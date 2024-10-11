https://ria.ru/20241011/putin-1977514883.html
Путин в Ашхабаде пообщался с Рахмоном и Мирзиеевым
Путин в Ашхабаде пообщался с Рахмоном и Мирзиеевым - РИА Новости, 11.10.2024
Путин в Ашхабаде пообщался с Рахмоном и Мирзиеевым
Президент России Владимир Путин "на ногах" пообщался с лидерами Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмоном и Шавкатом Мирзиеевым на полях форума "Взаимосвязь... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T08:38
2024-10-11T08:38
2024-10-11T08:38
ашхабад
эмомали рахмон
владимир путин
шавкат мирзиеев
политика
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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин "на ногах" пообщался с лидерами Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмоном и Шавкатом Мирзиеевым на полях форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития" в Ашхабаде, передает корреспондент РИА Новости. Общение состоялось в ходе совместного фотографирования участников форума в Туркменистане. В ходе краткой беседы лидеры улыбались. Путин в пятницу работает в столице Туркменистана. Глава государства прибыл на площадку форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций", который посвящен 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги, планируется выступление российского главы государства на пленарном заседании мероприятия.
https://ria.ru/20241010/peskov-1977441480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ашхабад, эмомали рахмон, владимир путин, шавкат мирзиеев, политика
Ашхабад, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Политика
Путин в Ашхабаде пообщался с Рахмоном и Мирзиеевым
Путин в Ашхабаде пообщался "на ногах" с Рахмоном и Мирзиеевым