https://ria.ru/20241011/putin-1977549844.html

Путину доверяют 78% россиян, показал опрос

Путину доверяют 78% россиян, показал опрос - РИА Новости, 11.10.2024

Путину доверяют 78% россиян, показал опрос

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 74,4% россиян, при этом 78% респондентов доверяют ему, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T11:27

2024-10-11T11:27

2024-10-11T11:27

россия

владимир путин

михаил мишустин

вциом

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 74,4% россиян, при этом 78% респондентов доверяют ему, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Одобрение деятельности Путина выразили 74,4% опрошенных, на вопрос о доверии президенту положительно ответили 78% респондентов. При этом не доверяют Путину 17,7% россиян, 16,3% - выразили неодобрение его работы. Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 51,7% опрошенных, доверяют ему - 60,3%, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ. Кроме того, на вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись бы в ближайшее воскресенье, 35,8% назвали "Единую Россию", 10% - КПРФ, 10% - ЛДПР, 6,5% - "Новые люди", 3,8% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Также 11% опрошенных указали непарламентские партии. Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 30 сентября по 6 октября 2024 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%. -0-

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россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия