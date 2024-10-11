https://ria.ru/20241011/oruzhie-1977493498.html
Россия включила на полную мощность свое самое тихое оружие
Россия включила на полную мощность свое самое тихое оружие - РИА Новости, 11.10.2024
Россия включила на полную мощность свое самое тихое оружие
Вчера на пленарном заседании "Российский агропром — 2030: пути достижения технологического лидерства" в рамках 26-й Российской агропромышленной выставки... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T08:00
2024-10-11T08:00
2024-10-11T08:07
экономика
россия
австралия
сша
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
оксана лут
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977465396_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_14225402f7f6dc037f36e90a5a042761.jpg
Вчера на пленарном заседании "Российский агропром — 2030: пути достижения технологического лидерства" в рамках 26-й Российской агропромышленной выставки "Золотая осень" Михаил Мишустин заявил, что "в условиях беспрецедентных санкций против нашей страны наши аграрии использовали такую возможность по максимуму" и "многое из того, что еще десять лет назад покупали за рубежом, теперь приобретают в России".На самом деле глава российского правительства очень скромен.Напомним: в ответ на экономические санкции, введенные коллективным Западом против России после возвращения Крыма в родную гавань, в 2014 году указом президента России Владимира Путина было введено продовольственное эмбарго — запрет ввоза в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из недружественных стран.В результате за прошедшие десять лет наш АПК совершил не просто рывок: это был фантастический прорыв и подвиг.Россия по факту — северное и малонаселенное относительно своей площади государство с небольшой долей земель, использующихся под земледелие, смогло с ноги ворваться в элитный клуб стран, где условия для сельского хозяйства несравнимо лучше. Например, в тех же США земли сельхозназначения занимают более 50% всей площади страны (в России — 12-13%) и даже северные районы (за минусом Аляски) находятся на широте Крыма и Анапы.Однако за десять лет санкций объемы производства в нашем сельском хозяйстве выросли на треть, а в пищевой и перерабатывающей промышленности — почти в 1,5 раза. Еще в 2013 году мы импортировали значительную часть мяса — теперь, по словам главы Минсельхоза Оксаны Лут, "мы являемся полностью самообеспеченными по мясу и имеем возможность экспортировать эту продукцию в другие страны, каждый год наращиваем объемы производства". На пленарном заседании госпожа Лут посетовала, что мы пока отстаем только по мясу овец, но что-то подсказывает, что мы это переживем, а в итоге догоним и перегоним.Слово "рекордный" уже немного приелось, но в случае урожаев без него не обойтись: уже который год валовой сбор зерна в России превышает 120 миллионов тонн. В сезоне 2023-2024 годов урожай зерновых культур составил 142,5 миллиона тонн, а на данный момент сбор уже превысил 120 миллионов тонн, то есть с учетом объемов внутреннего потребления всех видов зерновых культур в нашей стране продовольственная безопасность по этому направлению полностью обеспечена. Всего за год производство продукции российского АПК выросло в среднем на 2,2% (например, производство скота и птицы — на 4,2%, сырого молока — на 3,3%), а в следующем прибавит еще 4,4%.Но это — только разминка, пусть и рекордная.Вчера российский премьер упомянул о том, что один из главных, стратегических документов нашего правительства — "Доктрина продовольственной безопасности страны". По словам Михаила Мишустина, "ее выполнение — одна из основ нашего суверенитета, который нацелен также и на повышение качества жизни наших граждан". Так вот: согласно доктрине и указаниям нашего президента, к 2030 году объем производства российского АПК должен вырасти не менее чем на четверть по сравнению с 2021-м, а экспорт — увеличиться в полтора раза.Амбициозно? Да. Выполнимо? Более чем.