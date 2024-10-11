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Руководство ЕП хочет свергнуть правительство Венгрии, заявил Орбан - РИА Новости, 11.10.2024
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17:14 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/orban-1977650311.html
Руководство ЕП хочет свергнуть правительство Венгрии, заявил Орбан
Руководство ЕП хочет свергнуть правительство Венгрии, заявил Орбан - РИА Новости, 11.10.2024
Руководство ЕП хочет свергнуть правительство Венгрии, заявил Орбан
Руководство Еврокомиссии и Европейской народной партии хотело бы свергнуть венгерское правительство и назначить своих наемников, которые выполняли бы все... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T17:14
2024-10-11T17:14
в мире
брюссель
венгрия
украина
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
манфред вебер
еврокомиссия
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БУДАПЕШТ, 11 окт - РИА Новости. Руководство Еврокомиссии и Европейской народной партии хотело бы свергнуть венгерское правительство и назначить своих наемников, которые выполняли бы все требования Брюсселя, что означало бы конец венгерской суверенной политики, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В среду Орбан представил евродепутатам в Страсбурге программу венгерского председательства в ЕС. Его речь вызвала резкую критику членов ЕП, в частности председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейской народной партии Манфреда Вебера, который, в частности, заявил, что на следующих парламентских выборах Орбана победит входящая в его фракцию партия Tisza, под руководством нового венгерского оппозиционера Петера Мадьяра. "Глава Еврокомиссии госпожа фон дер Ляйен и председатель Европейской народной партии господин Манфред Вебер заявили, что они хотели бы свергнуть венгерское правительство. Заявили, что им нужно другое правительство", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер сообщил, что "давно считал, что они так думают, потому что для этого не надо быть лауреатом Нобелевской премии", но такие открытые заявления "беспрецедентны по бесстыдности". По его словам, в Брюсселе хотели бы видеть во главе Венгрии альянс из "социалистов и представителей Народной партии", на заседании в среду "фон дер Ляйен благословила этот брачный союз, а Вебер был свидетелем". "Две стороны дали понять, что они готовы выполнять то, что требует Брюссель. Это означает четыре важные вещи: мы вовлечемся в войну на Украине, будем поставлять оружие и давать деньги из венгерского бюджета,.. впускать мигрантов, отменять законы о поддержке семей и детей и втянемся в экономическую холодную войну. Это соглашение состоялось на наших глазах... Тогда конец суверенистской венгерской политике, наше правительство будет брюссельским, будем выглядеть как те дамы и господа, которых мы там видели", - отметил Орбан. Венгерский премьер также подчеркнул, что граждане страны будут сопротивляться "плану Брюсселя послать сюда наемников" и не останутся пассивными наблюдателями. Ранее Орбан заявил, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт является плохой пародией на СССР и что Венгрия "не танцует под его дудку, если не хочет". По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций. Орбан также заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.
https://ria.ru/20240621/evrosoyuz-1954570343.html
https://ria.ru/20240311/vengriya-1932207800.html
https://ria.ru/20241006/orban-1976639647.html
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в мире, брюссель, венгрия, украина, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, манфред вебер, еврокомиссия, европейская народная партия, евросоюз
В мире, Брюссель, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Манфред Вебер, Еврокомиссия, Европейская народная партия, Евросоюз
Руководство ЕП хочет свергнуть правительство Венгрии, заявил Орбан

Орбан: ЕК и ЕНП хотят свергнуть венгерское правительство и поставить наемников

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 окт - РИА Новости. Руководство Еврокомиссии и Европейской народной партии хотело бы свергнуть венгерское правительство и назначить своих наемников, которые выполняли бы все требования Брюсселя, что означало бы конец венгерской суверенной политики, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В среду Орбан представил евродепутатам в Страсбурге программу венгерского председательства в ЕС. Его речь вызвала резкую критику членов ЕП, в частности председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейской народной партии Манфреда Вебера, который, в частности, заявил, что на следующих парламентских выборах Орбана победит входящая в его фракцию партия Tisza, под руководством нового венгерского оппозиционера Петера Мадьяра.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Орбан назвал фон дер Ляйен прислужницей "вельзевула"
21 июня, 16:52
«
"Глава Еврокомиссии госпожа фон дер Ляйен и председатель Европейской народной партии господин Манфред Вебер заявили, что они хотели бы свергнуть венгерское правительство. Заявили, что им нужно другое правительство", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Венгерский премьер сообщил, что "давно считал, что они так думают, потому что для этого не надо быть лауреатом Нобелевской премии", но такие открытые заявления "беспрецедентны по бесстыдности".
По его словам, в Брюсселе хотели бы видеть во главе Венгрии альянс из "социалистов и представителей Народной партии", на заседании в среду "фон дер Ляйен благословила этот брачный союз, а Вебер был свидетелем".
"Две стороны дали понять, что они готовы выполнять то, что требует Брюссель. Это означает четыре важные вещи: мы вовлечемся в войну на Украине, будем поставлять оружие и давать деньги из венгерского бюджета,.. впускать мигрантов, отменять законы о поддержке семей и детей и втянемся в экономическую холодную войну. Это соглашение состоялось на наших глазах... Тогда конец суверенистской венгерской политике, наше правительство будет брюссельским, будем выглядеть как те дамы и господа, которых мы там видели", - отметил Орбан.
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11 марта, 01:53
Венгерский премьер также подчеркнул, что граждане страны будут сопротивляться "плану Брюсселя послать сюда наемников" и не останутся пассивными наблюдателями.
Ранее Орбан заявил, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт является плохой пародией на СССР и что Венгрия "не танцует под его дудку, если не хочет". По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.
Орбан также заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.
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В миреБрюссельВенгрияУкраинаВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенМанфред ВеберЕврокомиссияЕвропейская народная партияЕвросоюз
 
 
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