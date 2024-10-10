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"По всему фронту". В США раскрыли, с чем столкнулся Зеленский в зоне СВО - РИА Новости, 10.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:49 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977454784.html
"По всему фронту". В США раскрыли, с чем столкнулся Зеленский в зоне СВО
"По всему фронту". В США раскрыли, с чем столкнулся Зеленский в зоне СВО - РИА Новости, 10.10.2024
"По всему фронту". В США раскрыли, с чем столкнулся Зеленский в зоне СВО
Владимир Зеленский испытывает серьезные трудности как в дипломатии, так и в зоне театра боевых действий, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T17:49
2024-10-10T17:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
запорожская область
владимир зеленский
сергей шойгу
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский испытывает серьезные трудности как в дипломатии, так и в зоне театра боевых действий, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала Deep Dive."Я хочу показать, что у Зеленского очень много проблем. Он явно проигрывает не только в дипломатии, но и на поле боя", — отметил он.По словам эксперта, наиболее тяжелое положение для ВСУ сейчас на Покровском направлении, где наблюдается все больше новых прорывов на передовой. Кроме того, украинские войска оказались практически в ловушке на Торецком направлении, добавил Дэвис."Россия тактически наступает по всей линии фронта, что делают положение Украины еще более напряженным", — резюмировал офицер.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977433618.html
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в мире, украина, россия, запорожская область, владимир зеленский, сергей шойгу, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Запорожская область, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
"По всему фронту". В США раскрыли, с чем столкнулся Зеленский в зоне СВО

Дэвис: Зеленский столкнулся с серьезными проблемами в дипломатии и на фронте

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский испытывает серьезные трудности как в дипломатии, так и в зоне театра боевых действий, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала Deep Dive.
"Я хочу показать, что у Зеленского очень много проблем. Он явно проигрывает не только в дипломатии, но и на поле боя", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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По словам эксперта, наиболее тяжелое положение для ВСУ сейчас на Покровском направлении, где наблюдается все больше новых прорывов на передовой. Кроме того, украинские войска оказались практически в ловушке на Торецком направлении, добавил Дэвис.
"Россия тактически наступает по всей линии фронта, что делают положение Украины еще более напряженным", — резюмировал офицер.
Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу ДонецкМариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Премьер-министр Грузии высказался о ситуации на Украине
Вчера, 16:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЗапорожская областьВладимир ЗеленскийСергей ШойгуВооруженные силы СШАВооруженные силы Украины
 
 
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