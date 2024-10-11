https://ria.ru/20241011/diddy-1977685926.html

Рэпера P. Diddy оставили под стражей до суда

Рэпера P. Diddy оставили под стражей до суда - РИА Новости, 11.10.2024

Рэпера P. Diddy оставили под стражей до суда

Скандальный американский рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, останется по решению апелляционного суда в США под стражей до суда по РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T21:17

2024-10-11T21:17

2024-10-11T21:17

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Скандальный американский рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, останется по решению апелляционного суда в США под стражей до суда по по обвинениям его в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, передаёт агентство Ассошиэйтед Пресс. Ранее издание New York Post сообщало, что рэпер подал апелляцию из-за отказа в освобождении из-под стражи под залог до начала суда по обвинениям в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. "Судья федерального апелляционного суда постановил оставить Шона Diddy Комбса под стражей, в то время как он делает третью попытку выйти под залог по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, судебное разбирательство по которому запланировано на май", - говорится в сообщении. Против рэпера неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, на данный момент Diddy заключен под стражу. Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.

https://ria.ru/20241001/kombs-1975833336.html

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Наталья Макарова

сша, нью-йорк (город)