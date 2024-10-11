https://ria.ru/20241011/diplomatiya-1977370849.html

Межгосударственные отношения России и Туркмении

Межгосударственные отношения России и Туркмении - РИА Новости, 11.10.2024

Межгосударственные отношения России и Туркмении

Дипломатические отношения между Россией и Туркменией установлены 8 апреля 1992 года. Базовым документом является Договор о дружбе и сотрудничестве от 23 апреля... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T00:38

2024-10-11T00:38

2024-10-11T00:38

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Дипломатические отношения между Россией и Туркменией установлены 8 апреля 1992 года. Базовым документом является Договор о дружбе и сотрудничестве от 23 апреля 2002 года (заменил аналогичный Договор от 31 июля 1992 года).Российско-туркменские отношения строятся на принципе стратегического партнерства, как зафиксировано в двустороннем Соглашении о расширении стратегического сотрудничества в области энергетики и машиностроения от 22 декабря 2009 года, Договоре о стратегическом партнерстве (подписан 2 октября 2017 года, вступил в силу 11 августа 2018 года), и подтверждено в Декларации об углублении стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном от 10 июня 2022 года. В целом между Туркменией и Россией подписано почти 300 международных документов. Двусторонние отношения характеризуются доверительным политическим диалогом, носят традиционно дружественный характер, динамично развиваются в различных сферах. Залогом этого являются общее историческое прошлое и совпадающие коренные интересы народов двух стран. 2 октября 2017 года состоялся официальный визит президента России Владимира Путина в Туркмению. В Ашхабаде состоялись переговоры Путина с президентом Туркмении (2007-2022, с декабря 2006 по февраль 2007 года – был в статусе исполняющего обязанности) Гурбангулы Бердымухамедовым. По итогам консультаций главы государств подписали Совместное заявление, Договор между о стратегическом партнерстве, пакет межправительственных, межведомственных документов о сотрудничестве. 10-11 октября 2019 года президент России Владимир Путин вновь посетил Ашхабад, где принял участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Перед началом заседания состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Гурбангулы Бердымухамедова. За время своего пребывания на посту президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов неоднократно посещал Россию с визитами, в том числе с государственным – в марте 2009 года.28 декабря 2021 года Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, которая прошла в Санкт-Петербурге. 15 марта 2022 года президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и с избранным президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Владимир Путин поблагодарил президента Туркмении за большой личный вклад в развитие двусторонних отношений. Президент России также поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на состоявшихся 12 марта выборах главы государства и пожелал ему успехов на этом ответственном посту. 10 июня Сердар Бердымухамедов посетил Россию с официальным визитом. Это была его первая зарубежная поездка после вступления в должность президента Туркмении. На встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались вопросы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, актуальные региональные и международные темы. По окончании переговоров президент России вручил президенту Туркмении государственную награду Российской Федерации – орден Дружбы. В ходе визита была подписана Декларация об углублении стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном, а также 14 межправительственных и межведомственных документов в различных областях.29 июня 2022 года президент России Владимир Путин посетил Ашхабад, где принял участие в шестом Каспийском саммите. "На полях" саммита состоялась встреча Владимира Путина с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Путин также побеседовал с председателем верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.15 сентября 2022 года очередная рабочая встреча лидеров России и Туркмении прошла "на полях" саммита ШОС в Самарканде (Узбекистан). 3 ноября 2022 года президент России Владимир Путин принял в Кремле председателя Народного совета Национального собрания Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Владимир Путин вручил экс-президенту Туркмении орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. 9 мая 2023 года президент Туркмении Сердар Бердымухамедов присутствовал на военном Параде Победы на Красной площади в Москве. 26 декабря 2023 года Сердар Бердымухамедов принял участие в неформальной встрече глав государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге.9 мая 2024 года президент Туркмении Сердар Бердымухамедов вновь посетил военный Парад Победы на Красной площади в Москве.8 октября 2024 года Сердар Бердымухамедов принял участие в заседании Совета глав государств – участников СНГ, которое прошло в Москве.Поддерживаются рабочие контакты по линии правительств, министерств и ведомств двух стран.19-20 января 2023 года состоялся визит председателя правительства России Михаила Мишустина в Туркменистан, в ходе которого он встретился с президентом Сердаром Бердымухамедовым и председателем Народного совета Национального собрания Гурбангулы Бердымухамедовым. 24 мая 2024 года в Ашхабаде премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в заседание Совета глав правительств государств – участников СНГ. В тот же день состоялась встреча Михаила Мишустина с президентом, председателем правительства Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.15-16 мая 2024 года председатель Народного совета Национального собрания Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов возглавил делегацию Туркменистана на XV Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир KazanForum", который проходил в Казани.Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 октября 2019 посетил Ашхабад, где принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ.1 апреля 2021 года заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов посетил Россию с рабочим визитом. Состоялась встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 22 февраля 2022 года Рашид Мередов вновь посетил Москву с рабочим визитом. 28 июня министр иностранных дел Сергей Лавров встретился заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркмении Рашидом Мередовым в Ашхабаде "на полях" совещания министров иностранных дел прикаспийских государств.6 декабря 2022 года в Москве состоялась их очередная встреча. 