https://ria.ru/20241011/pavlograd-1977694320.html
В Павлограде прогремел взрыв
В Павлограде прогремел взрыв - РИА Новости, 11.10.2024
В Павлограде прогремел взрыв
Взрыв раздался в Павлограде в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T23:24
2024-10-11T23:24
2024-10-11T23:24
специальная военная операция на украине
павлоград
россия
днепропетровская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Взрыв раздался в Павлограде в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Павлограде Днепропетровской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241011/vzryv-1977692580.html
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павлоград, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Павлоград, Россия, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Павлограде прогремел взрыв
Страна.ua: в Павлограде в Днепропетровской области прогремел взрыв