https://ria.ru/20241011/oruzhie-1977493498.html

Россия включила на полную мощность свое самое тихое оружие

Россия включила на полную мощность свое самое тихое оружие - РИА Новости, 11.10.2024

Россия включила на полную мощность свое самое тихое оружие

Вчера на пленарном заседании "Российский агропром — 2030: пути достижения технологического лидерства" в рамках 26-й Российской агропромышленной выставки... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T08:00

2024-10-11T08:00

2024-10-11T08:07

экономика

россия

австралия

сша

владимир путин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

оксана лут

михаил мишустин

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Вчера на пленарном заседании "Российский агропром — 2030: пути достижения технологического лидерства" в рамках 26-й Российской агропромышленной выставки "Золотая осень" Михаил Мишустин заявил, что "в условиях беспрецедентных санкций против нашей страны наши аграрии использовали такую возможность по максимуму" и "многое из того, что еще десять лет назад покупали за рубежом, теперь приобретают в России".На самом деле глава российского правительства очень скромен.Напомним: в ответ на экономические санкции, введенные коллективным Западом против России после возвращения Крыма в родную гавань, в 2014 году указом президента России Владимира Путина было введено продовольственное эмбарго — запрет ввоза в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из недружественных стран.В результате за прошедшие десять лет наш АПК совершил не просто рывок: это был фантастический прорыв и подвиг.Россия по факту — северное и малонаселенное относительно своей площади государство с небольшой долей земель, использующихся под земледелие, смогло с ноги ворваться в элитный клуб стран, где условия для сельского хозяйства несравнимо лучше. Например, в тех же США земли сельхозназначения занимают более 50% всей площади страны (в России — 12-13%) и даже северные районы (за минусом Аляски) находятся на широте Крыма и Анапы.Однако за десять лет санкций объемы производства в нашем сельском хозяйстве выросли на треть, а в пищевой и перерабатывающей промышленности — почти в 1,5 раза. Еще в 2013 году мы импортировали значительную часть мяса — теперь, по словам главы Минсельхоза Оксаны Лут, "мы являемся полностью самообеспеченными по мясу и имеем возможность экспортировать эту продукцию в другие страны, каждый год наращиваем объемы производства". На пленарном заседании госпожа Лут посетовала, что мы пока отстаем только по мясу овец, но что-то подсказывает, что мы это переживем, а в итоге догоним и перегоним.Слово "рекордный" уже немного приелось, но в случае урожаев без него не обойтись: уже который год валовой сбор зерна в России превышает 120 миллионов тонн. В сезоне 2023-2024 годов урожай зерновых культур составил 142,5 миллиона тонн, а на данный момент сбор уже превысил 120 миллионов тонн, то есть с учетом объемов внутреннего потребления всех видов зерновых культур в нашей стране продовольственная безопасность по этому направлению полностью обеспечена. Всего за год производство продукции российского АПК выросло в среднем на 2,2% (например, производство скота и птицы — на 4,2%, сырого молока — на 3,3%), а в следующем прибавит еще 4,4%.Но это — только разминка, пусть и рекордная.Вчера российский премьер упомянул о том, что один из главных, стратегических документов нашего правительства — "Доктрина продовольственной безопасности страны". По словам Михаила Мишустина, "ее выполнение — одна из основ нашего суверенитета, который нацелен также и на повышение качества жизни наших граждан". Так вот: согласно доктрине и указаниям нашего президента, к 2030 году объем производства российского АПК должен вырасти не менее чем на четверть по сравнению с 2021-м, а экспорт — увеличиться в полтора раза.Амбициозно? Да. Выполнимо? Более чем.Совершенно не зря западные СМИ последние годы постоянно твердят о том, что Россия превратила свой АПК в филиал Министерства обороны и что российский сельхозэкспорт является нашим мощным "тихим оружием".Россия — абсолютный мировой лидер по экспорту пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечного и рапсового масла, гороха и мороженой рыбы: например, каждый пятый каравай хлеба в мире имеет российское происхождение. Каждый год мы расширяем список стран, которые закупают нашу еду: в этом году Россия поставляет продовольствие в 160 стран мира и даже Северная Америка продолжает приобретать нашу пшеницу, несмотря на нынешнюю ситуацию. Количество стран, которые закупают русскую пшеницу, за год выросло с 57 до 67.А это значит, что мы опять кого-то технично подвинули. Например, на рынке фиксируется резкое снижение доли пшеницы из Аргентины и Австралии, с которыми мы ожесточенно конкурировали: видимо, "не шмогла". В Тунисе, Алжире и Марокко мы продолжаем выдавливать европейскую — в основном французскую — пшеницу, что привело к снижению ее экспорта из Франции за год с девяти миллионов тонн до 5,6 миллиона тонн (привет Макрону от русских макарон).Мы также гибко и творчески реагируем на ситуацию. Например, на фоне серьезных климатических проблем с производством сахара в Бразилии (порядка 80% мирового рынка), Индии и Австралии наши власти мгновенно сориентировались и сняли действовавший до сего момента запрет на экспорт сахара, и сейчас мы выходим на 18 национальных рынков с потенциалом в 600 тысяч тонн (для начала).А чтобы два раза не вставать, 19 сентября Владимир Путин продлил эмбарго на импорт любого продовольствия из стран Запада в Россию сразу на два года, и теперь он будет действовать до 31 декабря 2026 года. А там посмотрим.В агросекторе России занято порядка шести процентов всего трудоспособного населения. Это — целая армия, армия тружеников, которые каждый день укрепляют экономику нашей страны. По словам Михаила Мишустина, успех отечественного АПК — "заслуга наших сельхозпроизводителей".Для тех, кто сейчас идет вперед на юго-западном фронте, очень важно знать, что за ними есть прочный тыл. И можно с абсолютной уверенностью сказать, что с таким тылом и такими людьми у нас нет другого варианта, чем полная победа.

https://ria.ru/20241010/mishustin-1977410197.html

https://ri.ria.ru/20240930/nauka-1974894860.html

https://ria.ru/20240920/zerno-1973894988.html

https://ria.ru/20241010/voyna-1977298466.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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экономика, россия, австралия, сша, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), оксана лут, михаил мишустин, аналитика