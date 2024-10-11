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Орбана шокировал низкий уровень дискуссий в ЕП - РИА Новости, 11.10.2024
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16:15 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/orban-1977635061.html
Орбана шокировал низкий уровень дискуссий в ЕП
Орбана шокировал низкий уровень дискуссий в ЕП - РИА Новости, 11.10.2024
Орбана шокировал низкий уровень дискуссий в ЕП
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его шокировал низкий уровень дискуссий в Европарламенте, и он ответил на обвинения, чтобы "не выглядеть... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T16:15
2024-10-11T16:15
в мире
венгрия
украина
европа
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
манфред вебер
европарламент
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БУДАПЕШТ, 11 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его шокировал низкий уровень дискуссий в Европарламенте, и он ответил на обвинения, чтобы "не выглядеть слабаком". В среду Орбан представил евродепутатам в Страсбурге программу венгерского председательства в ЕС, в которой подчеркнул экономические проблемы сообщества. Его речь вызвала резкую критику членов ЕП, в частности председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейской народной партии Манфреда Вебера, которые обвиняли Орбана в недостаточной поддержке Украины и отходе от демократии. "Думаю, удивлен был не только я, но и венгерские зрители, у которые было другое представление о Европе. Они думали, что там интеллигентные люди... Европейская культура для венгров - это выражение качества, но все видели, это все было ниже лягушачьей задницы... Я был в состоянии культурного шока. Политики спорили со мной, игнорируя факты, проявляя ненависть и не заботясь о людях Европы - только ненависть, только нападение", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер отметил, что рассчитывал на "довольно качественную дискуссию о том, почему европейская экономика в бед и отстает от США и Китая, что нужно изменить, чтобы снова стать конкурентоспособными", однако у слушателей было "кровожадное настроение". "Когда десять на одного - это рок-н-ролл... Я был в трудной ситуации, потому что венгерская нация вежливая и хорошо воспитанная... Но когда на человека нападают, есть две возможности. Одна - пропустить мимо ушей, я так и собирался, но их накинулось столько и так грубо, что я понял, что если будем продолжать любезничать, то нас сочтут слабаками. Я решил, что сдаться мы не можем и в долгу ни у кого не останемся... Каждый получил, что заслужил. Я попытался защитить Венгрию", - добавил он. После завершения дискуссий Орбан выложил в соцсетях фрагменты своих ответов на критику фон дер Ляйен и Вебера, в подписи назвав себя победителем во всех раундах. Ранее Орбан назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "девочкой-прислужницей" по сравнению с главой крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфредом Вебером, который сыграл роль "вельзевула" в ухудшении политики ЕС. Орбан также заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.
https://ria.ru/20240712/orban-1959225053.html
https://ria.ru/20240621/evrosoyuz-1954570343.html
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в мире, венгрия, украина, европа, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, манфред вебер, европарламент, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Украина, Европа, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Манфред Вебер, Европарламент, Евросоюз, Еврокомиссия
Орбана шокировал низкий уровень дискуссий в ЕП

ЕП обвинил Орбана в недостаточной поддержке Украины и отходе от демократии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его шокировал низкий уровень дискуссий в Европарламенте, и он ответил на обвинения, чтобы "не выглядеть слабаком".
В среду Орбан представил евродепутатам в Страсбурге программу венгерского председательства в ЕС, в которой подчеркнул экономические проблемы сообщества. Его речь вызвала резкую критику членов ЕП, в частности председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейской народной партии Манфреда Вебера, которые обвиняли Орбана в недостаточной поддержке Украины и отходе от демократии.
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"Думаю, удивлен был не только я, но и венгерские зрители, у которые было другое представление о Европе. Они думали, что там интеллигентные люди... Европейская культура для венгров - это выражение качества, но все видели, это все было ниже лягушачьей задницы... Я был в состоянии культурного шока. Политики спорили со мной, игнорируя факты, проявляя ненависть и не заботясь о людях Европы - только ненависть, только нападение", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Венгерский премьер отметил, что рассчитывал на "довольно качественную дискуссию о том, почему европейская экономика в бед и отстает от США и Китая, что нужно изменить, чтобы снова стать конкурентоспособными", однако у слушателей было "кровожадное настроение".
"Когда десять на одного - это рок-н-ролл... Я был в трудной ситуации, потому что венгерская нация вежливая и хорошо воспитанная... Но когда на человека нападают, есть две возможности. Одна - пропустить мимо ушей, я так и собирался, но их накинулось столько и так грубо, что я понял, что если будем продолжать любезничать, то нас сочтут слабаками. Я решил, что сдаться мы не можем и в долгу ни у кого не останемся... Каждый получил, что заслужил. Я попытался защитить Венгрию", - добавил он.
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Орбан назвал фон дер Ляйен прислужницей "вельзевула"
21 июня, 16:52
После завершения дискуссий Орбан выложил в соцсетях фрагменты своих ответов на критику фон дер Ляйен и Вебера, в подписи назвав себя победителем во всех раундах.
Ранее Орбан назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "девочкой-прислужницей" по сравнению с главой крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфредом Вебером, который сыграл роль "вельзевула" в ухудшении политики ЕС.
Орбан также заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.
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Орбан предупредил о последствиях политики Евросоюза
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В миреВенгрияУкраинаЕвропаВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенМанфред ВеберЕвропарламентЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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