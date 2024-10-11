https://ria.ru/20241011/peterburg-1977534086.html

В Петербурге мужчина оформлял кредиты с чужих аккаунтов

В Петербурге мужчина оформлял кредиты с чужих аккаунтов - РИА Новости, 11.10.2024

В Петербурге мужчина оформлял кредиты с чужих аккаунтов

Девятнадцатилетний житель Санкт-Петербурга вместе с соучастником взламывали чужие аккаунты на портале госуслуг, чтобы оформить кредиты, оба задержаны, сообщила... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T10:33

2024-10-11T10:33

2024-10-11T10:33

происшествия

санкт-петербург

россия

ситуация с нелегальными мигрантами

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Девятнадцатилетний житель Санкт-Петербурга вместе с соучастником взламывали чужие аккаунты на портале госуслуг, чтобы оформить кредиты, оба задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, мошенническая схема предполагала покупку неактивных сим-карт разных операторов связи с последующей проверкой номеров на наличие зарегистрированных аккаунтов на платформе "Госуслуг". Авторизовавшись на портале через sms-сообщение, злоумышленники получали доступ к персональным данным для оформления кредитов и рассрочек на сайтах маркетплейсов и микрофинансовых организаций. "По оперативным данным, налаженная схема позволила хакерам заработать порядка полумиллиона рублей. В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками угрозыска по подозрению в этом преступлении были задержаны 19-летний петербуржец и его 20-летний соучастник из Псковской области", – говорится в сообщении. По десяти эпизодам мошенничества возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство. При обысках у подозреваемых изъяты банковские карты, соответствующая техника, а также sim-карты. Кроме того, в квартире одного из фигурантов изъяты наркотические средства, которые направлены на экспертизу. Фигуранты отправлены под домашний арест, полиция устанавливает их возможных соучастников.

https://ria.ru/20241010/moshenniki-1977318948.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, ситуация с нелегальными мигрантами