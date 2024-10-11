https://ria.ru/20241011/opeka-1977507661.html

В СФ предложили ограничить количество детей, которых можно взять под опеку

В СФ предложили ограничить количество детей, которых можно взять под опеку - РИА Новости, 11.10.2024

В СФ предложили ограничить количество детей, которых можно взять под опеку

Сенатор Айрат Гибатдинов сообщил РИА Новости, что разработал законопроект, ограничивающий до трех количество детей, которых можно взять под опеку — по его... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T06:14

2024-10-11T06:14

2024-10-11T06:14

ульяновская область

айрат гибатдинов

госдума рф

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов сообщил РИА Новости, что разработал законопроект, ограничивающий до трех количество детей, которых можно взять под опеку — по его словам, это позволит бороться с формированием "детских дач", когда недобросовестные опекуны массово берут детей под опеку для получения льгот. "Законопроектом устанавливается ограничение численности детей, находящихся под опекой или попечительством в семье опекуна или попечителя, которая не должна превышать больше трёх человек, не включая полнокровных (родных) детей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Как подчеркивается в сопроводительных документах, исключением из данного правила будут случаи, при которых под опеку или попечительство попадают "братья или сёстры, а также дети, которые ранее воспитывались с одним лицом или в одной семье". Кроме того, законопроектом предполагается запретить брать за раз под опеку более чем одного ребенка. Исключение составят братья или сестры, которые ранее воспитывались вместе, а также дети, которые ранее воспитывались одним лицом вместе. В беседе с РИА Новости Гибатдинов отметил, что законопроект, разработанный им совместно с главой комитета ГД по вопросам семьи Ниной Останиной, был отправлен на получение заключения правового управления Совета Федерации. "Данная мера актуальна в связи с формированием "детских дач", когда детей скопом берут под опекунство и зарабатывают на этом деньги. Неприятный случай произошел в Ульяновской области и при нашем содействии этих детей изъяли — семерых. Сейчас почти все ребята обрели свой дом", — подчеркнул политик.

https://ria.ru/20240624/opeka-1954999339.html

https://ria.ru/20240320/opeka-1934503599.html

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ульяновская область, айрат гибатдинов, госдума рф, совет федерации рф, общество