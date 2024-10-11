Рэпера P. Diddy оставили под стражей до суда
AP: апелляция в США решила оставить рэпера P. Diddy под стражей до суда
© AP Photo / Stephanie ScarbroughАмериканский рэпер и продюсер Шон Комбс
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Скандальный американский рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, останется по решению апелляционного суда в США под стражей до суда по по обвинениям его в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, передаёт агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее издание New York Post сообщало, что рэпер подал апелляцию из-за отказа в освобождении из-под стражи под залог до начала суда по обвинениям в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции.
«
"Судья федерального апелляционного суда постановил оставить Шона Diddy Комбса под стражей, в то время как он делает третью попытку выйти под залог по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, судебное разбирательство по которому запланировано на май", - говорится в сообщении.
Против рэпера неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, на данный момент Diddy заключен под стражу.
Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
Более ста человек подадут иски против рэпера Diddy, пишут СМИ
1 октября, 22:36