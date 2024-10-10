https://ria.ru/20241010/vsu-1977485708.html

Стало известно, что шокировало ВСУ на передовой

Стало известно, что шокировало ВСУ на передовой - РИА Новости, 10.10.2024

Стало известно, что шокировало ВСУ на передовой

пишет Le Figaro. РИА Новости, 10.10.2024

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2024-10-10T22:12

2024-10-10T22:12

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

угледар

россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Потеря Угледара стала серьезным ударом по моральному духу украинских военных, пишет Le Figaro."Падение города-крепости Угледара, бастиона юга Донбасса, стало психологическим шоком <…>. С тех пор россияне наступают по всей линии фронта", — говорится в материале.Отмечается, что в Донбассе сейчас разворачиваются крупные сражения, причем во всех из них в той или иной степени доминируют российские войска. Тем временем в рядах ВСУ растет уровень дезертирства, добавляет автор публикации."В результате получается ужасный замкнутый круг: чем больше дезертиров, тем больше у русских преимущества на фронте; чем больше украинцы отступали, тем активнее росло дезертирство", — резюмируется в статье.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241010/spetsoperatsiya-1977469722.html

https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977433618.html

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в мире, донбасс, угледар, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины