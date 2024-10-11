https://ria.ru/20241011/lenoblast-1977675112.html

Губернатор Ленобласти вручил многодетной семье ключи от микроавтобуса

Губернатор Ленобласти вручил многодетной семье ключи от микроавтобуса - РИА Новости, 11.10.2024

Губернатор Ленобласти вручил многодетной семье ключи от микроавтобуса

Многодетной семье Артема и Ирины Кудрявцевых из Кировска губернатор Ленобласти вручил ключи от микроавтобуса, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T19:06

2024-10-11T19:06

2024-10-11T19:06

ленинградская область

ленинградская область

кировск

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760371736_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_24b9e70b97e994422f7d8c29870e383a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Многодетной семье Артема и Ирины Кудрявцевых из Кировска губернатор Ленобласти вручил ключи от микроавтобуса, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. "У вас шестеро детей и вы живёте в Ленобласти? Губернатор подарит вам микроавтобус. Это региональный закон. Сегодня снова встречались с Кудрявцевыми из Кировска. Тройняшки дружные и озорные. Скоро дорастут и до семейных автопутешествий", - сообщил Дрозденко в своем Telegram-канале. Отец семьи Кудрявцевых трудится судовым механиком, а мама — логопед для дошкольников. Сейчас она полностью посвятила себя семье и заботе о детях. Всего в семье шестеро детей: четыре мальчика и две девочки, причем два мальчика и одна девочка — тройняшки. Как отмечают в пресс-службе правительства Ленобласти, многодетной семье Кудрявцевых новый микроавтобус на 8 пассажирских мест позволит осуществить давнюю задумку - путешествовать всей семьей по России. По поручению губернатора Ленинградской области теперь многодетные семьи, имеющие шесть и более несовершеннолетних детей, обеспечиваются автомобилем без учета критерия нуждаемости. В 2024 году по программе поддержки многодетных семей в Ленобласти вручили 18 машин марки ГАЗ. В 2023 году было вручено 17 машин, в 2022 году - 10. В 2024 году в Ленинградской области также были введены новые меры для поддержки многодетных семей: принят областной закон, предусматривающий обеспечение вторым автотранспортным средством многодетных семей, в которых воспитываются 10 и более несовершеннолетних детей, при наличии трех и более детей семья освобождается от уплаты налога за одно транспортное средство, сертификат при рождении тройни теперь можно использовать для погашения ипотеки, направлять средства на строительство жилого дома.

https://ria.ru/20241008/enakievo--1977072273.html

https://ria.ru/20240902/drozdenko-1970098462.html

ленинградская область

кировск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ленинградская область, кировск, россия