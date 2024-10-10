https://ria.ru/20241010/vzyatka-1977316604.html
Казахстан экстрадировал в Приморье иностранца, обвиняемого во взятке
Казахстан экстрадировал в Приморье иностранца, обвиняемого во взятке - РИА Новости, 10.10.2024
Казахстан экстрадировал в Приморье иностранца, обвиняемого во взятке
Иностранца, ранее объявленного в международный розыск по обвинению в попытке дать взятку правоохранителю, экстрадировали из Казахстана в Приморье, сообщает... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T04:54
2024-10-10T04:54
2024-10-10T04:54
происшествия
казахстан
россия
приморский край
интерпол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Иностранца, ранее объявленного в международный розыск по обвинению в попытке дать взятку правоохранителю, экстрадировали из Казахстана в Приморье, сообщает краевая полиция. "В Россию из Республики Казахстан экстрадирован 37-летний иностранный гражданин, который десять лет назад был объявлен правоохранительными органами Приморского края в международный розыск по обвинению в покушении на дачу взятки должностному лицу", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина был задержан сотрудниками полиции Уссурийска в 2014 году за нарушение режима пребывания на территории РФ. Желая избежать ответственности, нелегал попытался дать одному из полицейских взятку 19 тысяч рублей, попросив взамен не составлять в отношении него административный протокол. Однако, полицейский от взятки отказался, а в отношении иностранца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 (приготовление к преступлению), части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). После этого он скрылся от следствия за пределами страны. "В апреле 2024 года благодаря задействованию каналов Интерпола его местонахождение было установлено. Мужчина был задержан в Казахстане местными правоохранительными органами, заключён под стражу, после чего экстрадирован в Россию", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20241008/prigovor-1976956817.html
казахстан
россия
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казахстан, россия, приморский край, интерпол
Происшествия, Казахстан, Россия, Приморский край, Интерпол
Казахстан экстрадировал в Приморье иностранца, обвиняемого во взятке
Казахстан экстрадировал в Приморье иностранца, обвиняемого в попытке дать взятку