https://ria.ru/20241010/vzryvy-1977322011.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 10.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Взрывы раздаются в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T07:13

2024-10-10T07:13

2024-10-10T07:17

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Взрывы раздаются в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Кривом Роге слышны взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В Днепропетровской области с 6.53 (совпадает с мск) звучит сигнал воздушной тревоги.Ранее координатор Николаевского подполья сообщил об ударе в районе военного городка в Кривом роге, а также о прилете по личному составу ВСУ в Кременчуге Полтавской области. Кроме того, по словам Лебедева, российская армия нанесла удар по Одесской области в районе населенного пункта Доброслав и по пригороду Харькова.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977316444.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кривой рог

днепропетровская область

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