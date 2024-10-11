Испания призвала прекратить экспорт оружия в Израиль
Санчес: необходимо как можно скорее прекратить экспорт оружия в Израиль
© AP Photo / Leo CorreaИзраильские военные
© AP Photo / Leo Correa
Израильские военные. Архивное фото
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МАДРИД, 11 окт - РИА Новости. Председатель правительства Испании Педро Санчес обратился к международному сообществу с призывом как можно скорее прекратить экспорт оружия в Израиль в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.
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"Я думаю, что в свете всего, что происходит на Ближнем Востоке, необходимо, чтобы международное сообщество прекратило экспорт оружия израильскому правительству", - заявил он на пресс-конференции после встречи с папой Римским Франциском в Ватикане.
По словам премьера, правительство Испании с самого начала придерживалось позиции "не вносить тот или иной вклад в эскалацию насилия и войну" и не экспортировало в Израиль ни одного вида оружия или военных материалов с 7 октября 2023 года.
В четверг пресс-служба Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) заявила, что штаб-квартира и ряд наблюдательных постов миротворцев на юге Ливана подвергаются систематическим обстрелам со стороны Израиля, несколько миротворцев получили ранения.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более 1 миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42 тысяч человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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