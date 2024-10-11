https://ria.ru/20241011/astrakhan-1977643403.html

В Астраханской области автобус столкнулся с грузовиком

В Астраханской области автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 11.10.2024

В Астраханской области автобус столкнулся с грузовиком

Несколько человек погибли при столкновении автобуса и грузовика в Астраханской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T16:56

2024-10-11T16:56

2024-10-11T18:10

астраханская область

происшествия

авто

россия

волгоград

астрахань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Несколько человек погибли при столкновении автобуса и грузовика в Астраханской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."На Аксарайском шоссе столкнулись пассажирский автобус с грузовым автомобилем. Есть погибшие и пострадавшие", — сказал собеседник агентства.По данным источника, жертвами стали три человека, еще 14 пострадали.В региональном управлении МВД добавили, что на место выехал наряд ДПС.В свою очередь, МЧС уточнило, что на автодороге Волгоград — Астрахань произошло ДТП с бетономешалкой и вахтовым автобусом. По информации ведомства, травмы получили десять человек, из них трое погибли. На месте происшествия работают восемь спасателей и две единицы техники.Позднее в МВД сообщили, что, по предварительным данным, авария произошла из-за выезда грузовика на встречную полосу. Оба водителя умерли до приезда скорой. Кроме того, погиб пассажир автобуса, еще 14 получили травмы.Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

https://ria.ru/20241009/sochi-1977300322.html

https://ria.ru/20241011/omsk-1977581434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места ДТП под Астраханью, где пострадали 17 человек Число пострадавших в ДТП под Астраханью увеличилось до 17, сообщили в МЧС 2024-10-11T16:56 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

астраханская область, происшествия, авто, россия, волгоград, астрахань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)