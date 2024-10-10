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Стало известно, что шокировало ВСУ на передовой - РИА Новости, 10.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:12 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/vsu-1977485708.html
Стало известно, что шокировало ВСУ на передовой
Стало известно, что шокировало ВСУ на передовой - РИА Новости, 10.10.2024
Стало известно, что шокировало ВСУ на передовой
пишет Le Figaro. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T22:12
2024-10-10T22:12
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
угледар
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Потеря Угледара стала серьезным ударом по моральному духу украинских военных, пишет Le Figaro."Падение города-крепости Угледара, бастиона юга Донбасса, стало психологическим шоком &lt;…&gt;. С тех пор россияне наступают по всей линии фронта", — говорится в материале.Отмечается, что в Донбассе сейчас разворачиваются крупные сражения, причем во всех из них в той или иной степени доминируют российские войска. Тем временем в рядах ВСУ растет уровень дезертирства, добавляет автор публикации."В результате получается ужасный замкнутый круг: чем больше дезертиров, тем больше у русских преимущества на фронте; чем больше украинцы отступали, тем активнее росло дезертирство", — резюмируется в статье.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241010/spetsoperatsiya-1977469722.html
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в мире, донбасс, угледар, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Угледар, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Стало известно, что шокировало ВСУ на передовой

Le Figaro: потеря Угледара стала психологическим шоком для ВСУ

© U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Потеря Угледара стала серьезным ударом по моральному духу украинских военных, пишет Le Figaro.
"Падение города-крепости Угледара, бастиона юга Донбасса, стало психологическим шоком <…>. С тех пор россияне наступают по всей линии фронта", — говорится в материале.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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Отмечается, что в Донбассе сейчас разворачиваются крупные сражения, причем во всех из них в той или иной степени доминируют российские войска. Тем временем в рядах ВСУ растет уровень дезертирства, добавляет автор публикации.
"В результате получается ужасный замкнутый круг: чем больше дезертиров, тем больше у русских преимущества на фронте; чем больше украинцы отступали, тем активнее росло дезертирство", — резюмируется в статье.
Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу ДонецкМариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассУгледарРоссияСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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