https://ria.ru/20220808/kinofestival-1808129641.html
Недели российского кино впервые пройдут в Туркмении и Армении
Недели российского кино впервые пройдут в Туркмении и Армении - РИА Новости, 08.08.2022
Недели российского кино впервые пройдут в Туркмении и Армении
Недели российского кино Russian Film Festival впервые пройдут в Туркмении и Армении, смотр будет организован в онлайн-формате, сообщает пресс-служба "Роскино". РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T18:53
2022-08-08T18:53
2022-08-08T18:53
культура
кинофестиваль
андрей мерзликин
евгений цыганов
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туркмения
бразилия
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Недели российского кино Russian Film Festival впервые пройдут в Туркмении и Армении, смотр будет организован в онлайн-формате, сообщает пресс-служба "Роскино".В Туркмении посмотреть российские картины можно будет с 8 по 28 августа, а в Армении — с 15 августа по 5 сентября. В обеих странах фильмы, сериалы и анимация будут демонстрироваться на русском языке с локальными субтитрами."В рамках программы Russian Film Festival Armenia любителям кино будут доступны комедия "Семейный бюджет" и сериал "И снова здравствуйте!". Кроме того, недели кино в Армении предложат к просмотру мелодраматический сериал "Нежность"… и два анимационных проекта — фильм "Два хвоста" и сериал "Супер Мяу", — поясняется в релизе.В Туркменистане покажут сериалы "И снова здравствуйте!" с Андреем Мерзликиным и "Везет" с Евгением Цыгановым, спортивная драму "Один вдох" с Викторией Исаковой, комедия "Семейный бюджет" и анимационный спортивный сериал "Спорт Тоша"."Для зрителей старшего возраста Russian Film Festival – это хороший повод заново открыть для себя мир российского кино, увидеть любимых актеров, которых они помнят по фильмам предыдущих лет, а молодежь и совсем юные зрители получат возможность впервые соприкоснуться с современным российским кинематографом, высококачественной интересной анимацией. До конца года мы планируем также провести Russian Film Festival еще в ряде стран СНГ, а также странах Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки", – цитирует пресс-служба генерального директора "Роскино" Инну Шалыто.Отмечается, что показы российского кино пройдут бесплатно на платформе онлайн-кинотеатра ivi.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кинофестиваль, андрей мерзликин, евгений цыганов, виктория исакова, армения, туркмения, бразилия, роскино, снг
Недели российского кино впервые пройдут в Туркмении и Армении
Недели российского кино Russian Film Festival впервые пройдут в Туркмении и Армении
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Недели российского кино Russian Film Festival впервые пройдут в Туркмении и Армении, смотр будет организован в онлайн-формате, сообщает пресс-служба "Роскино".
"Russian Film Festival 2022 продолжает свое путешествие по странам: после Кыргызстана, Бразилии, Азербайджана и Казахстана недели российского кино пройдут в Туркменистане и Армении: эти страны впервые появятся в календаре Russian Film Festival", — говорится в сообщении.
В Туркмении посмотреть российские картины можно будет с 8 по 28 августа, а в Армении — с 15 августа по 5 сентября. В обеих странах фильмы, сериалы и анимация будут демонстрироваться на русском языке с локальными субтитрами.
"В рамках программы Russian Film Festival Armenia любителям кино будут доступны комедия "Семейный бюджет" и сериал "И снова здравствуйте!". Кроме того, недели кино в Армении предложат к просмотру мелодраматический сериал "Нежность"… и два анимационных проекта — фильм "Два хвоста" и сериал "Супер Мяу", — поясняется в релизе.
В Туркменистане покажут сериалы "И снова здравствуйте!" с Андреем Мерзликиным и "Везет" с Евгением Цыгановым, спортивная драму "Один вдох" с Викторией Исаковой, комедия "Семейный бюджет" и анимационный спортивный сериал "Спорт Тоша".
"Для зрителей старшего возраста Russian Film Festival – это хороший повод заново открыть для себя мир российского кино, увидеть любимых актеров, которых они помнят по фильмам предыдущих лет, а молодежь и совсем юные зрители получат возможность впервые соприкоснуться с современным российским кинематографом, высококачественной интересной анимацией. До конца года мы планируем также провести Russian Film Festival еще в ряде стран СНГ, а также странах Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки", – цитирует пресс-служба генерального директора "Роскино" Инну Шалыто.
Отмечается, что показы российского кино пройдут бесплатно на платформе онлайн-кинотеатра ivi.