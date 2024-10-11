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Лавров заявил об опасности участия США в кризисе на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.10.2024
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20:29 11.10.2024 (обновлено: 20:30 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/lavrov-1977682196.html
Лавров заявил об опасности участия США в кризисе на Ближнем Востоке
Лавров заявил об опасности участия США в кризисе на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.10.2024
Лавров заявил об опасности участия США в кризисе на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о наличии "акторов" в палестинском кризисе, которые хотели бы спровоцировать военное вовлечение США и НАТО. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T20:29
2024-10-11T20:30
в мире
сша
корейский полуостров
сергей лавров
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о наличии "акторов" в палестинском кризисе, которые хотели бы спровоцировать военное вовлечение США и НАТО. То же делается и в отношении украинского конфликта, что крайне опасно, добавил Лавров в Лаосе в ходе выступления в пятницу на 19-м Восточноазиатском саммите (ВАС), с текстом которого ознакомилось РИА Новости. Также министр заявил о военном строительстве США на Корейском полуострове, назвав его провокационным и отметив, что Вашингтон, Токио и Сеул привносят в регион "агрессивный ядерный компонент". По его словам, логика блокового противостояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе порождает серьезные вызовы для стабильности Южно-Китайского моря, Тайваньском проливе и вокруг Мьянмы. Лавров коснулся и ситуации в Восточноазиатском саммите: по его словам, сейчас участникам формата становится труднее, если невозможно согласовать какие-либо документы, ориентированные на прикладное взаимодействие. По его словам, Москва против того, чтобы созидательное предназначение Восточноазиатского саммита приносились в жертву геополитическим амбициям, а также поддерживает укрепление практического сотрудничества в рамках ВАС. Восточноазиатский саммит - это форум для диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона по широкому кругу стратегических политических и экономических вопросов, включая задачи укрепления региональной архитектуры безопасности. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум глав государств Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также лидеров РФ и США.
https://ria.ru/20241005/ssha-1976453029.html
https://ria.ru/20241011/nebenzya-1977496741.html
сша
корейский полуостров
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в мире, сша, корейский полуостров, сергей лавров
В мире, США, Корейский полуостров, Сергей Лавров
Лавров заявил об опасности участия США в кризисе на Ближнем Востоке

Лавров заявил об опасности участия США в ближневосточном кризисе и вызовах в АТР

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о наличии "акторов" в палестинском кризисе, которые хотели бы спровоцировать военное вовлечение США и НАТО.
То же делается и в отношении украинского конфликта, что крайне опасно, добавил Лавров в Лаосе в ходе выступления в пятницу на 19-м Восточноазиатском саммите (ВАС), с текстом которого ознакомилось РИА Новости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
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Также министр заявил о военном строительстве США на Корейском полуострове, назвав его провокационным и отметив, что Вашингтон, Токио и Сеул привносят в регион "агрессивный ядерный компонент". По его словам, логика блокового противостояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе порождает серьезные вызовы для стабильности Южно-Китайского моря, Тайваньском проливе и вокруг Мьянмы.
Лавров коснулся и ситуации в Восточноазиатском саммите: по его словам, сейчас участникам формата становится труднее, если невозможно согласовать какие-либо документы, ориентированные на прикладное взаимодействие.
По его словам, Москва против того, чтобы созидательное предназначение Восточноазиатского саммита приносились в жертву геополитическим амбициям, а также поддерживает укрепление практического сотрудничества в рамках ВАС.
Восточноазиатский саммит - это форум для диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона по широкому кругу стратегических политических и экономических вопросов, включая задачи укрепления региональной архитектуры безопасности. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум глав государств Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также лидеров РФ и США.
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Вчера, 00:27
 
В миреСШАКорейский полуостровСергей Лавров
 
 
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