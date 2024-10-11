https://ria.ru/20241011/marochko-1977510278.html

Марочко сообщил об уничтожении пункта управления подразделениями ВСУ

Марочко сообщил об уничтожении пункта управления подразделениями ВСУ - РИА Новости, 11.10.2024

Марочко сообщил об уничтожении пункта управления подразделениями ВСУ

Пункт управления ротно-тактической группы ВСУ, выполняющей задачи в районе Волчанска, уничтожен в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T07:39

2024-10-11T07:39

2024-10-11T07:39

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы украины

луганская народная республика

волчанск

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ЛУГАНСК, 11 окт - РИА Новости. Пункт управления ротно-тактической группы ВСУ, выполняющей задачи в районе Волчанска, уничтожен в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе работы наших разведорганов было установлено, что в частном домостроении, расположенном в населенном пункте Рубежное Харьковской области, оборудован пункт управления ротно-тактической группы украинских боевиков, ведущих боевые действия в районе Волчанска. Прицельным огнем было нанесено огневое поражение", - сказал он. По его словам, в результате российского удара были уничтожены командно-штабная машина на базе БТР, личный состав и материально-технические средства. В Минобороны РФ накануне сообщали, что военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили с помощью боевых дронов технику и живую силу ВСУ во время проведения ротации на позициях в Харьковской области.

https://ria.ru/20241010/svo-1977422737.html

харьковская область

луганская народная республика

волчанск

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в мире, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, луганская народная республика, волчанск