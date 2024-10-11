https://ria.ru/20241011/parlamenty-1977642331.html

Парламенты новых регионов вошли в состав ЮРПА

Парламенты новых регионов вошли в состав ЮРПА - РИА Новости, 11.10.2024

Парламенты новых регионов вошли в состав ЮРПА

Парламенты новых субъектов Российской Федерации - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей - вошли в состав Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА) в РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T16:53

2024-10-11T16:53

2024-10-11T16:53

ростовская область

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

александр ищенко

совет федерации рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости. Парламенты новых субъектов Российской Федерации - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей - вошли в состав Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА) в качестве ассоциированных членов, сообщил председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. "На предложение вступить в состав ЮРПА в качестве ассоциированных членов откликнулись парламенты всех четырех новых регионов. Уверен, что это решение укрепит нашу дружбу и единство", - сказал Ищенко, выступая на 41-й конференции ЮРПА в Ростове-на-Дону. Решение о включении парламентов новых регионов в состав ЮРПА было принято единогласно. Первый зампред Совета Федерации РФ Андрей Яцкин отметил, что включение парламентов воссоединенных территорий в состав ЮРПА будет способствовать дальнейшей интеграции данных регионов в правовое поле России. "Консолидированный голос парламентов год от года становится все более значимым. Инициативы ЮРПА практически всегда становятся завершенными федеральными законами. Например, предложения по защите реки Дон", - сказал Яцкин. В Год семьи ключевой темой для обсуждения на конференции стали региональные меры поддержки семьи. В каждом регионе накоплен опыт внедрения, наряду с федеральными, региональных мер, направленных на сохранение семьи, повышение рождаемости и количества многодетных семей, укрепление семейных ценностей, помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Делегаты конференции сошлись во мнении, что совместная работа в этой сфере необходима для достижения поставленных целей. Также на конференции были рассмотрены предложения, касающиеся развития семейного предпринимательства в моногородах, расчистки водных объектов и сохранения реки Дон, поддержки сельского хозяйства и аграриев. Южно-Российская парламентская ассоциация была создана в 2001 году в качестве консультативного и совещательного органа, цель которого - подготовка совместных законодательных инициатив, обмен парламентским опытом по ключевым вопросам развития страны и регионов.

https://ria.ru/20241001/rostov-na-donu-1975772458.html

https://ria.ru/20240926/deputaty-1974913049.html

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Артем Смирнов

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, александр ищенко, совет федерации рф