https://ria.ru/20241011/ispanija-1977608704.html

Испания призвала прекратить экспорт оружия в Израиль

Испания призвала прекратить экспорт оружия в Израиль - РИА Новости, 11.10.2024

Испания призвала прекратить экспорт оружия в Израиль

Председатель правительства Испании Педро Санчес обратился к международному сообществу с призывом как можно скорее прекратить экспорт оружия в Израиль в связи с... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T14:44

2024-10-11T14:44

2024-10-11T14:44

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МАДРИД, 11 окт - РИА Новости. Председатель правительства Испании Педро Санчес обратился к международному сообществу с призывом как можно скорее прекратить экспорт оружия в Израиль в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. "Я думаю, что в свете всего, что происходит на Ближнем Востоке, необходимо, чтобы международное сообщество прекратило экспорт оружия израильскому правительству", - заявил он на пресс-конференции после встречи с папой Римским Франциском в Ватикане. По словам премьера, правительство Испании с самого начала придерживалось позиции "не вносить тот или иной вклад в эскалацию насилия и войну" и не экспортировало в Израиль ни одного вида оружия или военных материалов с 7 октября 2023 года. Кроме того, Санчес вновь заявил о своем "решительном осуждении любого вида нарушений или посягательств на международное гуманитарное право". Премьер выразил особую озабоченность израильскими обстрелами штаба миротворцев Временных сил ООН в Ливане. В четверг пресс-служба Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) заявила, что штаб-квартира и ряд наблюдательных постов миротворцев на юге Ливана подвергаются систематическим обстрелам со стороны Израиля, несколько миротворцев получили ранения. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более 1 миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42 тысяч человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

https://ria.ru/20240905/britanija-1970833066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, ливан, испания, педро санчес, франциск (хорхе марио бергольо), оон, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024