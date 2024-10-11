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Губернатор Ленобласти вручил многодетной семье ключи от микроавтобуса - РИА Новости, 11.10.2024
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Ленинградская область
 
19:06 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/lenoblast-1977675112.html
Губернатор Ленобласти вручил многодетной семье ключи от микроавтобуса
Губернатор Ленобласти вручил многодетной семье ключи от микроавтобуса - РИА Новости, 11.10.2024
Губернатор Ленобласти вручил многодетной семье ключи от микроавтобуса
Многодетной семье Артема и Ирины Кудрявцевых из Кировска губернатор Ленобласти вручил ключи от микроавтобуса, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T19:06
2024-10-11T19:06
ленинградская область
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Многодетной семье Артема и Ирины Кудрявцевых из Кировска губернатор Ленобласти вручил ключи от микроавтобуса, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. "У вас шестеро детей и вы живёте в Ленобласти? Губернатор подарит вам микроавтобус. Это региональный закон. Сегодня снова встречались с Кудрявцевыми из Кировска. Тройняшки дружные и озорные. Скоро дорастут и до семейных автопутешествий", - сообщил Дрозденко в своем Telegram-канале. Отец семьи Кудрявцевых трудится судовым механиком, а мама — логопед для дошкольников. Сейчас она полностью посвятила себя семье и заботе о детях. Всего в семье шестеро детей: четыре мальчика и две девочки, причем два мальчика и одна девочка — тройняшки. Как отмечают в пресс-службе правительства Ленобласти, многодетной семье Кудрявцевых новый микроавтобус на 8 пассажирских мест позволит осуществить давнюю задумку - путешествовать всей семьей по России. По поручению губернатора Ленинградской области теперь многодетные семьи, имеющие шесть и более несовершеннолетних детей, обеспечиваются автомобилем без учета критерия нуждаемости. В 2024 году по программе поддержки многодетных семей в Ленобласти вручили 18 машин марки ГАЗ. В 2023 году было вручено 17 машин, в 2022 году - 10. В 2024 году в Ленинградской области также были введены новые меры для поддержки многодетных семей: принят областной закон, предусматривающий обеспечение вторым автотранспортным средством многодетных семей, в которых воспитываются 10 и более несовершеннолетних детей, при наличии трех и более детей семья освобождается от уплаты налога за одно транспортное средство, сертификат при рождении тройни теперь можно использовать для погашения ипотеки, направлять средства на строительство жилого дома.
https://ria.ru/20241008/enakievo--1977072273.html
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ленинградская область, кировск, россия
Ленинградская область , Ленинградская область, Кировск, Россия

Губернатор Ленобласти вручил многодетной семье ключи от микроавтобуса

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Многодетной семье Артема и Ирины Кудрявцевых из Кировска губернатор Ленобласти вручил ключи от микроавтобуса, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
"У вас шестеро детей и вы живёте в Ленобласти? Губернатор подарит вам микроавтобус. Это региональный закон. Сегодня снова встречались с Кудрявцевыми из Кировска. Тройняшки дружные и озорные. Скоро дорастут и до семейных автопутешествий", - сообщил Дрозденко в своем Telegram-канале.
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Отец семьи Кудрявцевых трудится судовым механиком, а мама — логопед для дошкольников. Сейчас она полностью посвятила себя семье и заботе о детях. Всего в семье шестеро детей: четыре мальчика и две девочки, причем два мальчика и одна девочка — тройняшки.
Как отмечают в пресс-службе правительства Ленобласти, многодетной семье Кудрявцевых новый микроавтобус на 8 пассажирских мест позволит осуществить давнюю задумку - путешествовать всей семьей по России.
По поручению губернатора Ленинградской области теперь многодетные семьи, имеющие шесть и более несовершеннолетних детей, обеспечиваются автомобилем без учета критерия нуждаемости. В 2024 году по программе поддержки многодетных семей в Ленобласти вручили 18 машин марки ГАЗ. В 2023 году было вручено 17 машин, в 2022 году - 10.
В 2024 году в Ленинградской области также были введены новые меры для поддержки многодетных семей: принят областной закон, предусматривающий обеспечение вторым автотранспортным средством многодетных семей, в которых воспитываются 10 и более несовершеннолетних детей, при наличии трех и более детей семья освобождается от уплаты налога за одно транспортное средство, сертификат при рождении тройни теперь можно использовать для погашения ипотеки, направлять средства на строительство жилого дома.
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