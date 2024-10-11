https://ria.ru/20241011/gosduma-1977676002.html

В Госдуму внесли проект о бесплатной юридической помощи при нарушении прав

В Госдуму внесли проект о бесплатной юридической помощи при нарушении прав - РИА Новости, 11.10.2024

В Госдуму внесли проект о бесплатной юридической помощи при нарушении прав

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается предоставить гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы при нарушении их... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T19:08

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается предоставить гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы при нарушении их трудовых прав, документ доступен в думской электронной базе. Законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Санкт-Петербурга. Изменение предлагается внести в закон "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации". "Предлагается установить, что государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками госсистемы бесплатной юридической помощи, представляют в судах, государственных и муниципальных органах, организациях интересы граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках госсистемы бесплатной юридической помощи, если они являются истцами при рассмотрении судами дел об отказе работодателя в заключении трудового договора, нарушающего гарантии, установленные Трудовым кодексом РФ, о восстановлении на работе, взыскании заработка, в том числе за время вынужденного прогула, о компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В тексте документа отмечается, что граждане при нарушении их трудовых прав нуждаются не только в бесплатной юридической помощи в виде консультирования и составления документов правового характера, но и в представительстве их интересов в судах и иных органах и организациях. Согласно действующему законодательству данная норма не предполагается, что снижает правовую эффективность оказания бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи.

https://ria.ru/20241011/migrant-1977573142.html

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