Совершенно не зря западные СМИ последние годы постоянно твердят о том, что Россия превратила свой АПК в филиал Министерства обороны и что российский сельхозэкспорт является нашим мощным "тихим оружием".Россия — абсолютный мировой лидер по экспорту пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечного и рапсового масла, гороха и мороженой рыбы: например, каждый пятый каравай хлеба в мире имеет российское происхождение. Каждый год мы расширяем список стран, которые закупают нашу еду: в этом году Россия поставляет продовольствие в 160 стран мира и даже Северная Америка продолжает приобретать нашу пшеницу, несмотря на нынешнюю ситуацию. Количество стран, которые закупают русскую пшеницу, за год выросло с 57 до 67.А это значит, что мы опять кого-то технично подвинули. Например, на рынке фиксируется резкое снижение доли пшеницы из Аргентины и Австралии, с которыми мы ожесточенно конкурировали: видимо, "не шмогла". В Тунисе, Алжире и Марокко мы продолжаем выдавливать европейскую — в основном французскую — пшеницу, что привело к снижению ее экспорта из Франции за год с девяти миллионов тонн до 5,6 миллиона тонн (привет Макрону от русских макарон).Мы также гибко и творчески реагируем на ситуацию. Например, на фоне серьезных климатических проблем с производством сахара в Бразилии (порядка 80% мирового рынка), Индии и Австралии наши власти мгновенно сориентировались и сняли действовавший до сего момента запрет на экспорт сахара, и сейчас мы выходим на 18 национальных рынков с потенциалом в 600 тысяч тонн (для начала).А чтобы два раза не вставать, 19 сентября Владимир Путин продлил эмбарго на импорт любого продовольствия из стран Запада в Россию сразу на два года, и теперь он будет действовать до 31 декабря 2026 года. А там посмотрим.В агросекторе России занято порядка шести процентов всего трудоспособного населения. Это — целая армия, армия тружеников, которые каждый день укрепляют экономику нашей страны. По словам Михаила Мишустина, успех отечественного АПК — "заслуга наших сельхозпроизводителей".Для тех, кто сейчас идет вперед на юго-западном фронте, очень важно знать, что за ними есть прочный тыл. И можно с абсолютной уверенностью сказать, что с таким тылом и такими людьми у нас нет другого варианта, чем полная победа.
https://ria.ru/20241010/mishustin-1977410197.html
https://ri.ria.ru/20240930/nauka-1974894860.html
https://ria.ru/20240920/zerno-1973894988.html
https://ria.ru/20241010/voyna-1977298466.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
экономика, россия, австралия, сша, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), оксана лут, михаил мишустин, аналитика
Экономика, Россия, Австралия, США, Владимир Путин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Оксана Лут, Михаил Мишустин, Аналитика
Вчера на пленарном заседании "Российский агропром — 2030: пути достижения технологического лидерства" в рамках 26-й Российской агропромышленной выставки "Золотая осень" Михаил Мишустин заявил, что "в условиях беспрецедентных санкций против нашей страны наши аграрии использовали такую возможность по максимуму" и "многое из того, что еще десять лет назад покупали за рубежом, теперь приобретают в России".
На самом деле глава российского правительства очень скромен.
Напомним: в ответ на экономические санкции, введенные коллективным Западом против России после возвращения Крыма в родную гавань, в 2014 году указом президента России Владимира Путина было введено продовольственное эмбарго — запрет ввоза в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из недружественных стран.
В результате за прошедшие десять лет наш АПК совершил не просто рывок: это был фантастический прорыв и подвиг.
Россия по факту — северное и малонаселенное относительно своей площади государство с небольшой долей земель, использующихся под земледелие, смогло с ноги ворваться в элитный клуб стран, где условия для сельского хозяйства несравнимо лучше. Например, в тех же США
земли сельхозназначения занимают более 50% всей площади страны (в России — 12-13%) и даже северные районы (за минусом Аляски
) находятся на широте Крыма и Анапы
.
