https://ria.ru/20241011/lavrov-1977682196.html

Лавров заявил об опасности участия США в кризисе на Ближнем Востоке

Лавров заявил об опасности участия США в кризисе на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.10.2024

Лавров заявил об опасности участия США в кризисе на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о наличии "акторов" в палестинском кризисе, которые хотели бы спровоцировать военное вовлечение США и НАТО. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T20:29

2024-10-11T20:29

2024-10-11T20:30

в мире

сша

корейский полуостров

сергей лавров

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о наличии "акторов" в палестинском кризисе, которые хотели бы спровоцировать военное вовлечение США и НАТО. То же делается и в отношении украинского конфликта, что крайне опасно, добавил Лавров в Лаосе в ходе выступления в пятницу на 19-м Восточноазиатском саммите (ВАС), с текстом которого ознакомилось РИА Новости. Также министр заявил о военном строительстве США на Корейском полуострове, назвав его провокационным и отметив, что Вашингтон, Токио и Сеул привносят в регион "агрессивный ядерный компонент". По его словам, логика блокового противостояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе порождает серьезные вызовы для стабильности Южно-Китайского моря, Тайваньском проливе и вокруг Мьянмы. Лавров коснулся и ситуации в Восточноазиатском саммите: по его словам, сейчас участникам формата становится труднее, если невозможно согласовать какие-либо документы, ориентированные на прикладное взаимодействие. По его словам, Москва против того, чтобы созидательное предназначение Восточноазиатского саммита приносились в жертву геополитическим амбициям, а также поддерживает укрепление практического сотрудничества в рамках ВАС. Восточноазиатский саммит - это форум для диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона по широкому кругу стратегических политических и экономических вопросов, включая задачи укрепления региональной архитектуры безопасности. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум глав государств Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также лидеров РФ и США.

https://ria.ru/20241005/ssha-1976453029.html

https://ria.ru/20241011/nebenzya-1977496741.html

сша

корейский полуостров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, корейский полуостров, сергей лавров