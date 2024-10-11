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В Павлограде прогремел взрыв - РИА Новости, 11.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:24 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/pavlograd-1977694320.html
В Павлограде прогремел взрыв
В Павлограде прогремел взрыв - РИА Новости, 11.10.2024
В Павлограде прогремел взрыв
Взрыв раздался в Павлограде в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T23:24
2024-10-11T23:24
специальная военная операция на украине
павлоград
россия
днепропетровская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Взрыв раздался в Павлограде в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Павлограде Днепропетровской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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павлоград
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павлоград, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Павлоград, Россия, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Павлограде прогремел взрыв

Страна.ua: в Павлограде в Днепропетровской области прогремел взрыв

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Взрыв раздался в Павлограде в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрыве в Павлограде Днепропетровской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
В Днепропетровске прогремел взрыв
Вчера, 22:52
 
Специальная военная операция на УкраинеПавлоградРоссияДнепропетровская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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