Однако за десять лет санкций объемы производства в нашем сельском хозяйстве выросли на треть, а в пищевой и перерабатывающей промышленности — почти в 1,5 раза. Еще в 2013 году мы импортировали значительную часть мяса — теперь, по словам главы Минсельхоза Оксаны Лут
, "мы являемся полностью самообеспеченными по мясу и имеем возможность экспортировать эту продукцию в другие страны, каждый год наращиваем объемы производства". На пленарном заседании госпожа Лут посетовала, что мы пока отстаем только по мясу овец, но что-то подсказывает, что мы это переживем, а в итоге догоним и перегоним.
Слово "рекордный" уже немного приелось, но в случае урожаев без него не обойтись: уже который год валовой сбор зерна в России превышает 120 миллионов тонн. В сезоне 2023-2024 годов урожай зерновых культур составил 142,5 миллиона тонн, а на данный момент сбор уже превысил 120 миллионов тонн, то есть с учетом объемов внутреннего потребления всех видов зерновых культур в нашей стране продовольственная безопасность по этому направлению полностью обеспечена. Всего за год производство продукции российского АПК выросло в среднем на 2,2% (например, производство скота и птицы — на 4,2%, сырого молока — на 3,3%), а в следующем прибавит еще 4,4%.
Но это — только разминка, пусть и рекордная.
Вчера российский премьер упомянул о том, что один из главных, стратегических документов нашего правительства — "Доктрина продовольственной безопасности страны". По словам Михаила Мишустина, "ее выполнение — одна из основ нашего суверенитета, который нацелен также и на повышение качества жизни наших граждан". Так вот: согласно доктрине и указаниям нашего президента, к 2030 году объем производства российского АПК должен вырасти не менее чем на четверть по сравнению с 2021-м, а экспорт — увеличиться в полтора раза.
Амбициозно? Да. Выполнимо? Более чем.
Совершенно не зря западные СМИ последние годы постоянно твердят о том, что Россия превратила свой АПК в филиал Министерства обороны и что российский сельхозэкспорт является нашим мощным "тихим оружием".
Россия — абсолютный мировой лидер по экспорту пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечного и рапсового масла, гороха и мороженой рыбы: например, каждый пятый каравай хлеба в мире имеет российское происхождение. Каждый год мы расширяем список стран, которые закупают нашу еду: в этом году Россия поставляет продовольствие в 160 стран мира и даже Северная Америка
продолжает приобретать нашу пшеницу, несмотря на нынешнюю ситуацию. Количество стран, которые закупают русскую пшеницу, за год выросло с 57 до 67.
А это значит, что мы опять кого-то технично подвинули. Например, на рынке фиксируется резкое снижение доли пшеницы из Аргентины
и Австралии
, с которыми мы ожесточенно конкурировали: видимо, "не шмогла". В Тунисе
, Алжире
и Марокко
мы продолжаем выдавливать европейскую — в основном французскую — пшеницу, что привело к снижению ее экспорта из Франции
за год с девяти миллионов тонн до 5,6 миллиона тонн (привет Макрону от русских макарон).
Мы также гибко и творчески реагируем на ситуацию. Например, на фоне серьезных климатических проблем с производством сахара в Бразилии
(порядка 80% мирового рынка), Индии
и Австралии наши власти мгновенно сориентировались и сняли действовавший до сего момента запрет на экспорт сахара, и сейчас мы выходим на 18 национальных рынков с потенциалом в 600 тысяч тонн (для начала).
А чтобы два раза не вставать, 19 сентября Владимир Путин
продлил эмбарго на импорт любого продовольствия из стран Запада в Россию сразу на два года, и теперь он будет действовать до 31 декабря 2026 года. А там посмотрим.
В агросекторе России занято порядка шести процентов всего трудоспособного населения. Это — целая армия, армия тружеников, которые каждый день укрепляют экономику нашей страны. По словам Михаила Мишустина, успех отечественного АПК — "заслуга наших сельхозпроизводителей".
Для тех, кто сейчас идет вперед на юго-западном фронте, очень важно знать, что за ними есть прочный тыл. И можно с абсолютной уверенностью сказать, что с таким тылом и такими людьми у нас нет другого варианта, чем полная победа.