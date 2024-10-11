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Марочко сообщил об уничтожении пункта управления подразделениями ВСУ
Марочко сообщил об уничтожении пункта управления подразделениями ВСУ - РИА Новости, 11.10.2024
Марочко сообщил об уничтожении пункта управления подразделениями ВСУ
Пункт управления ротно-тактической группы ВСУ, выполняющей задачи в районе Волчанска, уничтожен в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T07:39
2024-10-11T07:39
2024-10-11T07:39
специальная военная операция на украине
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андрей марочко
вооруженные силы украины
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волчанск
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ЛУГАНСК, 11 окт - РИА Новости. Пункт управления ротно-тактической группы ВСУ, выполняющей задачи в районе Волчанска, уничтожен в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе работы наших разведорганов было установлено, что в частном домостроении, расположенном в населенном пункте Рубежное Харьковской области, оборудован пункт управления ротно-тактической группы украинских боевиков, ведущих боевые действия в районе Волчанска. Прицельным огнем было нанесено огневое поражение", - сказал он. По его словам, в результате российского удара были уничтожены командно-штабная машина на базе БТР, личный состав и материально-технические средства. В Минобороны РФ накануне сообщали, что военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили с помощью боевых дронов технику и живую силу ВСУ во время проведения ротации на позициях в Харьковской области.
https://ria.ru/20241010/svo-1977422737.html
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в мире, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, луганская народная республика, волчанск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Волчанск
Марочко сообщил об уничтожении пункта управления подразделениями ВСУ
Марочко: ВС России уничтожили у Волчанска пункт управления подразделениями ВСУ