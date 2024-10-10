https://ria.ru/20241010/yakutiya-1977358801.html

Развитие рынка газомоторного топлива обсудил глава Якутии на газовом форуме

Развитие рынка газомоторного топлива обсудил глава Якутии на газовом форуме - РИА Новости, 10.10.2024

Развитие рынка газомоторного топлива обсудил глава Якутии на газовом форуме

Развитие рынка газомоторного топлива обсудил глава Якутии с гендиректором ООО "Газпром газомоторное топливо" на полях Петербургского международного газового... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:09

2024-10-10T12:09

2024-10-10T12:09

республика саха (якутия)

айсен николаев

газпром

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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ЯКУТСК, 10 окт - РИА Новости. Развитие рынка газомоторного топлива обсудил глава Якутии с гендиректором ООО "Газпром газомоторное топливо" на полях Петербургского международного газового форума, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Отмечается, что глава республики, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика" Айсен Николаев встретился с Сергеем Комисаровым, генеральным директором ООО "Газпром газомоторное топливо". "Центральной темой встречи стало развитие сферы газомоторного топлива и меры господдержки отрасли... обсудили развитие газозаправочной инфраструктуры, рассмотрели планы отраслевых компаний, работающих в Якутии, и перспективы строительства новых станций в регионе", - рассказали в пресс-службе. Как было подчеркнуто на встрече, региональные власти страны готовы включаться в эту работу на своем уровне, приобретая транспортные средства, работающие на ГМТ, в частности, для использования в сельском хозяйстве, в коммунальной сфере, для обеспечения пассажирских перевозок и т.п. Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября при поддержке Минпромторга, Минэнерго, правительства Санкт-Петербурга, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений. Форум принимает около 20 тысяч участников из 53 стран.

https://ria.ru/20241010/sakhalin-1977357953.html

https://ria.ru/20241002/jakutija-1975867492.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

айсен николаев, газпром, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)