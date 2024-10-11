https://ria.ru/20241011/nobelevskaya-1977665089.html

Президент РАН назвал Нобелевскую премию политизированной

Президент РАН назвал Нобелевскую премию политизированной - РИА Новости, 11.10.2024

Президент РАН назвал Нобелевскую премию политизированной

Президент Российской академии наук Геннадий Красников выразил сожаление, что вручение Нобелевской премии в последнее время стала политизированным событием. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T18:15

2024-10-11T18:15

2024-10-11T18:17

санкт-петербург

геннадий красников

российская академия наук

нобелевская премия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Президент Российской академии наук Геннадий Красников выразил сожаление, что вручение Нобелевской премии в последнее время стала политизированным событием. "Нобелевская премия - отдельно я должен отметить, - что она, как и все другие, в последнее время подверглась определенной политике", - сказал Красников журналистам на полях XVI Российской конференции по физике полупроводников в Петербурге. Он добавил, что "сожалеет, что Нобелевскую премию отдали за обнаружение гравитационных волн". "У нас полный приоритет здесь - это Пустовойт Вячеслав Иванович, который в начале 60-х годов предложил, это официально подтверждено, метод как измерять гравитационные волны. Очень она (премия - ред.) заполитизирована, там политики очень много. И об этом даже говорит то, что когда иногда уезжают наши ученые, если они выехали, уже в другом месте – тогда получают", - заметил Красников. Президент РАН также отметил, что российские ученые могут претендовать на Нобелевскую премию по многим направлениям. По его словам, это могли бы быть исследования по квантовым технологиям для вычислительных мощностей, передовые работы в области химии, биологии, нанотехнологий и математики. XVI Российская конференция по физике полупроводников (РКФП-XVI) проходит в Петербурге с 7 октября по 11 октября на базе Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе и Академического университета им. Ж.И. Алферова.

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санкт-петербург, геннадий красников, российская академия наук, нобелевская премия