https://ria.ru/20241011/briks-1977565380.html

Рябков обсудил с послом Турции подготовку к саммиту БРИКС

Рябков обсудил с послом Турции подготовку к саммиту БРИКС - РИА Новости, 11.10.2024

Рябков обсудил с послом Турции подготовку к саммиту БРИКС

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе встречи с послом Турции в России Танжу Бильгичем обсудил различные аспекты подготовки к саммиту БРИКС, который пройдет в... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T12:23

2024-10-11T12:23

2024-10-11T12:23

в мире

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казань

турция

сергей рябков

танжу бильгич

брикс

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе встречи с послом Турции в России Танжу Бильгичем обсудил различные аспекты подготовки к саммиту БРИКС, который пройдет в Казани, соответствующе сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства. "Одиннадцатого октября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в Российской Федерации Танжу Бильгичем. Продолжено обсуждение вопросов взаимодействия России и Турции в рамках многосторонних механизмов. Рассмотрены различные аспекты подготовки к предстоящему 22-24 октября в Казани саммиту БРИКС", - говорится в нём. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20240923/briks-1974257503.html

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казань

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в мире, россия, казань, турция, сергей рябков, танжу бильгич, брикс