4 декабря 2023 года главы внешнеполитических ведомств двух стран провели встречу "на полях" встречи министров иностранных дел прикаспийских государств в Москве.Россия и Туркмения осуществляют конструктивное взаимодействие на ключевых международных и региональных площадках, включая СНГ, "каспийскую пятерку", а также ООН, ОБСЕ и диалоговый механизм "ЦА5+Россия". Налажено также эффективное взаимодействие по афганской проблематике как на двустороннем уровне, так и в рамках Московского формата консультаций по Афганистану. Туркмения является значимым торговым партнером России в регионе.По итогам 2023 года взаимный товарооборот России и Туркменистана вырос в физическом выражении на 13% и составил 678 миллионов тонн. Поставки российской продукции в Туркменистан выросли в физическом выражении на 11% (до 542 миллионов тонн), в то время как Туркменистан увеличил свой экспорт в Россию на 22% (до 136 миллионов тонн).Объем взаимной торговли между странами за январь-июнь 2024 года вырос на 73,5% в денежном выражении по сравнению с тем же периодом 2023 года. Основу российского экспорта составляют машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них и др.Импорт представлен текстилем и обувью, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, продукцией химической промышленности и др.В Туркмении работает около 200 предприятий с российским участием.В настоящее время Минэкономразвития России осуществляет в Туркмении мониторинг 36 проектов с российским участием на общую сумму порядка 255 миллиардов рублей. Из них 11 проектов находятся на эксплуатационной стадии, 21 проект – на инвестиционной, 10 проектов – в активной стадии реализации. В разной степени готовности – 15 проектов по организации поставок различной продукции на сумму около 62 миллионов рублей. В инфраструктурной сфере реализуется девять проектов на 188,8 миллиардов рублей.В числе наиболее крупных и успешных проектов – строительство комплекса противоселевых сооружений в Ашхабаде. В нефтегазовой отрасли реализуется три проекта на 24,6 миллиарда рублей. В промышленности – 19 проектов на 38 миллиардов рублей., контракт на поставку более 300 тысяч тонн сортового металлопроката на 14 миллиардов рублей для строительства нового города-спутника Ашхабада.Российские компании заинтересованы в расширении взаимодействия по модернизации, реконструкции и новом строительстве объектов энергетики в Туркмении, в сфере судостроения, поставок горнорудного оборудования и магистральных грузовых трехсекционных тепловозов в Туркмению, реконструкции вагоноремонтного завода в Гызыларбате и др.Российский бизнес представлен на местном рынке такими крупными строительными, производственными и логистическими компании, как "РЖД", "Камаз", "Татнефть", "Возрождение" и др.В частности, "Татнефть" согласно заключенному с "Туркменнефтью" контракту занимается капитальным ремонтом скважин, организацией системы поддержания пластового давления и внедрением систем автоматизации на объектах нефтедобычи.В июне 2019 года "Татнефть" и туркменская национальная нефтяная компания "Туркменнефть" подписали документ о сотрудничестве в сфере бурения нефтяных и газовых скважин в республике. В 2021 году был завершен контракт ПАО "Камаз" на поставку в Туркмению порядка двух тысяч единиц автомобильной техники. Всего за время сотрудничества "Камаз" поставила в Туркмению более 11 тысяч автомобилей, которые задействованы в различных отраслях народного хозяйства страны.С 2008 года в Ашхабаде работают учебно-сервисные центры "Камаз". Помимо поставки автотехники и ее полного техобслуживания, включая диагностику и капитальный ремонт, на базе центров организовано обучение туркменских специалистов: преподаются особенности устройства, эксплуатации, технического обслуживания, диагностики и текущего ремонта автотехники "Камаз".18 февраля 2021 года, по итогам встречи президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с главой российской компании "Лукойл" Вагитом Алекперовым было объявлено, что компания примет участие в разработке углеводородного месторождения Достлук на шельфе Каспийского моря.В Туркменистане с успехом работает российская компания "Возрождение", за последние 10 лет она построила объекты дорожно-транспортной инфраструктуры на общую сумму более 1,5 миллиардов долларов. С 2003 года в Туркменистане работает представительство ПАО "Газпром". 1 июля 2019 года Газпром заключил с Туркменгазом среднесрочный контракт на пять лет на закупку природного газа. По его условиям, объем поставок газа из Туркменистана в портфель Газпрома составит до 5,5 миллиардов кубометров в год.В феврале 2023 года состоялся рабочий визит делегации Газпрома во главе с председателем правления Алексеем Миллером в Туркменистан, где прошла его встреча с президентом страны Сердаром Бердымухамедовым. Важную роль в деле наращивания двусторонних торгово-экономических связей играет межправительственная российско-туркменская комиссия по экономическому сотрудничеству и созданная в ее рамках специально для этих целей Группа высокого уровня по поддержке торговли и инвестиций.8 декабря 2022 года в Москве состоялось 12-е заседание межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству.25 декабря 2023 года в Москве прошло 9-е заседание Группы высокого уровня по поддержке торговли и инвестиций. 19-20 января 2023 года в Ашхабаде прошел Российско-Туркменский бизнес-форум. В нем приняли участие более 300 представителей деловых кругов и организаций из России. Подписано более 50 двусторонних соглашений. Большое внимание стороны уделяют взаимодействию в сфере образования и культуры.В настоящее время более 40 тысяч туркменских студентов проходят обучение в вузах РФ. С 2002 года в Ашхабаде успешно действует Совместная туркмено-российская средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина. В ней работает 72 учителя. Обучение проводится по российским государственным образовательным стандартам. Число учащихся в 2022/23 учебном году составило 1526 человек. В августе 2022 года в Туркмении впервые прошла неделя российского кино Russian Film Festival. В мае 2024 года в Ашхабаде был открыт памятник писателю Федору Достоевскому.Между Россией и Туркменией действует визовый режим. По итогам 2023 года было выдано более 73 тысяч российских виз, из них 36 тысяч – туристические и 19 тысяч – учебные. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, туркмения, владимир путин, сердар бердымухамедов , гурбангулы бердымухамедов