября по 6 октября 2024 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%. -0-
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РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинВЦИОМГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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