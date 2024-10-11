Рейтинг@Mail.ru
Путин в Ашхабаде пообщался с Рахмоном и Мирзиеевым - РИА Новости, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:38 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/putin-1977514883.html
Путин в Ашхабаде пообщался с Рахмоном и Мирзиеевым
Путин в Ашхабаде пообщался с Рахмоном и Мирзиеевым - РИА Новости, 11.10.2024
Путин в Ашхабаде пообщался с Рахмоном и Мирзиеевым
Президент России Владимир Путин "на ногах" пообщался с лидерами Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмоном и Шавкатом Мирзиеевым на полях форума "Взаимосвязь... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T08:38
2024-10-11T08:38
ашхабад
эмомали рахмон
владимир путин
шавкат мирзиеев
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944929774_0:0:3043:1711_1920x0_80_0_0_ef1b0ca94299c03f7627bba792329987.jpg
АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин "на ногах" пообщался с лидерами Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмоном и Шавкатом Мирзиеевым на полях форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития" в Ашхабаде, передает корреспондент РИА Новости. Общение состоялось в ходе совместного фотографирования участников форума в Туркменистане. В ходе краткой беседы лидеры улыбались. Путин в пятницу работает в столице Туркменистана. Глава государства прибыл на площадку форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций", который посвящен 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги, планируется выступление российского главы государства на пленарном заседании мероприятия.
https://ria.ru/20241010/peskov-1977441480.html
ашхабад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944929774_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_6ca1ee032e4bdb05a4811527447b4e14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ашхабад, эмомали рахмон, владимир путин, шавкат мирзиеев, политика
Ашхабад, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Политика
Путин в Ашхабаде пообщался с Рахмоном и Мирзиеевым

Путин в Ашхабаде пообщался "на ногах" с Рахмоном и Мирзиеевым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин "на ногах" пообщался с лидерами Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмоном и Шавкатом Мирзиеевым на полях форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития" в Ашхабаде, передает корреспондент РИА Новости.
Общение состоялось в ходе совместного фотографирования участников форума в Туркменистане. В ходе краткой беседы лидеры улыбались.
Путин в пятницу работает в столице Туркменистана. Глава государства прибыл на площадку форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций", который посвящен 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги, планируется выступление российского главы государства на пленарном заседании мероприятия.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Путин пока не планирует контактов с премьером Израиля, заявили в Кремле
10 октября, 17:03
 
АшхабадЭмомали РахмонВладимир ПутинШавкат МирзиеевПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала