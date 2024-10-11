https://ria.ru/20241011/putin-1977512454.html

Путин прибыл на форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций" в Ашхабаде

Путин прибыл на форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций" в Ашхабаде - РИА Новости, 11.10.2024

Путин прибыл на форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций" в Ашхабаде

Президент России Владимир Путин прибыл на площадку форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций" в Ашхабаде, где выступит на пленарном заседании, передает... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T08:12

2024-10-11T08:12

2024-10-11T09:06

ашхабад

в мире

владимир путин

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киргизия

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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на площадку форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций" в Ашхабаде, где выступит на пленарном заседании, передает корреспондент РИА Новости.Форум проходит в здании торгово-промышленной палаты Туркменистана. Мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги. На него приглашены представители Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и ряда других государств.Как отметили в Кремле накануне, мероприятие может стать "политической, мировоззренческой, нравственной платформой для выстраивания широкого и уважительного международного диалога".

https://ria.ru/20241011/putin-1977499729.html

ашхабад

казахстан

киргизия

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Прибытие Путина на международный форум в Туркменистане Кадры прибытия Путина на международный форум в Туркменистане. На его полях могут состояться отдельные двусторонние контакты, один из них согласован – это переговоры с президентом Ирана. 2024-10-11T08:12 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ашхабад, в мире, владимир путин, казахстан, киргизия