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Путин прибыл на форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций" в Ашхабаде - РИА Новости, 11.10.2024
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08:12 11.10.2024 (обновлено: 09:06 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/putin-1977512454.html
Путин прибыл на форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций" в Ашхабаде
Путин прибыл на форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций" в Ашхабаде - РИА Новости, 11.10.2024
Путин прибыл на форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций" в Ашхабаде
Президент России Владимир Путин прибыл на площадку форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций" в Ашхабаде, где выступит на пленарном заседании, передает... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T08:12
2024-10-11T09:06
ашхабад
в мире
владимир путин
казахстан
киргизия
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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на площадку форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций" в Ашхабаде, где выступит на пленарном заседании, передает корреспондент РИА Новости.Форум проходит в здании торгово-промышленной палаты Туркменистана. Мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги. На него приглашены представители Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и ряда других государств.Как отметили в Кремле накануне, мероприятие может стать "политической, мировоззренческой, нравственной платформой для выстраивания широкого и уважительного международного диалога".
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Прибытие Путина на международный форум в Туркменистане
Кадры прибытия Путина на международный форум в Туркменистане. На его полях могут состояться отдельные двусторонние контакты, один из них согласован – это переговоры с президентом Ирана.
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ашхабад, в мире, владимир путин, казахстан, киргизия
Ашхабад, В мире, Владимир Путин, Казахстан, Киргизия
Путин прибыл на форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций" в Ашхабаде

Путин выступит на на форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций" в Ашхабаде

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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на площадку форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций" в Ашхабаде, где выступит на пленарном заседании, передает корреспондент РИА Новости.
Форум проходит в здании торгово-промышленной палаты Туркменистана. Мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги. На него приглашены представители Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и ряда других государств.
Как отметили в Кремле накануне, мероприятие может стать "политической, мировоззренческой, нравственной платформой для выстраивания широкого и уважительного международного диалога".
Прибытие Путина в Ашхабад - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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Вчера, 02:32
 
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