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Никарагуа разрывает дипломатические отношения с Израилем - РИА Новости, 11.10.2024
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23:49 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/nikaragua-1977696452.html
Никарагуа разрывает дипломатические отношения с Израилем
Никарагуа разрывает дипломатические отношения с Израилем - РИА Новости, 11.10.2024
Никарагуа разрывает дипломатические отношения с Израилем
Правительство Никарагуа по распоряжению президента Даниэля Ортеги приступает к разрыву отношений с Израилем, заявила вице-президент страны Росарио Мурильо. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T23:49
2024-10-11T23:49
в мире
израиль
юар
никарагуа
даниэль ортега
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МЕХИКО, 11 окт - РИА Новости. Правительство Никарагуа по распоряжению президента Даниэля Ортеги приступает к разрыву отношений с Израилем, заявила вице-президент страны Росарио Мурильо. "Наш президент поручил министерству иностранных дел республики выполнить запрос национального парламента и приступить к разрыву дипломатических отношений с фашистским и геноцидным правительством Израиля", - сказала Мурильо в эфире государственного телевизионного Canal 4. Утром в пятницу в Никарагуа прошла очередная сессия национальной ассамблеи, на которой депутаты осудили и отвергли военные действия правительства Израиля и призвали правительство разорвать отношения с этой страной. С начала обострения палестино-израильского конфликта о разрыве отношений с Израилем заявили в Колумбии, Боливии и в Белизе, сделать это призвал также парламент ЮАР. Бахрейн отозвал своего посла из Израиля и прекратил экономические отношения с еврейским государством. Международный суд ООН 24 мая обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе и принять меры, чтобы обеспечить доступ в Газу миссиям по расследованию обвинений в геноциде. Такое решение было принято после того, как ЮАР 10 мая обратилась в суд со срочным запросом о принятии дополнительных мер против Израиля из-за ситуации в Рафахе в связи с "изменившимися обстоятельствами и новыми фактами", заявитель также просил скорректировать уже те меры, которые были введены судом 26 января. Тогда инстанция обязала Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".
https://ria.ru/20241011/makron-1977686757.html
https://ria.ru/20241011/ispanija-1977608704.html
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в мире, израиль, юар, никарагуа, даниэль ортега, оон
В мире, Израиль, ЮАР, Никарагуа, Даниэль Ортега, ООН
Никарагуа разрывает дипломатические отношения с Израилем

Никарагуа приступает к разрыву дипломатических отношений с Израилем

© Fotolia / carlesВид на город Манагуа, Никарагуа
Вид на город Манагуа, Никарагуа - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Fotolia / carles
Вид на город Манагуа, Никарагуа. Архивное фото
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МЕХИКО, 11 окт - РИА Новости. Правительство Никарагуа по распоряжению президента Даниэля Ортеги приступает к разрыву отношений с Израилем, заявила вице-президент страны Росарио Мурильо.
"Наш президент поручил министерству иностранных дел республики выполнить запрос национального парламента и приступить к разрыву дипломатических отношений с фашистским и геноцидным правительством Израиля", - сказала Мурильо в эфире государственного телевизионного Canal 4.
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Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю
Вчера, 21:26
Утром в пятницу в Никарагуа прошла очередная сессия национальной ассамблеи, на которой депутаты осудили и отвергли военные действия правительства Израиля и призвали правительство разорвать отношения с этой страной.
С начала обострения палестино-израильского конфликта о разрыве отношений с Израилем заявили в Колумбии, Боливии и в Белизе, сделать это призвал также парламент ЮАР. Бахрейн отозвал своего посла из Израиля и прекратил экономические отношения с еврейским государством.
Международный суд ООН 24 мая обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе и принять меры, чтобы обеспечить доступ в Газу миссиям по расследованию обвинений в геноциде. Такое решение было принято после того, как ЮАР 10 мая обратилась в суд со срочным запросом о принятии дополнительных мер против Израиля из-за ситуации в Рафахе в связи с "изменившимися обстоятельствами и новыми фактами", заявитель также просил скорректировать уже те меры, которые были введены судом 26 января. Тогда инстанция обязала Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.
ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".
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Испания призвала прекратить экспорт оружия в Израиль
Вчера, 14:44
 
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