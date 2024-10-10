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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 10.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:13 10.10.2024 (обновлено: 07:17 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/vzryvy-1977322011.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 10.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы раздаются в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T07:13
2024-10-10T07:17
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Взрывы раздаются в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Кривом Роге слышны взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В Днепропетровской области с 6.53 (совпадает с мск) звучит сигнал воздушной тревоги.Ранее координатор Николаевского подполья сообщил об ударе в районе военного городка в Кривом роге, а также о прилете по личному составу ВСУ в Кременчуге Полтавской области. Кроме того, по словам Лебедева, российская армия нанесла удар по Одесской области в районе населенного пункта Доброслав и по пригороду Харькова.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977316444.html
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кривой рог
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в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

"Общественное": в Кривом Роге Днепропетровской области слышны взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Взрывы раздаются в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Кривом Роге слышны взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
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В Днепропетровской области с 6.53 (совпадает с мск) звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее координатор Николаевского подполья сообщил об ударе в районе военного городка в Кривом роге, а также о прилете по личному составу ВСУ в Кременчуге Полтавской области. Кроме того, по словам Лебедева, российская армия нанесла удар по Одесской области в районе населенного пункта Доброслав и по пригороду Харькова.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогДнепропетровская областьУкраина
 
 
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