https://ria.ru/20241011/parlamenty-1977642331.html
Парламенты новых регионов вошли в состав ЮРПА
Парламенты новых регионов вошли в состав ЮРПА - РИА Новости, 11.10.2024
Парламенты новых регионов вошли в состав ЮРПА
Парламенты новых субъектов Российской Федерации - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей - вошли в состав Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА) в РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T16:53
2024-10-11T16:53
2024-10-11T16:53
ростовская область
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
александр ищенко
совет федерации рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости. Парламенты новых субъектов Российской Федерации - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей - вошли в состав Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА) в качестве ассоциированных членов, сообщил председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. "На предложение вступить в состав ЮРПА в качестве ассоциированных членов откликнулись парламенты всех четырех новых регионов. Уверен, что это решение укрепит нашу дружбу и единство", - сказал Ищенко, выступая на 41-й конференции ЮРПА в Ростове-на-Дону. Решение о включении парламентов новых регионов в состав ЮРПА было принято единогласно. Первый зампред Совета Федерации РФ Андрей Яцкин отметил, что включение парламентов воссоединенных территорий в состав ЮРПА будет способствовать дальнейшей интеграции данных регионов в правовое поле России. "Консолидированный голос парламентов год от года становится все более значимым. Инициативы ЮРПА практически всегда становятся завершенными федеральными законами. Например, предложения по защите реки Дон", - сказал Яцкин. В Год семьи ключевой темой для обсуждения на конференции стали региональные меры поддержки семьи. В каждом регионе накоплен опыт внедрения, наряду с федеральными, региональных мер, направленных на сохранение семьи, повышение рождаемости и количества многодетных семей, укрепление семейных ценностей, помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Делегаты конференции сошлись во мнении, что совместная работа в этой сфере необходима для достижения поставленных целей. Также на конференции были рассмотрены предложения, касающиеся развития семейного предпринимательства в моногородах, расчистки водных объектов и сохранения реки Дон, поддержки сельского хозяйства и аграриев. Южно-Российская парламентская ассоциация была создана в 2001 году в качестве консультативного и совещательного органа, цель которого - подготовка совместных законодательных инициатив, обмен парламентским опытом по ключевым вопросам развития страны и регионов.
https://ria.ru/20241001/rostov-na-donu-1975772458.html
https://ria.ru/20240926/deputaty-1974913049.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, александр ищенко, совет федерации рф
Ростовская область , Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Александр Ищенко, Совет Федерации РФ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости. Парламенты новых субъектов Российской Федерации - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей - вошли в состав Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА) в качестве ассоциированных членов, сообщил председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
"На предложение вступить в состав ЮРПА в качестве ассоциированных членов откликнулись парламенты всех четырех новых регионов. Уверен, что это решение укрепит нашу дружбу и единство", - сказал Ищенко, выступая на 41-й конференции ЮРПА в Ростове-на-Дону
.
Решение о включении парламентов новых регионов в состав ЮРПА было принято единогласно.
Первый зампред Совета Федерации
РФ Андрей Яцкин отметил, что включение парламентов воссоединенных территорий в состав ЮРПА будет способствовать дальнейшей интеграции данных регионов в правовое поле России.
"Консолидированный голос парламентов год от года становится все более значимым. Инициативы ЮРПА практически всегда становятся завершенными федеральными законами. Например, предложения по защите реки Дон", - сказал Яцкин.
В Год семьи ключевой темой для обсуждения на конференции стали региональные меры поддержки семьи. В каждом регионе накоплен опыт внедрения, наряду с федеральными, региональных мер, направленных на сохранение семьи, повышение рождаемости и количества многодетных семей, укрепление семейных ценностей, помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Делегаты конференции сошлись во мнении, что совместная работа в этой сфере необходима для достижения поставленных целей.
Также на конференции были рассмотрены предложения, касающиеся развития семейного предпринимательства в моногородах, расчистки водных объектов и сохранения реки Дон, поддержки сельского хозяйства и аграриев.
Южно-Российская парламентская ассоциация была создана в 2001 году в качестве консультативного и совещательного органа, цель которого - подготовка совместных законодательных инициатив, обмен парламентским опытом по ключевым вопросам развития страны и регионов.