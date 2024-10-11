https://ria.ru/20241011/astrakhan-1977643403.html
В Астраханской области автобус столкнулся с грузовиком
В Астраханской области автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 11.10.2024
В Астраханской области автобус столкнулся с грузовиком
Несколько человек погибли при столкновении автобуса и грузовика в Астраханской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T16:56
2024-10-11T16:56
2024-10-11T18:10
астраханская область
происшествия
авто
россия
волгоград
астрахань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Несколько человек погибли при столкновении автобуса и грузовика в Астраханской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."На Аксарайском шоссе столкнулись пассажирский автобус с грузовым автомобилем. Есть погибшие и пострадавшие", — сказал собеседник агентства.По данным источника, жертвами стали три человека, еще 14 пострадали.В региональном управлении МВД добавили, что на место выехал наряд ДПС.В свою очередь, МЧС уточнило, что на автодороге Волгоград — Астрахань произошло ДТП с бетономешалкой и вахтовым автобусом. По информации ведомства, травмы получили десять человек, из них трое погибли. На месте происшествия работают восемь спасателей и две единицы техники.Позднее в МВД сообщили, что, по предварительным данным, авария произошла из-за выезда грузовика на встречную полосу. Оба водителя умерли до приезда скорой. Кроме того, погиб пассажир автобуса, еще 14 получили травмы.Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
https://ria.ru/20241009/sochi-1977300322.html
https://ria.ru/20241011/omsk-1977581434.html
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Кадры с места ДТП под Астраханью, где пострадали 17 человек
Число пострадавших в ДТП под Астраханью увеличилось до 17, сообщили в МЧС
2024-10-11T16:56
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астраханская область, происшествия, авто, россия, волгоград, астрахань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Астраханская область, Происшествия, Авто, Россия, Волгоград, Астрахань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Астраханской области автобус столкнулся с грузовиком
Автобус столкнулся с грузовиком в Астраханской области, есть погибшие
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Несколько человек погибли при столкновении автобуса и грузовика в Астраханской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"На Аксарайском шоссе столкнулись пассажирский автобус с грузовым автомобилем. Есть погибшие и пострадавшие", — сказал собеседник агентства.
По данным источника, жертвами стали три человека, еще 14 пострадали.
В региональном управлении МВД добавили, что на место выехал наряд ДПС.
В свою очередь, МЧС
уточнило, что на автодороге Волгоград
— Астрахань
произошло ДТП с бетономешалкой и вахтовым автобусом. По информации ведомства, травмы получили десять человек, из них трое погибли. На месте происшествия работают восемь спасателей и две единицы техники.
Позднее в МВД сообщили, что, по предварительным данным, авария произошла из-за выезда грузовика на встречную полосу. Оба водителя умерли до приезда скорой. Кроме того, погиб пассажир автобуса, еще 14 получили травмы.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.