https://ria.ru/20241011/jakutija-1977640105.html

Якутия реализует проекты по газовой электрогенерации и гидрогенерации

Якутия реализует проекты по газовой электрогенерации и гидрогенерации - РИА Новости, 11.10.2024

Якутия реализует проекты по газовой электрогенерации и гидрогенерации

Якутия в связи с промышленным ростом реализует проекты по газовой электрогенерации и гидрогенерации, сообщил в интервью РИА Новости на полях газового форума... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T16:47

2024-10-11T16:47

2024-10-11T16:47

республика саха (якутия)

жкх

санкт-петербург

ленск

айсен николаев

газпром

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970431321_0:127:3091:1866_1920x0_80_0_0_489ff61fffa1974258ce00514d82d8bd.jpg

ЯКУТСК, 11 окт - РИА Новости. Якутия в связи с промышленным ростом реализует проекты по газовой электрогенерации и гидрогенерации, сообщил в интервью РИА Новости на полях газового форума глава республики Айсен Николаев. Петербургский международный газовый форум прошел в Санкт-Петербурге с 8 по 11 октября. Форум принял около 20 тысяч участников из 53 стран. По словам главы Якутии, до 2021 года республика была энергоизбыточным регионом. Все изменилось за счет промышленного роста, потребление начало превышать выработку энергии. Для новых инвестиционных проектов региону уже сейчас нужно дополнительно свыше 1 ГВт. "В этой связи в республике активно реализуются проекты по газовой электрогенерации. В первую очередь, это проекты по строительству "Новоленской ТЭС" ИнтерРАО в г. Ленске и электростанции "Газпром энергохолдинг" в поселке Чульман. Их суммарная мощность составит почти 1 ГВт. Также на юге республики ПАО "Газпром" возводит Южно-Якутскую газовую электростанции", - рассказал Николаев. Кроме того, есть проекты по восполняемым источникам энергии. "Например, будет востребована гидрогенерация, учитывая потенциал наших рек по гидроэнергетическим ресурсам. В отдаленных поселках активно строим гибридные электростанции с использованием солнечной энергии. С 2023 года в республике ведется подготовка к строительству двухреакторной атомной станции малой мощности на базе РУ РИТМ-200Н в Усть-Куйгинском районе... Этот проект, который реализуем совместно с "Росатом", решает вопрос и надёжности энергоснабжения и развития промышленности в рамках Кючусского промышленного кластера", - отметил глава Якутии. Николаев подчеркнул, что принимаемые меры позволят увереннее реализовывать инвестпроекты в сфере промышленности и повысить надежность энергоснабжения населенных пунктов. Ранее сообщалось о том, что глава региона в марте подписал указ "Об ускоренном развитии транспортной и энергетической инфраструктуры Республики Саха (Якутия)". Якутия за 5 лет проинвестирует в развитие отрасли транспорта и энергетики не менее 600 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20241010/sakhalin-1977357953.html

https://ria.ru/20240329/transport-1936664820.html

https://ria.ru/20240904/elektroenergetika-1970525588.html

санкт-петербург

ленск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, санкт-петербург, ленск, айсен николаев, газпром, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"