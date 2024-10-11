https://ria.ru/20241011/kompensatsii-1977502865.html

В ГД рассказали о компенсациях за вред здоровью от сотовой вышки около дома

В ГД рассказали о компенсациях за вред здоровью от сотовой вышки около дома - РИА Новости, 11.10.2024

В ГД рассказали о компенсациях за вред здоровью от сотовой вышки около дома

В случае доказанной причинно-следственной связи между ухудшением здоровья и работой сотовой вышки можно претендовать на компенсацию от миллиона рублей, а также... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T03:49

2024-10-11T03:49

2024-10-11T13:30

сергей гаврилов

госдума рф

кпрф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812070152_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_9be2cb044577f9e83d57abd2c2309af3.jpg

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В случае доказанной причинно-следственной связи между ухудшением здоровья и работой сотовой вышки можно претендовать на компенсацию от миллиона рублей, а также инициировать снос вышки, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ). "Можно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру, и если будет выявлена и доказана причинно-следственная связь между ухудшением здоровья и работой вышки, то можно получить компенсацию от одного миллиона рублей и выше, а также инициировать снос данного строения силами местной администрации или компании, которая возводила эту вышку", — сказал Гаврилов.Также, по словам депутата, можно требовать сноса сотовой вышки, в случае если соседи сдали в аренду земельный участок в частном секторе под вышку сотовой связи, что может вредить здоровью соседей из-за облучения, обесценить дом и участок. Он отметил, что в этом случае можно требовать сноса данного строения, так как соседский земельный участок в жилом секторе не предназначен для таких целей строительства. "Если местная администрация давала согласие на возведение вышки, которая вредит здоровью людей своим излучением и находится в непосредственной близости к участку, частному дому или рядом с балконами многоэтажки, то она самостоятельно компенсирует операторам и застройщикам упущенную выгоду в связи со сносом объекта. Вышки снижают стоимость участка, дома, квартиры, рядом с которыми они находятся. Находящиеся в непосредственной близости от сотовых вышек объекты недвижимости ниже средних цен на восемь-двадцать процентов, а в некоторых случаях такое соседство вполовину удешевляет жилье. Это также служит основанием для обращения в суд и правоохранительные органы, не дожидаясь заключений медэкспертиз об ухудшении здоровья", — сообщил парламентарий.

https://ria.ru/20241004/pedagogi-1976280905.html

https://ria.ru/20240918/priangarja-1973465607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сергей гаврилов, госдума рф, кпрф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)