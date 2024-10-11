https://ria.ru/20241011/peterburg-1977534086.html
В Петербурге мужчина оформлял кредиты с чужих аккаунтов
В Петербурге мужчина оформлял кредиты с чужих аккаунтов - РИА Новости, 11.10.2024
В Петербурге мужчина оформлял кредиты с чужих аккаунтов
Девятнадцатилетний житель Санкт-Петербурга вместе с соучастником взламывали чужие аккаунты на портале госуслуг, чтобы оформить кредиты, оба задержаны, сообщила... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T10:33
2024-10-11T10:33
2024-10-11T10:33
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Девятнадцатилетний житель Санкт-Петербурга вместе с соучастником взламывали чужие аккаунты на портале госуслуг, чтобы оформить кредиты, оба задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, мошенническая схема предполагала покупку неактивных сим-карт разных операторов связи с последующей проверкой номеров на наличие зарегистрированных аккаунтов на платформе "Госуслуг". Авторизовавшись на портале через sms-сообщение, злоумышленники получали доступ к персональным данным для оформления кредитов и рассрочек на сайтах маркетплейсов и микрофинансовых организаций. "По оперативным данным, налаженная схема позволила хакерам заработать порядка полумиллиона рублей. В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками угрозыска по подозрению в этом преступлении были задержаны 19-летний петербуржец и его 20-летний соучастник из Псковской области", – говорится в сообщении. По десяти эпизодам мошенничества возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство. При обысках у подозреваемых изъяты банковские карты, соответствующая техника, а также sim-карты. Кроме того, в квартире одного из фигурантов изъяты наркотические средства, которые направлены на экспертизу. Фигуранты отправлены под домашний арест, полиция устанавливает их возможных соучастников.
https://ria.ru/20241010/moshenniki-1977318948.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, ситуация с нелегальными мигрантами
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ситуация с нелегальными мигрантами
В Петербурге мужчина оформлял кредиты с чужих аккаунтов
В Петербурге мужчина оформлял кредиты с чужих аккаунтов в "Госуслугах"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Девятнадцатилетний житель Санкт-Петербурга вместе с соучастником взламывали чужие аккаунты на портале госуслуг, чтобы оформить кредиты, оба задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, мошенническая схема предполагала покупку неактивных сим-карт разных операторов связи с последующей проверкой номеров на наличие зарегистрированных аккаунтов на платформе "Госуслуг". Авторизовавшись на портале через sms-сообщение, злоумышленники получали доступ к персональным данным для оформления кредитов и рассрочек на сайтах маркетплейсов и микрофинансовых организаций.
"По оперативным данным, налаженная схема позволила хакерам заработать порядка полумиллиона рублей. В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками угрозыска по подозрению в этом преступлении были задержаны 19-летний петербуржец и его 20-летний соучастник из Псковской области", – говорится в сообщении.
По десяти эпизодам мошенничества возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство. При обысках у подозреваемых изъяты банковские карты, соответствующая техника, а также sim-карты. Кроме того, в квартире одного из фигурантов изъяты наркотические средства, которые направлены на экспертизу.
Фигуранты отправлены под домашний арест, полиция устанавливает их возможных соучастников.