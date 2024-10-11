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Мазур: семь тысяч домов газифицируют в Томской области за три года - РИА Новости, 11.10.2024
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Томская область - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Томская область
 
10:21 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/gazifikatsiya-1977532022.html
Мазур: семь тысяч домов газифицируют в Томской области за три года
Мазур: семь тысяч домов газифицируют в Томской области за три года - РИА Новости, 11.10.2024
Мазур: семь тысяч домов газифицируют в Томской области за три года
Семь тысяч домов и дачные участки в ближайшие три года подключат к газу в Томской области в рамках социальной газификации, сообщил в пятницу губернатор региона... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T10:21
2024-10-11T10:21
томская область
жкх
россия
санкт-петербург
владимир мазур
сергей цивилев
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ТОМСК, 11 окт – РИА Новости. Семь тысяч домов и дачные участки в ближайшие три года подключат к газу в Томской области в рамках социальной газификации, сообщил в пятницу губернатор региона Владимир Мазур. Вопросы социальной газификации в регионе глава Томской области обсудил на Петербургском международном газовом форуме с министром энергетики Сергеем Цивилёвым. "Запланировали в ближайшие три года подключить к газу еще 7 тысяч домов и по поручению президента газифицировать мичуринские участки. Построим сети в 40 садовых обществах. Сейчас специалисты занимаются оформлением земель, после чего сразу приступят к проектированию", - написал Мазур в своем Telegram-канале. Губернатор сообщил, что с начала социальной газификации в регионе специально построено 840 километров газораспределительных сетей в 94 населенных пунктах. Техническая возможность подключить экологичное топливо сегодня есть у 25 тысяч семей, а 9 тысяч уже отапливают дома газом. "Помогаем ветеранам, инвалидам, участникам СВО, многодетным и семьям с небольшим достатком приобрести оборудование и подвести трубу от границы земельного участка к дому. Только в этом году поддержали 1100 семей", - написал глава региона. Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября. Принимает около 25 тысяч участников из 54 стран. Форум проходит при поддержке министерства промышленности и торговли, министерства энергетики РФ и правительства Санкт-Петербурга, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.
https://ria.ru/20241009/mazur-1977091780.html
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жкх, россия, санкт-петербург, владимир мазур, сергей цивилев
Томская область, ЖКХ, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Мазур, Сергей Цивилев

Мазур: семь тысяч домов газифицируют в Томской области за три года

© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанкГубернатор Томской области Владимир Мазур
Губернатор Томской области Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
Перейти в медиабанк
Губернатор Томской области Владимир Мазур
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ТОМСК, 11 окт – РИА Новости. Семь тысяч домов и дачные участки в ближайшие три года подключат к газу в Томской области в рамках социальной газификации, сообщил в пятницу губернатор региона Владимир Мазур.
Вопросы социальной газификации в регионе глава Томской области обсудил на Петербургском международном газовом форуме с министром энергетики Сергеем Цивилёвым.
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"Запланировали в ближайшие три года подключить к газу еще 7 тысяч домов и по поручению президента газифицировать мичуринские участки. Построим сети в 40 садовых обществах. Сейчас специалисты занимаются оформлением земель, после чего сразу приступят к проектированию", - написал Мазур в своем Telegram-канале.
Губернатор сообщил, что с начала социальной газификации в регионе специально построено 840 километров газораспределительных сетей в 94 населенных пунктах. Техническая возможность подключить экологичное топливо сегодня есть у 25 тысяч семей, а 9 тысяч уже отапливают дома газом.
"Помогаем ветеранам, инвалидам, участникам СВО, многодетным и семьям с небольшим достатком приобрести оборудование и подвести трубу от границы земельного участка к дому. Только в этом году поддержали 1100 семей", - написал глава региона.
Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября. Принимает около 25 тысяч участников из 54 стран. Форум проходит при поддержке министерства промышленности и торговли, министерства энергетики РФ и правительства Санкт-Петербурга, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.
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Томская областьЖКХРоссияСанкт-ПетербургВладимир МазурСергей Цивилев
 
 
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