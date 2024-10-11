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Путин прибыл на форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций" в Ашхабаде
Путин прибыл на форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций" в Ашхабаде - РИА Новости, 11.10.2024
Путин прибыл на форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций" в Ашхабаде
Президент России Владимир Путин прибыл на площадку форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций" в Ашхабаде, где выступит на пленарном заседании, передает... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T08:12
2024-10-11T08:12
2024-10-11T09:06
ашхабад
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владимир путин
казахстан
киргизия
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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на площадку форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций" в Ашхабаде, где выступит на пленарном заседании, передает корреспондент РИА Новости.Форум проходит в здании торгово-промышленной палаты Туркменистана. Мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги. На него приглашены представители Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и ряда других государств.Как отметили в Кремле накануне, мероприятие может стать "политической, мировоззренческой, нравственной платформой для выстраивания широкого и уважительного международного диалога".
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Прибытие Путина на международный форум в Туркменистане
Кадры прибытия Путина на международный форум в Туркменистане. На его полях могут состояться отдельные двусторонние контакты, один из них согласован – это переговоры с президентом Ирана.
2024-10-11T08:12
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РИА Новости
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ашхабад, в мире, владимир путин, казахстан, киргизия
Ашхабад, В мире, Владимир Путин, Казахстан, Киргизия
Путин прибыл на форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций" в Ашхабаде
Путин выступит на на форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций" в Ашхабаде