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Казахстан экстрадировал в Приморье иностранца, обвиняемого во взятке - РИА Новости, 10.10.2024
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04:54 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/vzyatka-1977316604.html
Казахстан экстрадировал в Приморье иностранца, обвиняемого во взятке
Казахстан экстрадировал в Приморье иностранца, обвиняемого во взятке - РИА Новости, 10.10.2024
Казахстан экстрадировал в Приморье иностранца, обвиняемого во взятке
Иностранца, ранее объявленного в международный розыск по обвинению в попытке дать взятку правоохранителю, экстрадировали из Казахстана в Приморье, сообщает... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T04:54
2024-10-10T04:54
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Иностранца, ранее объявленного в международный розыск по обвинению в попытке дать взятку правоохранителю, экстрадировали из Казахстана в Приморье, сообщает краевая полиция. "В Россию из Республики Казахстан экстрадирован 37-летний иностранный гражданин, который десять лет назад был объявлен правоохранительными органами Приморского края в международный розыск по обвинению в покушении на дачу взятки должностному лицу", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина был задержан сотрудниками полиции Уссурийска в 2014 году за нарушение режима пребывания на территории РФ. Желая избежать ответственности, нелегал попытался дать одному из полицейских взятку 19 тысяч рублей, попросив взамен не составлять в отношении него административный протокол. Однако, полицейский от взятки отказался, а в отношении иностранца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 (приготовление к преступлению), части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). После этого он скрылся от следствия за пределами страны. "В апреле 2024 года благодаря задействованию каналов Интерпола его местонахождение было установлено. Мужчина был задержан в Казахстане местными правоохранительными органами, заключён под стражу, после чего экстрадирован в Россию", - отмечается в сообщении.
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происшествия, казахстан, россия, приморский край, интерпол
Происшествия, Казахстан, Россия, Приморский край, Интерпол
Казахстан экстрадировал в Приморье иностранца, обвиняемого во взятке

Казахстан экстрадировал в Приморье иностранца, обвиняемого в попытке дать взятку

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Иностранца, ранее объявленного в международный розыск по обвинению в попытке дать взятку правоохранителю, экстрадировали из Казахстана в Приморье, сообщает краевая полиция.
Россию из Республики Казахстан экстрадирован 37-летний иностранный гражданин, который десять лет назад был объявлен правоохранительными органами Приморского края в международный розыск по обвинению в покушении на дачу взятки должностному лицу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина был задержан сотрудниками полиции Уссурийска в 2014 году за нарушение режима пребывания на территории РФ. Желая избежать ответственности, нелегал попытался дать одному из полицейских взятку 19 тысяч рублей, попросив взамен не составлять в отношении него административный протокол. Однако, полицейский от взятки отказался, а в отношении иностранца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 (приготовление к преступлению), части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). После этого он скрылся от следствия за пределами страны.
"В апреле 2024 года благодаря задействованию каналов Интерпола его местонахождение было установлено. Мужчина был задержан в Казахстане местными правоохранительными органами, заключён под стражу, после чего экстрадирован в Россию", - отмечается в сообщении.
Бывший следователь СК России Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки в биткоинах на семь миллиардов рублей, на заседании в Балашихинском городском суде. 8 октября 2024 года - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Суд взыскал семь миллиардов рублей по делу о рекордной взятке в биткоинах
8 октября, 13:04
 
ПроисшествияКазахстанРоссияПриморский крайИнтерпол
 
 
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