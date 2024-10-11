https://ria.ru/20241011/orban-1977635061.html

Орбана шокировал низкий уровень дискуссий в ЕП

Орбана шокировал низкий уровень дискуссий в ЕП - РИА Новости, 11.10.2024

Орбана шокировал низкий уровень дискуссий в ЕП

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его шокировал низкий уровень дискуссий в Европарламенте, и он ответил на обвинения, чтобы "не выглядеть... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T16:15

2024-10-11T16:15

2024-10-11T16:15

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БУДАПЕШТ, 11 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его шокировал низкий уровень дискуссий в Европарламенте, и он ответил на обвинения, чтобы "не выглядеть слабаком". В среду Орбан представил евродепутатам в Страсбурге программу венгерского председательства в ЕС, в которой подчеркнул экономические проблемы сообщества. Его речь вызвала резкую критику членов ЕП, в частности председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейской народной партии Манфреда Вебера, которые обвиняли Орбана в недостаточной поддержке Украины и отходе от демократии. "Думаю, удивлен был не только я, но и венгерские зрители, у которые было другое представление о Европе. Они думали, что там интеллигентные люди... Европейская культура для венгров - это выражение качества, но все видели, это все было ниже лягушачьей задницы... Я был в состоянии культурного шока. Политики спорили со мной, игнорируя факты, проявляя ненависть и не заботясь о людях Европы - только ненависть, только нападение", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер отметил, что рассчитывал на "довольно качественную дискуссию о том, почему европейская экономика в бед и отстает от США и Китая, что нужно изменить, чтобы снова стать конкурентоспособными", однако у слушателей было "кровожадное настроение". "Когда десять на одного - это рок-н-ролл... Я был в трудной ситуации, потому что венгерская нация вежливая и хорошо воспитанная... Но когда на человека нападают, есть две возможности. Одна - пропустить мимо ушей, я так и собирался, но их накинулось столько и так грубо, что я понял, что если будем продолжать любезничать, то нас сочтут слабаками. Я решил, что сдаться мы не можем и в долгу ни у кого не останемся... Каждый получил, что заслужил. Я попытался защитить Венгрию", - добавил он. После завершения дискуссий Орбан выложил в соцсетях фрагменты своих ответов на критику фон дер Ляйен и Вебера, в подписи назвав себя победителем во всех раундах. Ранее Орбан назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "девочкой-прислужницей" по сравнению с главой крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфредом Вебером, который сыграл роль "вельзевула" в ухудшении политики ЕС. Орбан также заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.

https://ria.ru/20240712/orban-1959225053.html

https://ria.ru/20240621/evrosoyuz-1954570343.html

https://ria.ru/20241007/evropa-1976811661.html

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Дарья Буймова

в мире, венгрия, украина, европа, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, манфред вебер, европарламент, евросоюз, еврокомиссия