https://ria.ru/20241011/putin-1977514883.html

Путин в Ашхабаде пообщался с Рахмоном и Мирзиеевым

Путин в Ашхабаде пообщался с Рахмоном и Мирзиеевым - РИА Новости, 11.10.2024

Путин в Ашхабаде пообщался с Рахмоном и Мирзиеевым

Президент России Владимир Путин "на ногах" пообщался с лидерами Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмоном и Шавкатом Мирзиеевым на полях форума "Взаимосвязь... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T08:38

2024-10-11T08:38

2024-10-11T08:38

ашхабад

эмомали рахмон

владимир путин

шавкат мирзиеев

политика

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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин "на ногах" пообщался с лидерами Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмоном и Шавкатом Мирзиеевым на полях форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития" в Ашхабаде, передает корреспондент РИА Новости. Общение состоялось в ходе совместного фотографирования участников форума в Туркменистане. В ходе краткой беседы лидеры улыбались. Путин в пятницу работает в столице Туркменистана. Глава государства прибыл на площадку форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций", который посвящен 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги, планируется выступление российского главы государства на пленарном заседании мероприятия.

https://ria.ru/20241010/peskov-1977441480.html

ашхабад

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Варвара Скокшина

ашхабад, эмомали рахмон, владимир путин, шавкат мирзиеев, политика